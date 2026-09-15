EM FOCO Resumo da matéria 01 Orla inteira certificada Na temporada 2025/2026, os quatro trechos de praia do município reuniram Bandeira Azul, cobrindo os 6,7 km da orla local. 02 Selo exige vários critérios Qualidade da água, segurança, acessibilidade, gestão ambiental e educação fazem parte das exigências avaliadas pelo programa internacional. 03 Destino vai além do selo Praias, ilhas, molhe, espaços de lazer e Museu Oceanográfico ampliam o roteiro de quem visita Balneário Piçarras.

Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina, teve os 6,7 km de orla cobertos pela Bandeira Azul na temporada 2025/2026. O selo internacional avalia água, segurança, gestão e educação ambiental, enquanto a cidade combina praias urbanas, ilhas, molhes e atrações para além da faixa de areia.

Por que Balneário Piçarras chamou atenção com a Bandeira Azul?

Balneário Piçarras tem uma orla compacta no litoral norte catarinense. Na temporada 2025/2026, os 6,7 km de praia ficaram cobertos pela certificação, distribuídos por quatro trechos reconhecidos pelo programa Bandeira Azul.

O resultado chamou atenção porque transformou a certificação em uma característica de toda a orla, e não de apenas uma praia isolada. Para o visitante, isso se soma a uma cidade pequena, com calçadão, áreas residenciais, mar e serviços turísticos próximos.

Balneário Piçarras reúne praia ampla, orla agradável e clima de litoral – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O que a Bandeira Azul realmente avalia nas praias?

A Foundation for Environmental Education informa que a Bandeira Azul reconhece destinos por critérios de qualidade ambiental e turismo responsável. A avaliação inclui água, segurança, gestão, acessibilidade e educação ambiental durante a temporada concedida.

O selo não funciona como um título permanente. As praias precisam manter requisitos operacionais ao longo do período certificado, e a própria organização orienta visitantes a conferir datas e situação vigente. Cada nova temporada depende de avaliação e acompanhamento.

O que fazer em Balneário Piçarras além de aproveitar a praia?

O portal oficial apresenta Balneário Piçarras como destino de mar, caminhada e lazer. A cidade também abriga o Museu Oceanográfico da Univali, além de molhes, praças e pontos de observação próximos da orla.

As Ilhas Itacolomi e a Ilha Feia entram na paisagem vista da costa, enquanto a Barra do Rio Piçarras oferece outro cenário. O roteiro funciona bem para quem prefere alternar praia com atrações curtas, sem depender de grandes deslocamentos durante o dia.

A seguir listamos quatro experiências de Balneário Piçarras que ajudam a montar um roteiro além do banho de mar e do selo internacional:

Praia de Piçarras: concentra estrutura urbana e acesso fácil a comércio e serviços.

concentra estrutura urbana e acesso fácil a comércio e serviços. Molhe turístico: oferece caminhada e vista aberta para a foz e a faixa costeira.

oferece caminhada e vista aberta para a foz e a faixa costeira. Museu Oceanográfico: reúne acervo ligado à vida marinha e funciona também em dias sem praia.

reúne acervo ligado à vida marinha e funciona também em dias sem praia. Ilhas no horizonte: Itacolomi e Ilha Feia ajudam a definir a paisagem característica da cidade.

Quem busca tranquilidade e qualidade de vida em Santa Catarina, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Drones South, que conta com mais de 38 mil visualizações, onde mostra os encantos e o crescimento de Balneário Piçarras:

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A certificação vale para sempre depois que a praia recebe o selo?

Não. A Bandeira Azul funciona por temporadas e exige manutenção dos critérios. Em Piçarras, a cobertura integral se refere à temporada 2025/2026. Obras, condições operacionais ou uma nova avaliação podem alterar a situação em períodos posteriores.

Para o visitante, a leitura mais segura é combinar o histórico de certificação com o status vigente. Assim, o selo funciona como referência de gestão e qualidade durante a temporada reconhecida, sem ser tratado como título permanente.

A seguir listamos quatro pontos sobre a Bandeira Azul que ajudam a entender o que a certificação representa para quem visita a orla:

DADOS EM FOCO Como funciona a certificação da orla Resumo de como a certificação se aplica às praias e temporadas de Balneário Piçarras. Ponto O que significa Para o visitante Temporada Período definido Conferir validade atual Critérios Água, segurança e gestão Padrão acompanhado Cobertura 6,7 km em 2025/2026 Orla inteira certificada Renovação Nova avaliação Status pode mudar

Para quem Balneário Piçarras costuma funcionar melhor como destino?

A cidade combina com quem procura praia urbana de escala menor, possibilidade de caminhar pela orla e programas rápidos fora da areia. A localização no litoral norte catarinense também facilita encaixar Piçarras em viagens maiores pela região.

O diferencial de Balneário Piçarras está em unir uma orla curta, serviços próximos e histórico recente de certificação integral. A Bandeira Azul chama atenção, mas praias, museu, molhes e ilhas mantêm a cidade interessante mesmo depois da foto com o selo.