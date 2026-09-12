EM FOCO Resumo da matéria 01 Marco do café A cidade recebeu o ponto de partida oficial de um circuito turístico ligado à cafeicultura, conectando produção, cultura e deslocamento do grão. 02 Aduana no interior O porto seco permite concentrar etapas logísticas e aduaneiras longe do litoral, reforçando o papel de Varginha na exportação de café. 03 Turismo e produção A visita pode combinar lavouras, provas de café e o marco da rota, mostrando como o grão participa da identidade urbana.

Varginha, no Sul de Minas, fica a cerca de 400 km do litoral, mas ocupa uma posição importante no caminho do café até o exterior. A cidade reúne porto seco, exportadoras e o Marco Zero de uma rota que conecta 51 municípios até Santos.

Por que Varginha virou o Marco Zero do café?

O ponto de partida foi instalado em 2025 no Porto Seco Sul de Minas. A Prefeitura de Varginha informa que o circuito começou com 51 municípios ligados à cafeicultura e segue em direção ao litoral paulista.

A escolha combina história produtiva e localização. Varginha está no Sul de Minas, região fortemente associada ao café, e ganhou um monumento que transforma essa cadeia econômica também em roteiro para quem visita a cidade.

Varginha chama atenção pelos monumentos e pela história do suposto ET – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Como o café sai do interior pronto para exportação?

O porto seco faz etapas aduaneiras longe do mar. Contêineres podem ser recebidos, organizados, despachados e encaminhados ao porto depois dos procedimentos necessários, reduzindo a dependência de fazer toda a preparação apenas no litoral.

A estrutura ajuda a explicar o peso do município na cadeia. Em 2026, a administração municipal destacou transporte, armazenagem, despacho aduaneiro e conexão portuária entre os serviços que sustentam o papel exportador da cidade.

O que muda para quem visita uma cidade movida pelo grão?

A rota deixa o café mais visível fora da lavoura. O visitante encontra referências ao produto no comércio, em experiências de degustação e no próprio marco que apresenta a cidade como início de um caminho ligado à produção mineira.

Essa leitura amplia o passeio porque produção e turismo aparecem juntos. Em vez de olhar o café apenas como bebida, dá para perceber armazenamento, comércio, transporte e cultura funcionando em sequência dentro do mesmo território.

A seguir listamos 4 pontos do roteiro que ajudam a organizar a experiência sem concentrar tudo em uma única atração:

Marco Zero: apresenta o início oficial do circuito e liga a visita à história recente da rota.

apresenta o início oficial do circuito e liga a visita à história recente da rota. Degustação: aproxima o visitante dos aromas, torras e diferenças entre cafés produzidos na região.

aproxima o visitante dos aromas, torras e diferenças entre cafés produzidos na região. Fazendas: ajudam a visualizar de onde vem o grão antes de chegar aos armazéns e exportadoras.

ajudam a visualizar de onde vem o grão antes de chegar aos armazéns e exportadoras. Logística: mostra que o caminho do café continua depois da colheita, com armazenagem e despacho.

Quem quer conhecer a famosa cidade dos ETs em Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rota 408 – Cidades do Brasil, que conta com mais de 6 mil visualizações, onde Sheila e Cleiton mostram um passeio completo por Varginha:

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Como logística e turismo se encontram na mesma rota?

A mesma cadeia que move cargas também cria experiências. O trajeto começa nas áreas produtoras, passa pela organização logística do interior e termina no embarque, enquanto o circuito turístico transforma essas etapas em pontos de interesse.

Para a cidade, isso cria uma narrativa fácil de entender: o café sai do campo e ganha caminho. O visitante acompanha partes desse percurso sem precisar entrar na rotina técnica de uma exportação para perceber como o grão conecta região, comércio e viagem.

A seguir listamos quatro elementos centrais que resumem como as informações se conectam no destino:

DADOS EM FOCO Caminho do café Resumo das etapas do café explicadas no artigo Etapa Função O que revela Lavouras Origem regional Produção que abastece a cadeia Armazéns Organização Classificação e preparação do grão Porto seco Despacho Etapas aduaneiras no interior Marco Zero Turismo Rota apresentada ao visitante

Por que o café continua definindo a identidade de Varginha?

O grão ocupa mais de uma função na cidade. Ele movimenta empresas, armazéns, transporte e eventos, mas também virou elemento de turismo e de apresentação do município para quem chega ao Sul de Minas.

No fim, Varginha se destaca por juntar etapas que normalmente ficam separadas: produção regional, aduana, comércio e visitação. Essa combinação ajuda a explicar por que a cidade virou início oficial de uma rota e referência logística do café mineiro.