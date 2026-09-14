EM FOCO Resumo da matéria 01 Quadrado preserva a origem O centro de Trancoso mantém o desenho de um antigo núcleo jesuíta, com grande terreiro, casas ao redor e igreja em uma das extremidades. 02 Praias cercam a vila Coqueiros, Nativos e outros trechos da costa combinam areia, falésias e mar quente a poucos quilômetros do centro histórico. 03 Hotelaria ganhou projeção O UXUA Casa Hotel & Spa aparece novamente na Gold List 2026 e acumula premiações internacionais da Condé Nast Traveler.

Trancoso, no litoral sul da Bahia, reúne um Quadrado de origem jesuíta, praias cercadas por falésias e hotelaria reconhecida internacionalmente. O distrito de Porto Seguro preserva um núcleo histórico singular, enquanto o UXUA segue em listas da Condé Nast Traveler e conecta passado, paisagem e turismo atual.

Por que Trancoso parece diferente de outros destinos litorâneos?

Trancoso cresceu em torno de um núcleo histórico que não segue o padrão de avenida à beira-mar. O famoso Quadrado ocupa um gramado cercado por casas baixas, com a igreja voltada para o oceano e a vida cotidiana organizada ao redor desse espaço.

Essa configuração cria uma experiência de vila mesmo num destino conhecido internacionalmente. Restaurantes, lojas e pousadas ocupam construções de escala baixa, enquanto as praias ficam abaixo das falésias. O visitante alterna entre centro histórico, mirantes e litoral sem depender de um único cartão-postal.

Praia do Espelho, Porto Seguro, Bahia – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

Como a origem jesuíta ainda aparece no Quadrado?

O IPHAN registra Trancoso entre os núcleos históricos de Porto Seguro e explica que o povoado nasceu de um modelo jesuíta de aldeamento. O grande terreiro cercado por habitações e igreja continua legível no desenho urbano atual.

A fundação tradicionalmente associada a 1586 ajuda a colocar a vila dentro da história colonial do sul da Bahia. Mais importante que a data isolada é perceber como o formato do antigo aldeamento ainda condiciona o espaço mais conhecido de Trancoso quase quatro séculos e meio depois.

O que fazer em Trancoso além de caminhar pelo Quadrado?

O litoral oferece praias com perfis diferentes. Coqueiros fica perto do centro e ganha piscinas naturais em condições favoráveis de maré; Nativos concentra mais estrutura; Rio Verde e Itapororoca costumam atrair quem busca trechos menos movimentados ao longo da costa.

Também é possível usar Trancoso como base para passeios pelo sul da Bahia. Mirantes, praias próximas, estradas costeiras e deslocamentos até Caraíva ou Arraial d’Ajuda ampliam o roteiro. O principal ganho é combinar dias de mar com noites no próprio Quadrado.

A seguir listamos quatro experiências de Trancoso que ajudam a montar um roteiro equilibrado entre centro histórico, mar e arredores:

Quadrado: concentre o passeio no fim da tarde para ver a vila mudar de ritmo.

concentre o passeio no fim da tarde para ver a vila mudar de ritmo. Coqueiros: combina proximidade do centro com estrutura de praia e piscinas naturais em maré favorável.

combina proximidade do centro com estrutura de praia e piscinas naturais em maré favorável. Nativos: oferece faixa ampla de areia e mais opções de serviços à beira-mar.

oferece faixa ampla de areia e mais opções de serviços à beira-mar. Arredores: bate-voltas ampliam o roteiro para outras praias e vilas do litoral sul baiano.

Quem quer descobrir os encantos de Trancoso, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Num Pulo, que conta com mais de 337 mil visualizações, onde Paula e Gabriel mostram um roteiro incrível pelas praias e pelo famoso Quadrado na Bahia:

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Por que a hotelaria de Trancoso ganhou tanta projeção?

O UXUA Casa Hotel & Spa, instalado junto ao Quadrado, aparece na Gold List 2026 da Condé Nast Traveler e acumula participações no Readers’ Choice Awards. A propriedade tornou-se uma das referências internacionais da hotelaria local.

O destaque combina casas restauradas, artesanato e integração com a vila, em vez de um resort isolado do destino. Essa lógica ajudou a consolidar o chamado luxo rústico de Trancoso, no qual arquitetura, paisagem e experiência local importam tanto quanto os serviços do hotel.

A seguir listamos quatro contrastes do destino que explicam por que Trancoso consegue unir atmosfera simples e turismo de alto padrão:

DADOS EM FOCO Os contrastes de Trancoso Resumo dos elementos que combinam história, praias e hotelaria em Trancoso. Elemento O que aparece Experiência Quadrado Casas baixas e igreja Centro histórico vivo Praias Falésias e coqueiros Dias de mar Hotelaria Propriedades premiadas Luxo integrado à vila Ritmo Centro pequeno Vida a pé e noites tranquilas

Para quem Trancoso costuma fazer mais sentido?

O destino tende a agradar quem procura praia sem abrir mão de vida urbana compacta. O Quadrado oferece restaurantes e serviços em poucos quarteirões, enquanto a costa permite alternar trechos movimentados e praias mais reservadas durante a mesma viagem.

O diferencial de Trancoso está em não depender apenas do mar. A antiga estrutura jesuíta, o Quadrado, as falésias e a hotelaria premiada formam um conjunto difícil de reproduzir. É essa combinação entre história, praia e escala de vila que mantém o destino tão reconhecível.