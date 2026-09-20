Em uma cidade pequena, caminhar por ruas antigas virou atração de alcance mundial. Tiradentes, no Campo das Vertentes, colocou um roteiro de 2h30 entre os 25 melhores passeios culturais e históricos do mundo em 2023. O resultado combina becos, igrejas e um centro protegido desde 1938 pelo tombamento federal.
Por que Tiradentes entrou em uma lista mundial de passeios?
O destaque veio do Walking Tour Becos de Tiradentes, que apareceu entre as 25 melhores excursões culturais e históricas do mundo no Traveller’s Choice Best of the Best 2023. Na mesma edição, o passeio ficou em primeiro no Brasil e quarto na América do Sul.
O roteiro dura cerca de 2h30 e transforma o próprio centro histórico em atração. Becos estreitos, igrejas, bosques e trechos de pedra formam uma caminhada em que a experiência depende menos de monumentos isolados e mais da sequência preservada das ruas.
O que o tombamento de 1938 preservou no centro histórico?
Essa continuidade tem relação direta com o tombamento federal de 20 de abril de 1938. O conjunto arquitetônico e urbanístico entrou no Livro de Belas Artes ainda nas primeiras décadas de proteção federal, mantendo traçado e construções que contam a formação da antiga vila.
A proteção alcança uma cidade cuja história nasceu no ciclo do ouro. A antiga Tiradentes, antes chamada São José del-Rei, preserva no centro a escala de uma vila colonial, com ruas estreitas, casas baixas e igrejas próximas umas das outras.
Como a caminhada ajuda a entender Tiradentes?
Quando o passeio começa pelos becos, a cidade fica mais fácil de entender porque cada trecho liga arquitetura, religião e relevo. O centro histórico pode ser percorrido a pé, e a curta distância entre os pontos deixa a caminhada contínua em vez de uma sequência de deslocamentos.
O caminho também mostra por que o roteiro ganhou força entre visitantes: ele não depende de uma única atração. A experiência se constrói no percurso, alternando pedras antigas, fachadas, igrejas e vistas para a Serra de São José.
A seguir listamos 4 elementos do percurso que ajudam a ler a cidade enquanto você caminha:
- Becos: mantêm o passeio em escala pequena e aproximam diferentes trechos do centro.
- Igrejas: funcionam como marcos visuais ao longo das ruas históricas.
- Casario: reforça a continuidade do conjunto arquitetônico protegido.
- Serra: aparece ao fundo e conecta o núcleo urbano à paisagem do entorno.
Quem quer descobrir as melhores atrações e dicas de culinária em Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 276 mil visualizações, onde Paula e Bruno mostram um roteiro completo de 5 dias em Tiradentes[cite: 1]:
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Quais números resumem a força desse roteiro?
Três números resumem a escala desse reconhecimento. O ano de 2023 marca a entrada do passeio na seleção mundial; 2h30 indicam a duração aproximada da caminhada; 1938 registra o início da proteção federal do conjunto histórico.
Eles também mostram que a força do destino vem da combinação entre uso atual e preservação antiga. O roteiro contemporâneo funciona justamente porque percorre um espaço urbano protegido há décadas, sem precisar transformar o centro em cenário artificial.
A seguir listamos 3 marcos do roteiro que organizam essa história em números:
|Marco
|Valor
|O que representa
|Ranking
|2023
|Entrada entre as 25 melhores excursões culturais e históricas do mundo
|Caminhada
|2h30
|Duração aproximada do Walking Tour Becos de Tiradentes
|Tombamento
|1938
|Proteção federal do conjunto arquitetônico e urbanístico
Por que caminhar ainda é a melhor forma de perceber a cidade?
Por isso, Tiradentes não precisa separar patrimônio e passeio. O ato de caminhar é a própria forma de ler a cidade, porque as distâncias curtas mantêm igrejas, casas, pedras e paisagem dentro da mesma experiência.
Do reconhecimento internacional ao tombamento de 1938, o fio que une tudo é a preservação do conjunto. Tiradentes continua sendo percorrida como cidade viva, e foi justamente essa escala humana que transformou seus becos em um passeio visto no mundo inteiro.
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