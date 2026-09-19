EM FOCO Resumo da matéria 01 Queda de 273 metros A Cachoeira do Tabuleiro desce 273 metros em queda livre e ocupa o primeiro lugar em altura entre as cachoeiras de Minas Gerais. 02 Paredão em coração O desenho da rocha ao redor da água lembra um coração e explica o apelido usado para identificar a cachoeira. 03 Serra cheia de nascentes A queda fica em uma área protegida da Serra do Espinhaço, cercada por campos rupestres, cursos d’água e centenas de nascentes.

Conceição do Mato Dentro guarda uma queda d’água que muda a escala da paisagem. A Cachoeira do Tabuleiro despenca 273 metros em um paredão cujo desenho lembra um coração, dentro de uma área protegida da Serra do Espinhaço onde campos rupestres e centenas de nascentes cercam o caminho até o poço abaixo.

Por que a Cachoeira do Tabuleiro impressiona pela altura?

A primeira medida já muda a noção de escala. A Cachoeira do Tabuleiro tem 273 metros de queda livre e fica em Conceição do Mato Dentro. Isso a coloca no topo entre as cachoeiras de Minas Gerais e transforma o paredão em referência do município.

A água despenca por uma parede rochosa extensa antes de alcançar o poço inferior. Em vez de uma sequência de pequenas quedas, o Tabuleiro chama atenção pelo salto principal contínuo. Essa combinação de altura e paredão ajuda a explicar por que a cachoeira ganhou uma presença tão forte na imagem da região.

Conceição do Mato Dentro chama atenção pelas cachoeiras e pelos paredões // Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O que existe ao redor da queda de 273 metros?

A cachoeira não aparece isolada. O Parque Estadual Serra do Intendente reúne 356 nascentes dentro de seus limites e está em uma faixa de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, com forte presença de campos rupestres.

Esse entorno explica por que a água é apenas uma parte do cenário. Nascentes, campos e paredões formam um sistema ligado às áreas altas da Serra do Espinhaço. A Cachoeira do Tabuleiro ocupa o ponto mais conhecido, porém a paisagem protegida ao redor ajuda a sustentar a diversidade de cursos d’água da região.

Como o paredão ganhou o apelido de cachoeira do coração?

O apelido vem da própria pedra. O paredão que recebe a água apresenta um contorno associado ao formato de um coração, característica que tornou a expressão “cachoeira do coração” comum na divulgação local. A forma é visível junto ao salto e acrescenta uma marca fácil de reconhecer aos 273 metros de altura.

Na base, um grande poço recebe a água depois da queda, cercado por blocos rochosos. Acima e ao redor aparecem campos rupestres e outros trechos de água. O resultado é uma paisagem em camadas, na qual paredão, vegetação e curso d’água ajudam a dimensionar a altura do Tabuleiro.

A seguir listamos quatro elementos do Tabuleiro que ajudam a enxergar a cachoeira como parte de uma paisagem maior:

Paredão: recebe a queda principal e apresenta o desenho associado ao formato de coração.

recebe a queda principal e apresenta o desenho associado ao formato de coração. Poço: concentra a água na base depois do salto de 273 metros.

concentra a água na base depois do salto de 273 metros. Campos rupestres: ocupam áreas altas e ajudam a caracterizar a paisagem da serra.

ocupam áreas altas e ajudam a caracterizar a paisagem da serra. Nascentes: aparecem em grande número dentro dos limites do parque estadual.

Quem quer conhecer as belezas e histórias do interior de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Boa Sorte Viajante – Matheus Boa Sorte, que conta com mais de 1 milhão de visualizações, onde Matheus Boa Sorte mostra um panorama detalhado de Conceição do Mato Dentro:

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O que os números revelam sobre a área protegida?

Três dados ajudam a organizar a escala do lugar. A queda principal tem 273 metros, o parque estadual registra 356 nascentes e a área combina formações de Mata Atlântica e Cerrado. Juntos, eles mostram que o Tabuleiro não é apenas um ponto isolado, mas parte de um ambiente serrano maior.

Também existe sobreposição de proteção na área da cachoeira, com o Parque Natural Municipal do Tabuleiro inserido no espaço do parque estadual. Essa organização ajuda a explicar por que a queda, o poço e o entorno são tratados como partes de uma mesma paisagem protegida, e não como atrações separadas.

A seguir listamos três números e características que ajudam a resumir a escala natural do Tabuleiro e de seu entorno:

DADOS EM FOCO Escala do Tabuleiro Tabela com três indicadores do Tabuleiro, os dados associados e o que mostram Indicador Dado O que mostra Queda principal 273 metros Escala da cachoeira Nascentes no parque 356 Riqueza hídrica Biomas no entorno Mata Atlântica e Cerrado Transição de paisagens

Por que o Tabuleiro virou símbolo de Conceição do Mato Dentro?

A força do símbolo vem de características que podem ser reconhecidas de imediato: altura, formato e paredão. A Cachoeira do Tabuleiro reúne essas três marcas em uma única paisagem. Ao redor, a serra acrescenta nascentes e vegetação, ampliando o significado da queda para além da fotografia mais conhecida.

Por isso, falar de Conceição do Mato Dentro frequentemente leva ao Tabuleiro. Os 273 metros dão a dimensão física, o coração desenhado na rocha dá identidade visual e a área protegida coloca tudo dentro de um conjunto natural maior. A cachoeira virou referência porque reúne escala, forma e território no mesmo lugar.