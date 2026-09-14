EM FOCO Resumo da matéria 01 Doze fontes no parque O Parque das Águas reúne doze fontes minerais com composições diferentes e forma o principal cartão-postal de Caxambu. 02 Gêiser chama atenção O Gêiser Floriano de Lemos lança jatos de água mineral sulfurosa e é apresentado como fenômeno único no país. 03 Qualidade de vida aparece Caxambu marcou 69,69 pontos no IPS Brasil 2024 e ficou entre os vinte municípios com melhor pontuação nacional.

Caxambu, no sul de Minas Gerais, concentra 12 fontes minerais em um parque urbano histórico e guarda o surpreendente Gêiser Floriano de Lemos. A cidade somou 69,69 pontos no IPS Brasil 2024, entrando no grupo das 20 melhores do país e reforçando uma identidade hidromineral associada ao turismo serrano.

Por que Caxambu é tão ligada às águas minerais?

A história de Caxambu se desenvolveu ao redor das fontes que brotam no atual Parque das Águas. O município transformou água mineral em identidade urbana, com balneário, jardins, fontes ornamentais e equipamentos turísticos concentrados perto do centro.

Isso faz com que a experiência local seja diferente de cidades em que o principal atrativo fica distante. Em Caxambu, parque, comércio e hotelaria se conectam a pé em boa parte do roteiro, mantendo as águas como referência constante para moradores e visitantes.

Caxambu é refúgio de bem-estar e longevidade no sul de Minas // Créditos: Wikipedia

O que torna o Parque das Águas tão diferente?

O portal oficial de turismo de Minas Gerais informa que o Parque das Águas de Caxambu possui 12 fontes minerais em cerca de 210 mil m², além de balneário hidroterápico e áreas de passeio.

Dentro do mesmo parque está o Gêiser Floriano de Lemos, que lança colunas de água mineral sulfurosa que podem chegar a cerca de oito metros. A presença desse fenômeno amplia o apelo do lugar porque transforma uma visita às fontes em algo também visual e inesperado.

Como a visita da Princesa Isabel entrou na história da cidade?

A própria cronologia turística do município registra a chegada de Princesa Isabel e Conde d’Eu em 1868, acompanhados por uma comitiva atraída pela fama das águas. O episódio ajudou a consolidar Caxambu como destino de tratamento e descanso no século XIX.

A passagem imperial continua presente nos nomes de fontes e na memória local. Mais que uma curiosidade, ela mostra como a reputação das águas já atravessava o país naquele período, muito antes de Caxambu ganhar a estrutura turística que existe hoje.

A seguir listamos quatro marcas históricas que ajudam a entender como as águas e a visita imperial entraram na identidade de Caxambu:

1868: Princesa Isabel e Conde d’Eu chegaram à cidade atraídos pela fama das águas.

Princesa Isabel e Conde d’Eu chegaram à cidade atraídos pela fama das águas. Fontes: a visita imperial ficou ligada à tradição das águas ferruginosas locais.

a visita imperial ficou ligada à tradição das águas ferruginosas locais. Memória: nomes e referências à família imperial permanecem associados ao parque.

nomes e referências à família imperial permanecem associados ao parque. Turismo: o episódio reforçou a projeção histórica de Caxambu como destino termal.

Quem deseja relaxar, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 149 mil visualizações, onde Tati Marmon mostra os encantos da cidade de Caxambu em Minas Gerais:

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Caxambu realmente ficou entre as melhores cidades do Brasil?

A Prefeitura de Caxambu registra nota de 69,69 no IPS Brasil 2024 e coloca o município entre os vinte melhores do país. A classificação considera indicadores sociais e ambientais, e não apenas renda ou tamanho da economia.

No ranking completo, Caxambu aparece na 19ª posição nacional. O resultado combina necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. É uma forma de medir desempenho social da cidade, não uma garantia de que todos os moradores tenham a mesma experiência de vida.

A seguir listamos quatro dimensões do destino que ajudam a entender por que Caxambu chama atenção tanto para turismo quanto para rotina no interior:

DADOS EM FOCO O que diferencia Caxambu Resumo dos elementos que ajudam a explicar o perfil de Caxambu. Eixo Destaque O que representa Águas 12 fontes minerais Identidade turística Gêiser Jatos de até 8 metros Fenômeno raro História Visita imperial em 1868 Tradição termal IPS 2024 69,69 pontos Destaque social

Para quem Caxambu pode ser um bom destino ou lugar para viver?

A cidade tende a agradar quem busca ritmo menor, clima de serra e atrações concentradas. O Parque das Águas permite caminhar, experimentar fontes e acessar serviços sem grandes deslocamentos, enquanto o centro mantém hotéis, restaurantes e comércio perto do principal ponto turístico.

O principal diferencial de Caxambu está na combinação. As 12 fontes, o gêiser, a memória imperial e o resultado do IPS formam uma identidade difícil de separar da água e da Mantiqueira. É esse conjunto que mantém a cidade relevante muito além de um único passeio.