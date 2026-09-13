EM FOCO Resumo da matéria 01 Liderança entre médias Na edição de 2023 do índice de longevidade, São Lourenço ocupou o primeiro lugar na categoria de cidades médias. 02 Águas moldam a cidade O Parque das Águas reúne fontes minerais e funciona como uma das principais referências urbanas e turísticas do município. 03 Serviços perto do centro Turismo, comércio, hospedagem e lazer se concentram numa cidade pequena, favorecendo uma rotina com deslocamentos mais curtos.

São Lourenço, no sul de Minas Gerais, liderou entre 674 cidades médias o ranking nacional de longevidade de 2023. Enquanto a edição de 2026 ainda aguardava lançamento, o município seguia em evidência por reunir serviços, turismo consolidado e uma rotina interiorana marcada pelas águas minerais da região.

Por que São Lourenço virou referência para envelhecer bem?

A cidade de São Lourenço reúne serviços, turismo e áreas de lazer em uma escala urbana menor. Esse conjunto ajuda a explicar por que o município passou a aparecer com destaque em avaliações sobre condições urbanas para a longevidade.

O ponto importante é entender que o ranking avalia a cidade, não a expectativa de vida individual. Ele observa condições como saúde, economia e ambiente urbano, criando uma comparação entre municípios. Por isso, a liderança indica estrutura favorável, e não uma promessa sobre quantos anos alguém viverá.

São Lourenço encanta com seu Parque das Águas e o ar puro das montanhas de Minas Gerais – Créditos: Wikimedia Commons

O que o ranking de longevidade realmente mediu?

A Prefeitura de São Lourenço registra que o município ficou em 1º lugar entre 674 cidades médias na edição de 2023, categoria criada para comparar municípios com faixas populacionais semelhantes.

A avaliação reuniu indicadores socioambientais, econômicos e de saúde, além de estruturas públicas. Em 2026, uma nova edição do índice ainda aguardava lançamento, então o resultado de 2023 permanecia como a referência publicada para essa comparação entre cidades médias.

Como as águas minerais entram na vida de São Lourenço?

O Parque das Águas é uma das principais referências da cidade. O espaço reúne nove fontes minerais, lago, áreas de passeio e serviços ligados ao turismo, mantendo as águas no centro da identidade local.

Essa presença vai além de uma atração isolada. As águas minerais ajudam a organizar a imagem turística do município, movimentando hospedagem, alimentação e passeios. Para quem mora ali, o parque também funciona como área de caminhada e lazer dentro da própria cidade.

A seguir listamos quatro elementos da rotina local que ajudam a entender por que a cidade ganhou tanta visibilidade:

Parque: as fontes minerais formam um dos principais pontos de encontro e passeio.

as fontes minerais formam um dos principais pontos de encontro e passeio. Serviços: turismo sustenta uma rede de hospedagem, alimentação e comércio.

turismo sustenta uma rede de hospedagem, alimentação e comércio. Escala: a cidade mantém dimensões menores que grandes centros urbanos.

a cidade mantém dimensões menores que grandes centros urbanos. Lazer: áreas de passeio e eventos ampliam as opções para moradores e visitantes.

Quem quer conhecer as belezas e curiosidades de São Lourenço, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Boa Sorte Viajante – Matheus Boa Sorte, que conta com mais de 471 mil visualizações, onde Matheus Boa Sorte mostra um guia completo sobre Minas Gerais:

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O que pesa na rotina além do Parque das Águas?

São Lourenço também se apoia em comércio, hotéis, restaurantes e calendário de eventos. A cidade recebe visitantes durante todo o ano, o que mantém serviços ativos além das temporadas mais conhecidas e ajuda a criar uma rotina urbana voltada tanto a moradores quanto a turistas.

O centro concentra boa parte das atividades, enquanto a escala de cidade do interior reduz distâncias em comparação com capitais. Esse desenho não elimina trânsito ou movimento em períodos cheios, mas cria uma experiência urbana diferente de municípios muito maiores e mais espalhados.

A seguir listamos quatro fatores que se complementam na construção do perfil atual de São Lourenço:

DADOS EM FOCO O que sustenta o perfil da cidade Resumo dos principais elementos que ajudam a explicar a atratividade de São Lourenço. Fator Destaque Papel na cidade Ranking 1º entre cidades médias Referência em longevidade Águas Nove fontes minerais Identidade turística Serviços Hospedagem e comércio Rotina ativa Escala Cidade do interior Deslocamentos mais curtos

Quem pode se identificar com o estilo de São Lourenço?

A cidade tende a atrair quem valoriza serviços próximos, lazer urbano e ritmo de interior. O destaque em longevidade reforça essa imagem, mas o principal diferencial está na combinação entre estrutura cotidiana, turismo consolidado e espaços que fazem parte da rotina dos moradores.

São Lourenço não precisa ser tratada como uma promessa de vida perfeita para se destacar. O resultado do ranking e a força das águas mostram um município que construiu uma identidade urbana muito própria, capaz de unir turismo, serviços e uma escala de vida menor.