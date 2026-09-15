EM FOCO Resumo da matéria 01 Liderança em Minas Nova Lima alcançou 71,22 pontos no IPS 2026, ficando em primeiro lugar no estado e sexta posição entre os municípios brasileiros. 02 Renda também se destaca O Censo 2022 colocou o município no topo nacional em rendimento médio do trabalho e em rendimento domiciliar per capita. 03 BH fica logo ao lado A proximidade da capital permite combinar acesso a serviços metropolitanos com bairros cercados por serra e condomínios residenciais.

Nova Lima, vizinha de Belo Horizonte, combina bairros verticais, condomínios, montanhas e integração metropolitana. Em 2026, ficou em 1º lugar em qualidade de vida em Minas e 6º no Brasil pelo IPS; no Censo 2022, liderou nacionalmente a renda média mensal do trabalho e o rendimento domiciliar per capita.

Por que Nova Lima passou a chamar atenção em qualidade de vida?

Nova Lima faz parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte e reúne áreas muito diferentes, do centro tradicional a bairros verticais próximos à capital. O município ganhou projeção por combinar renda alta, serviços, moradia e localização.

Essa posição ajuda quem trabalha ou usa serviços de Belo Horizonte, mas prefere morar fora do núcleo central. Bairros como Vila da Serra e Vale do Sereno se integraram ao cotidiano metropolitano, enquanto outras áreas mantêm ritmo residencial e paisagem montanhosa.

Nova Lima, a melhor cidade de Minas Gerais – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O que o IPS 2026 diz sobre Nova Lima?

A Prefeitura de Nova Lima informa que o município obteve 71,22 pontos no Índice de Progresso Social 2026. Com isso, ficou em primeiro lugar em Minas Gerais e na sexta posição entre 5.570 municípios brasileiros.

O IPS reúne indicadores sociais e ambientais ligados a necessidades básicas, bem-estar e oportunidades. A classificação não mede apenas riqueza: considera saúde, educação, moradia, saneamento, acesso à informação e inclusão, oferecendo leitura mais ampla sobre condições de vida.

Nova Lima realmente tem uma das maiores rendas do Brasil?

O IBGE traz um dado ainda mais forte: no Censo 2022, Nova Lima liderou o país em rendimento médio mensal do trabalho, de R$ 6.929, considerando ganhos formais e informais.

O município também ficou em primeiro lugar em rendimento domiciliar per capita, com R$ 4.300 mensais, em valores de 2022. Os números ajudam a explicar a valorização local, mas não significam que todos os moradores tenham renda semelhante.

A seguir listamos quatro fatores de Nova Lima que ajudam a entender por que a cidade atrai moradores e investimentos próximos a Belo Horizonte:

Renda: o Censo 2022 colocou o município na liderança nacional em dois indicadores.

o Censo 2022 colocou o município na liderança nacional em dois indicadores. IPS: a cidade ficou em primeiro lugar em Minas Gerais no ranking de 2026.

a cidade ficou em primeiro lugar em Minas Gerais no ranking de 2026. Localização: bairros do município se conectam diretamente à área sul de Belo Horizonte.

bairros do município se conectam diretamente à área sul de Belo Horizonte. Paisagem: serras e áreas residenciais contrastam com a verticalização dos bairros metropolitanos.

Quem quer explorar as diversas faces de Nova Lima, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Viajando com Toledo, que conta com mais de 23 mil visualizações, onde Toledo mostra as atrações, história e curiosidades de Nova Lima em Minas Gerais:

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Como é morar em áreas tão diferentes dentro do mesmo município?

Nova Lima não tem um único perfil urbano. Vila da Serra e Vale do Sereno concentram edifícios, serviços e conexão direta com Belo Horizonte. Já regiões como Macacos, Honório Bicalho e áreas de condomínios oferecem experiências mais afastadas do eixo verticalizado.

Essa diversidade atrai públicos distintos. Alguns procuram proximidade de escritórios, escolas e comércio; outros valorizam terrenos maiores, condomínios ou rotina perto das montanhas. Custo e tempo de deslocamento variam bastante conforme a área escolhida.

A seguir listamos quatro áreas conhecidas de Nova Lima que ajudam a visualizar como o município combina perfis urbanos e residenciais diferentes:

DADOS EM FOCO Os diferentes perfis de Nova Lima Comparação simplificada entre áreas conhecidas do município de Nova Lima. Área Perfil Principal característica Vila da Serra Vertical e metropolitano Serviços próximos a BH Vale do Sereno Residencial vertical Condomínios e comércio Macacos Distrito serrano Turismo e ritmo menor Centro Urbano tradicional Serviços municipais

Por que Nova Lima atrai quem quer sair de Belo Horizonte sem ir muito longe?

A principal vantagem é mudar o ambiente sem romper com a região metropolitana. Dependendo do bairro, moradores continuam próximos de hospitais, escolas, escritórios e comércio de Belo Horizonte, mas passam a viver em áreas com outro desenho urbano e maior presença de serra.

O IPS e os dados de renda reforçam a imagem de Nova Lima como endereço valorizado, mas a escolha depende do bairro e da rotina. O atrativo está em combinar acesso à capital, serviços e diferentes formas de morar dentro de um município muito próximo de BH.