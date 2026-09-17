EM FOCO Resumo da matéria 01 Mar de Minas O Lago de Furnas ocupa cerca de 1.440 km² e virou a principal referência visual de Capitólio, cercando paredões e cachoeiras. 02 Cânions de quartzito Os paredões descritos pelo Serviço Geológico do Brasil variam de 20 a 60 metros e foram esculpidos pela água em fraturas antigas. 03 Do alto ou da água Mirantes mostram o desenho amplo dos cânions, enquanto passeios aquáticos aproximam visitantes das paredes rochosas, quedas d’água e braços do reservatório.

Capitólio, no sudoeste mineiro, cresceu ao lado do Mar de Minas, nome popular do enorme Lago de Furnas. O reservatório ocupa 1.440 km² e contorna paredões quartzíticos que alcançam 60 metros. Entre águas esverdeadas, mirantes e cachoeiras, essa paisagem monumental virou a principal assinatura turística do município.

Por que Capitólio ficou ligada ao Mar de Minas?

A ligação começa com o enorme reservatório de Furnas. Em Capitólio, a água ocupou vales e aproximou o município de um cenário que mistura lago, paredões e quedas d’água. O resultado mudou a paisagem e abriu espaço para atividades náuticas e turismo.

O portal oficial de turismo de Minas informa que o Lago de Furnas tem cerca de 1.440 km². Esse tamanho ajuda a explicar o apelido do reservatório e por que a água se tornou tão presente na imagem de Capitólio.

Capitólio une imensos paredões de quartzito às águas verde-esmeralda – Créditos: depositphotos.com / vbacarin

Como os cânions de Furnas ganharam essa forma?

Os paredões não nasceram com a represa. O quartzito já era cortado por fraturas e pela ação da água muito antes do reservatório. Quando o nível subiu, antigos vales foram ocupados, criando corredores estreitos onde hoje entram lanchas, chalanas e outras embarcações.

O cadastro geológico federal descreve paredes entre 20 e 60 metros e explica que a água continua circulando pelas fraturas. Em alguns pontos, esse caminho forma cachoeiras que caem diretamente no lago e reforçam o contraste entre pedra e água.

O que muda quando o passeio sai da estrada e entra na água?

Depois de entender a geologia, fica mais fácil perceber por que a experiência muda conforme o ponto de observação. Do alto, o destaque é o desenho do cânion principal. Pela água, a escala dos paredões e das quedas aparece muito mais perto.

Os roteiros aquáticos costumam partir de áreas próximas ao Rio Turvo, ao Dique de Capitólio e a Escarpas do Lago. A escolha depende do trajeto oferecido, porque mirantes, cachoeiras e braços do lago podem aparecer em combinações diferentes.

A seguir listamos 4 formas de observar a paisagem que mostram como o mesmo lugar muda conforme o ponto escolhido:

Mirante: entrega uma visão ampla do corte do cânion e do reservatório ao redor.

entrega uma visão ampla do corte do cânion e do reservatório ao redor. Lancha: aproxima o visitante das paredes de quartzito e das entradas estreitas entre as rochas.

aproxima o visitante das paredes de quartzito e das entradas estreitas entre as rochas. Trilha: revela trechos do relevo por terra e cria outros ângulos para observar a água.

revela trechos do relevo por terra e cria outros ângulos para observar a água. Banho: aparece em pontos permitidos dos passeios, sempre conforme acesso e condições locais.

Quem quer curtir as belezas de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Viajantes App, que conta com mais de 19 mil visualizações, onde Danilo e Brenda mostram um roteiro completo em Capitólio:

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Quais números ajudam a entender a escala de Capitólio?

A dimensão local fica mais clara quando os números são colocados lado a lado. O lago ocupa uma área enorme, enquanto os cânions concentram desníveis capazes de esconder cachoeiras e pequenas áreas de banho entre as rochas.

Esses dados também ajudam a separar três coisas que costumam ser tratadas como uma só: cidade, reservatório e cânions. Capitólio é o município; Furnas é o grande lago compartilhado por várias cidades; e os cânions são formações específicas dentro desse cenário.

A seguir listamos 3 referências centrais de Capitólio que ajudam a visualizar a escala do destino:

DADOS EM FOCO Capitólio em três referências Referências de escala e observação desenvolvidas no texto sobre Capitólio. Referência Medida ou forma O que representa Lago de Furnas Cerca de 1.440 km² Escala do reservatório Paredões 20 a 60 metros Altura descrita no geossítio Observação Alto ou água Mirante e passeio aquático

Por que o Mar de Minas virou a identidade de Capitólio?

A resposta aparece na soma entre uma obra humana e um relevo muito mais antigo. A represa levou água a vales de quartzito, enquanto cachoeiras, fraturas e paredões já davam forma ao terreno. Essa combinação criou um cenário difícil de confundir com outra cidade mineira.

Hoje, falar de Capitólio e Mar de Minas é falar de duas histórias sobrepostas: a geologia que moldou os cânions e o reservatório que mudou a paisagem. É essa mistura que explica por que o município passou a ser lembrado muito além de seu centro urbano.