EM FOCO Resumo da matéria 01 Pequena porta de entrada O povoado fica junto à entrada mais conhecida do parque e mantém uma rotina marcada por trilhas, pousadas e antigas memórias do garimpo. 02 Rochas bilionárias A região protegida reúne formações rochosas com mais de 1 bilhão de anos, nascentes, cursos d’água e Cerrado de altitude. 03 Trilhas de impacto Percursos próximos levam a cânions, mirantes e ao Salto do Rio Preto, com uma queda que chega a 120 metros.

A Vila de São Jorge parece minúscula diante da grandiosidade da Chapada dos Veadeiros, praticamente colada ao povoado. Com menos de 600 moradores, ela conduz a trilhas sobre formações rochosas bilionárias e a uma queda de 120 metros no Rio Preto, em pleno Cerrado goiano preservado e monumental local.

Como a Vila de São Jorge virou a porta da Chapada dos Veadeiros?

A Vila de São Jorge cresceu ligada ao garimpo de cristal e depois ganhou outro papel. Hoje, o povoado funciona como base para quem entra no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com hospedagem, alimentação e serviços voltados às trilhas.

A mudança do garimpo para o turismo não apagou o aspecto simples do lugar. Ruas de terra e construções baixas ainda ajudam a separar a vila do cenário urbano de cidades maiores, enquanto o movimento aumenta conforme os visitantes seguem para as trilhas e cachoeiras.

Chapada dos Veadeiros oferece o privilégio de caminhar por um dos solos mais antigos e místicos da Terra – Créditos: depositphotos.com / Elena Skalovskaia

Por que as rochas da Chapada chamam tanta atenção?

A escala geológica é uma das partes mais difíceis de imaginar. Há rochas com mais de 1 bilhão de anos em uma paisagem de Cerrado cortada por nascentes, paredões e rios, fazendo a caminhada atravessar estruturas muito mais antigas do que a ocupação humana da região.

O valor natural vai além da pedra. A UNESCO inclui a Chapada dos Veadeiros entre áreas protegidas do Cerrado reconhecidas como Patrimônio Mundial, destacando a diversidade e a antiguidade desse ecossistema tropical.

Quais trilhas mostram melhor a escala desse cenário?

A trilha dos Saltos é a que entrega o número mais marcante. O percurso chega ao Salto do Rio Preto de 120 metros, depois de atravessar trechos do Cerrado e áreas ligadas ao antigo garimpo, mostrando como natureza e memória local ocupam o mesmo caminho.

Outros trajetos variam a experiência. Há caminhos de cerca de 9 a 12 quilômetros ligados a cânions, poços e mirantes, enquanto atrações fora do parque ampliam o roteiro com formações esculpidas pela água e cachoeiras em propriedades do entorno.

A seguir listamos quatro percursos e paradas que mostram por que a vila funciona como base para diferentes experiências na Chapada:

Saltos do Rio Preto: percurso associado à queda de 120 metros e a áreas de antigo garimpo.

percurso associado à queda de 120 metros e a áreas de antigo garimpo. Cânions e Carioca: caminho com paredões rochosos, poços e trechos de caminhada mais aberta.

caminho com paredões rochosos, poços e trechos de caminhada mais aberta. Mirante da Janela: rota mais exigente que entrega uma vista elevada para as quedas do Rio Preto.

rota mais exigente que entrega uma vista elevada para as quedas do Rio Preto. Vale da Lua: atração do entorno conhecida pelas rochas arredondadas e canais moldados pela água.

Quem busca conhecer Nova Friburgo, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 173 mil visualizações, onde Tati Marmon mostra os encantos da Serra Fluminense e da Capital da Moda Íntima:

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Como comparar os principais caminhos saindo da vila?

As distâncias ajudam a escolher o ritmo. O caminho dos Saltos soma cerca de 11 quilômetros ida e volta, enquanto o trajeto dos Cânions e da Carioca fica perto de 9 quilômetros. O Mirante da Janela exige aproximadamente 12 quilômetros no percurso completo.

A distância, porém, não conta tudo. Desnível, exposição ao sol e terreno mudam bastante a sensação de esforço, por isso percursos com números parecidos podem ter dificuldade diferente. A vila funciona como ponto de organização antes de cada saída.

A seguir listamos três trilhas conhecidas com distância aproximada e o principal cenário encontrado em cada percurso:

DADOS EM FOCO Trilhas próximas à Vila de São Jorge Comparação de três trilhas conhecidas na região da Vila de São Jorge. Trilha Distância aproximada Destaque Saltos do Rio Preto 11 km ida e volta Queda de 120 metros Cânions e Carioca 9 km Paredões e poços Mirante da Janela 12 km ida e volta Vista das quedas do Rio Preto

O que torna a Vila de São Jorge tão diferente de outros destinos de natureza?

A diferença está na proximidade entre o povoado e uma área natural gigantesca. Em poucos minutos, casas, pousadas e ruas de terra dão lugar a trilhas dentro de um parque com centenas de milhares de hectares, rochas antigas e grandes desníveis.

Com menos de 600 moradores, a Vila de São Jorge funciona como uma pequena porta diante de uma paisagem imensa. É essa mudança de escala, do casario simples para paredões, Cerrado e quedas de 120 metros, que transforma a chegada ao povoado em parte da própria experiência.