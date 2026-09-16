EM FOCO Resumo da matéria 01 Do café à uva A crise do café abriu espaço para videiras, favorecidas pelo clima, pela tradição trazida por imigrantes italianos e pela localização do antigo distrito. 02 Plebiscito decisivo Em 1948, 1.563 dos 1.666 eleitores presentes apoiaram a emancipação de Rocinha, passo central para a criação do município. 03 Nome virou símbolo Vinhedo passou a homenagear a uva, cultura que já dominava vales e encostas e ajudava a definir a identidade agrícola local.

Vinhedo guarda no nome uma transformação econômica profunda: a cidade paulista viu o café perder espaço para as videiras. A virada ganhou força com imigrantes italianos e chegou a 1948, quando 1.563 dos 1.666 eleitores presentes apoiaram a emancipação do distrito de Rocinha, abrindo caminho ao nome atual.

Como o café perdeu espaço para a uva em Vinhedo?

A área que hoje forma Vinhedo era conhecida como Rocinha e teve o café entre as atividades importantes do fim do século XIX. Com a crise desse modelo, videiras começaram a ocupar espaços antes usados pelos cafezais.

A substituição não aconteceu por um motivo só. Clima favorável, imigração italiana e localização ajudaram a nova cultura, porque a uva precisava chegar rapidamente aos mercados e Rocinha estava em uma rota importante entre o interior paulista e a capital.

Vinhedo une infraestrutura moderna e qualidade de vida no interior – Créditos: depositphotos.com / eearaki@gmail.com

Como 1.563 votos mudaram o futuro de Rocinha?

Em 24 de outubro de 1948, um plebiscito consultou os moradores sobre a emancipação. Dos 1.666 eleitores que compareceram, 1.563 apoiaram a separação administrativa de Jundiaí, dando força política ao processo que transformaria o antigo distrito em município.

A mudança se completou em 1949, quando o novo município foi instalado e passou a usar o nome Vinhedo. A escolha fazia referência direta à uva, que já dominava parte da paisagem agrícola e havia se tornado um símbolo econômico local.

O que a cidade preservou dessa transformação?

A uva continuou ligada à identidade local mesmo com a urbanização. A tradicional Festa da Uva nasceu ainda perto do período de emancipação e preserva a ligação entre agricultura, imigração e celebração comunitária, reforçando uma memória que o próprio nome da cidade carrega.

Ao mesmo tempo, Vinhedo passou a combinar essa herança com indicadores urbanos altos. O IBGE registra IDHM de 0,817 para 2010 e PIB per capita de R$ 192.052,06 em 2023.

A seguir listamos quatro marcas dessa virada que ainda ajudam a explicar a identidade construída entre agricultura, autonomia e crescimento urbano:

Videiras: substituíram parte dos cafezais e deram um novo eixo econômico ao antigo distrito.

substituíram parte dos cafezais e deram um novo eixo econômico ao antigo distrito. Imigração italiana: reforçou a tradição do cultivo da uva e ajudou a consolidar a nova produção.

reforçou a tradição do cultivo da uva e ajudou a consolidar a nova produção. Plebiscito: deu apoio popular à emancipação de Rocinha em 1948.

deu apoio popular à emancipação de Rocinha em 1948. Festa da Uva: manteve a colheita e a cultura agrícola ligadas à vida pública da cidade.

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Quais datas explicam a passagem de Rocinha para Vinhedo?

O primeiro marco é 1908, quando Rocinha se tornou Distrito de Paz ligado a Jundiaí. Quarenta anos depois, o plebiscito de 1948 mostrou apoio amplo à emancipação, com 1.563 votos favoráveis entre 1.666 participantes.

Em 1949, a instalação do município consolidou a mudança e o nome Vinhedo passou a representar oficialmente a nova fase. O trajeto reúne três movimentos, crescimento do distrito, autonomia política e transformação da uva em símbolo público.

A seguir listamos três datas decisivas que organizam a passagem do antigo distrito de Rocinha para o município de Vinhedo:

DADOS EM FOCO Da Rocinha a Vinhedo Três datas centrais da formação administrativa de Vinhedo. Ano Marco Resultado 1908 Distrito de Paz Rocinha ganhou estrutura administrativa própria 1948 Plebiscito 1.563 eleitores apoiaram a emancipação 1949 Instalação do município O nome Vinhedo passou a representar a nova cidade

Por que a uva ainda resume tão bem a história de Vinhedo?

A uva virou mais do que uma cultura agrícola. Ela representa a passagem de uma economia baseada no café para um novo ciclo, a presença da imigração italiana e a escolha de um nome capaz de traduzir o que os moradores viam nos vales e encostas.

De Rocinha a Vinhedo, a cidade mudou de cultivo, conquistou autonomia e transformou uma produção rural em identidade. O resultado é um município moderno cujo próprio nome continua contando, em uma única palavra, a virada econômica e política que marcou sua formação.