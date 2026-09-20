EM FOCO Resumo da matéria 01 Quatro cilindros Peças de argila do tamanho de um dedo foram encontradas em uma tumba de Umm el-Marra, no atual território sírio. 02 Sinais ainda indecifrados Os símbolos repetidos lembram formas associadas a escritas alfabéticas antigas, mas ainda não existe tradução segura das inscrições. 03 Cronologia recua Se forem realmente alfabéticos, os sinais antecedem em cerca de 500 anos os exemplos antes aceitos como os mais antigos.

Quatro cilindros de argila podem deslocar uma das grandes datas da história da escrita. O possível alfabeto antigo de Umm el-Marra, na Síria, foi datado por volta de 2400 a.C., aproximadamente 500 anos antes dos exemplos aceitos. Os sinais parecem alfabéticos, embora ainda não tenham tradução segura.

O que são os quatro cilindros encontrados em Umm el-Marra?

As quatro peças vieram de uma tumba da Idade do Bronze em Umm el-Marra, no norte da atual Síria. Elas têm formato alongado, são perfuradas e carregam sinais incisos que podem pertencer a um sistema de escrita alfabética muito antigo.

A perfuração levou os arqueólogos a considerar que os cilindros poderiam funcionar como etiquetas, presos a recipientes ou outros objetos. Nesse cenário, os sinais talvez registrassem conteúdo, origem, destino ou proprietário, mas nenhuma dessas leituras pode ser confirmada enquanto a inscrição continuar sem tradução segura.

A idade das gravações coloca os símbolos em um momento importante da história da comunicação escrita – Imagem ilustrativa

Por que esses sinais podem recuar a origem do alfabeto?

Os exemplos alfabéticos antigos mais aceitos costumavam ser colocados perto de 1900 a.C., no Egito e no sul do Levante. Os cilindros sírios aparecem séculos antes e muito mais ao norte, combinação que obriga a revisar uma história que parecia concentrada em outra região.

A palavra importante é “podem”. Os sinais têm paralelos com caracteres usados para escrever línguas semíticas, e vários especialistas consideram a leitura alfabética plausível. Ainda assim, poucos símbolos sobreviveram, o que torna difícil demonstrar de forma definitiva como cada sinal funcionava.

O que os símbolos revelam e o que ainda permanece sem resposta?

Os cilindros mostram que havia experimentação gráfica em Umm el-Marra durante o terceiro milênio a.C. O número limitado de sinais e algumas repetições combinam com a ideia de escrita, porém não permitem reconstruir uma língua inteira nem saber exatamente quais sons estavam sendo representados.

Também não existe uma tradução convincente. Por isso, afirmar que os objetos registram nomes, mercadorias ou pessoas seria ir além das evidências. O valor arqueológico está justamente em mostrar uma possibilidade de escrita alfabética muito precoce em contexto funerário sírio.

A seguir listamos 4 pistas dos cilindros que sustentam a discussão sem transformar hipótese em certeza:

Datação: o contexto foi colocado por volta de 2400 a.C.

o contexto foi colocado por volta de 2400 a.C. Perfuração: as peças podiam ser amarradas a outros objetos.

as peças podiam ser amarradas a outros objetos. Repetição: alguns sinais aparecem mais de uma vez nas inscrições.

alguns sinais aparecem mais de uma vez nas inscrições. Paralelos: certas formas lembram caracteres de escritas alfabéticas antigas.

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Comparar as marcas com sinais posteriores pode ajudar a investigar possíveis ligações entre diferentes sistemas – Imagem ilustrativa

Como a descoberta mexe com a história da escrita?

Um estudo publicado pela University of Chicago Press coloca os achados de Umm el-Marra entre as evidências que exigem rever modelos tradicionais sobre a origem do alfabeto. A discussão passa a incluir com mais força o norte do Levante e experiências anteriores às inscrições conhecidas do Sinai.

Isso não significa que o alfabeto nasceu definitivamente na Síria. Significa que a cronologia e a geografia ficaram menos simples. Se os cilindros forem confirmados como alfabéticos, será necessário explicar como essa tecnologia apareceu tão cedo e qual relação teve com sistemas posteriores.

A seguir listamos 3 pontos da nova cronologia que mostram onde a descoberta altera o quadro tradicional:

DADOS EM FOCO Cronologia em revisão Comparação entre a data dos cilindros de Umm el-Marra e referências posteriores Referência Data aproximada Significado Umm el-Marra 2400 a.C. Possíveis sinais alfabéticos em cilindros de argila Exemplos tradicionais Após 1900 a.C. Inscrições antigas antes usadas como marco inicial Diferença Cerca de 500 anos Intervalo que pode recuar a cronologia conhecida

Por que a cautela continua importante nesse achado?

A arqueologia trabalha com o que sobreviveu, e aqui o conjunto é pequeno. Quatro cilindros não formam um alfabeto completo, nem oferecem um texto longo para comparação. A hipótese depende da forma dos sinais, da data e de paralelos com outros sistemas antigos.

Mesmo com essa cautela, o achado já ampliou a discussão. O ponto mais sólido é que Umm el-Marra preservou símbolos escritos muito antigos; o passo seguinte é entender se eles realmente pertencem a uma tradição alfabética capaz de mudar onde e quando essa tecnologia começou.