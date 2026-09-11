EM FOCO Resumo da matéria 01 Areia em movimento As dunas de Genipabu mudam de forma porque o vento transporta areia continuamente, redesenhando partes da paisagem costeira ao longo do tempo. 02 Buggy virou símbolo O passeio de buggy aproveita o relevo das dunas e se tornou uma das experiências mais associadas ao turismo de Genipabu. 03 Praia, lagoa e proteção Genipabu combina praia, lagoa, dunas e área protegida, reunindo diferentes ambientes naturais em um trecho do município de Extremoz.

Genipabu, no município de Extremoz, reúne dunas móveis, lagoa, praia e o tradicional passeio de buggy potiguar. A paisagem muda porque o vento desloca a areia, enquanto a área protegida organiza o uso turístico desse trecho do litoral próximo a Natal, com lagoa de água doce e impacto visual marcante.

Onde fica Genipabu e o que torna essa paisagem diferente?

O complexo de Genipabu fica em Extremoz, perto de Natal, e reúne praia, lagoa e campos de dunas. Essa combinação concentra ambientes diferentes em poucos quilômetros e criou uma das imagens mais reconhecíveis do litoral do Rio Grande do Norte.

O turismo local se apoia nessa mistura de mar, areia e água doce. A lagoa aparece entre as dunas, enquanto a praia mantém estrutura de barracas e serviços. O visitante consegue alternar aventura e descanso sem sair da mesma região costeira.

Genipabu encanta turistas com suas dunas e mar cristalino – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

Por que as dunas de Genipabu mudam de lugar?

As dunas móveis não têm posição totalmente fixa porque o vento transporta os grãos de areia e remodela o relevo. Em áreas com pouca vegetação, esse deslocamento continua ao longo do tempo, alterando curvas, cristas e pequenos corredores entre uma visita e outra.

Esse processo não significa que toda a paisagem mude de um dia para o outro. O ponto central é o movimento contínuo da areia, guiado pelos ventos e pelas condições da superfície. Por isso, dunas ativas podem avançar, recuar ou ganhar formatos diferentes ao longo dos anos.

Como o buggy virou parte da experiência nas dunas?

A Emprotur apresenta o passeio de buggy em Genipabu como uma das experiências marcantes do turismo potiguar. O veículo aproveita subidas, descidas e mirantes naturais, transformando o relevo arenoso em parte do próprio percurso.

A aventura depende de circulação organizada nas dunas, porque o terreno também integra uma área protegida. Rotas permitidas e condução adequada ajudam a combinar turismo com conservação, evitando que o passeio vire trânsito livre por qualquer ponto do campo de areia.

A seguir listamos 4 experiências de Genipabu que mostram como o destino combina aventura e descanso:

Buggy: percorre dunas e mirantes em trajetos de aventura.

percorre dunas e mirantes em trajetos de aventura. Lagoa: oferece uma pausa de água doce entre as áreas arenosas.

oferece uma pausa de água doce entre as áreas arenosas. Praia: reúne banho de mar, barracas e paisagem costeira.

reúne banho de mar, barracas e paisagem costeira. Dunas: formam o cenário móvel que define a identidade visual do lugar.

Quem quer conhecer as belezas de Genipabu, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Farias Pelo Mundo, que conta com mais de 1,6 mil visualizações, onde Farias mostra os encantos e o famoso passeio de buggy em Genipabu:

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Como equilibrar aventura e preservação em Genipabu?

A força turística de Genipabu depende justamente de um ambiente sensível. Praia, lagoa e dunas precisam continuar funcionando como conjunto natural, não apenas como pista de passeio. Respeitar caminhos definidos reduz pressão sobre áreas frágeis e mantém o cenário que sustenta a visitação.

Também vale separar cada experiência pelo seu espaço. O buggy usa rotas autorizadas, enquanto praia e lagoa funcionam como áreas de banho e descanso. Essa divisão ajuda a reduzir conflitos entre circulação, contemplação e proteção do terreno arenoso.

A seguir listamos 3 experiências principais que resumem o uso turístico de Genipabu:

DADOS EM FOCO Experiências em Genipabu Tabela com tipos de experiência, o que oferecem e o ponto de atenção em Genipabu. Experiência O que oferece Ponto de atenção Dunas Paisagem moldada pelo vento Circular somente por áreas permitidas Buggy Percurso de aventura Usar serviço regularizado Praia e lagoa Banho e descanso Respeitar as áreas protegidas

Por que Genipabu continua sendo um símbolo do litoral potiguar?

Genipabu reúne elementos fáceis de reconhecer: dunas claras, lagoa e mar no mesmo cenário. O vento ainda acrescenta uma característica rara, porque mantém parte do relevo em movimento. Essa combinação dá ao destino uma aparência que muda sem perder sua identidade.

Genipabu ganhou força turística porque natureza e aventura aparecem juntas, mas o futuro desse cenário depende do mesmo equilíbrio. Dunas móveis, buggy, praia e lagoa fazem sentido quando o uso respeita os limites do ambiente e preserva a paisagem que tornou Extremoz conhecida.