EM FOCO Resumo da matéria 01 Quarenta e três volumes Pesquisadores catalogaram 43 manuscritos medievais com coberturas externas de pele de foca em coleções ligadas a mosteiros cistercienses. 02 Proteínas e DNA Testes biomoleculares identificaram focas em amostras e permitiram relacionar algumas peles a populações do norte do Atlântico. 03 Rotas muito distantes Parte das peles pode ter vindo da Escandinávia, Escócia, Islândia ou Groenlândia, revelando conexões comerciais além da região dos mosteiros.

Capas peludas de livros medievais guardados em antigos mosteiros cistercienses pareciam feitas com animais terrestres. A análise de proteínas, DNA e pelos apontou outra origem: focas vindas do norte. Ao todo, 43 volumes foram catalogados com esse tipo de cobertura, alguns produzidos há quase 900 anos.

Que livros medievais tinham capas de couro de foca?

O trabalho investigou encadernações românicas ligadas à abadia de Clairvaux, na França, e a mosteiros relacionados. Muitos volumes foram produzidos nos séculos XII e XIII. Os pesquisadores acabaram catalogando 43 livros com pele de foca, reconhecidos por testes biomoleculares ou por características microscópicas das coberturas preservadas.

Essas peles não substituíam necessariamente toda a encadernação. Em vários casos formavam uma chemise, cobertura externa peluda colocada sobre a capa principal para proteger o volume. Como muitas se perderam ao longo dos séculos, marcas de costura, pelos remanescentes e camadas de gordura ajudaram a reconstruir sua presença.

Técnicas modernas permitiram identificar a origem animal do couro sem depender apenas de sua aparência

Como os pesquisadores descobriram que era pele de foca?

A identificação combinou microscopia com técnicas capazes de ler moléculas antigas. Uma delas, chamada eZooMS, compara proteínas do colágeno; outra usa DNA antigo. O estudo publicado na Royal Society Open Science confirmou espécies de focas em parte das amostras.

Os resultados apontaram focas-comuns, uma foca-da-Groenlândia e uma foca-barbuda entre os materiais identificados. A análise visual ampliou o conjunto ao reconhecer padrões de pelos e folículos semelhantes em outras capas. Isso é importante porque nem todos os 43 volumes passaram exatamente pelos mesmos testes de laboratório.

De onde vieram as peles usadas nas capas?

O DNA permitiu comparar algumas amostras com populações conhecidas. Quatro peles de foca-comum foram relacionadas à Escandinávia e Escócia, enquanto uma foca-da-Groenlândia apontou para Islândia ou Groenlândia. A distância surpreende porque Clairvaux ficava no interior da França, longe das áreas de caça desses animais.

A interpretação mais forte envolve rotas comerciais medievais. Os mosteiros ficavam conectados a circuitos europeus que também se cruzavam com redes nórdicas. Isso ajuda a explicar como peles de origem distante poderiam chegar a oficinas monásticas sem deixar um registro de compra claramente identificado nos documentos sobreviventes.

A seguir listamos 4 evidências usadas que permitiram reconhecer as peles e rastrear parte de sua história geográfica:

Proteínas: o eZooMS identificou amostras dentro do grupo dos pinípedes.

o eZooMS identificou amostras dentro do grupo dos pinípedes. DNA: sequências antigas confirmaram espécies de foca em parte das coberturas.

sequências antigas confirmaram espécies de foca em parte das coberturas. Pelos: microscopia comparou forma, implantação e folículos preservados nas peles.

microscopia comparou forma, implantação e folículos preservados nas peles. Geografia: dados genéticos aproximaram algumas amostras de populações do Atlântico Norte.

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As capas sobreviveram durante séculos sem que sua verdadeira origem fosse reconhecida

Por que usar pele de foca para proteger manuscritos?

A pesquisa não encontrou um documento dizendo exatamente por que os monges escolheram essas peles. Portanto, a função precisa permanece incerta. A cobertura externa poderia proteger o livro e também oferecer uma aparência específica, mas essas razões não devem ser tratadas como intenção comprovada de quem produziu os volumes.

A encadernação existe para unir e proteger o miolo, e materiais animais eram comuns durante séculos. No caso estudado, a pele de foca chama atenção porque vinha de muito longe e porque as capas atuais, marrons e gastas, provavelmente eram mais claras e peludas quando novas.

A seguir listamos 3 números do estudo que mostram a quantidade catalogada, a idade dos volumes e a dimensão das antigas coberturas:

DADOS EM FOCO As capas medievais em números Resumo da quantidade catalogada, cronologia e presença histórica de coberturas externas. Indicador Dado Leitura Livros catalogados 43 Coberturas atribuídas a focas Cronologia séculos XII e XIII Alguns perto de 900 anos Chemises originais 105 em Clairvaux Grande parte desapareceu

O que esses livros revelam sobre a Europa medieval?

Os volumes mostram que um objeto silencioso de biblioteca pode guardar informações sobre comércio de longa distância. Identificar a espécie e a provável origem geográfica da pele conecta oficinas monásticas francesas a circuitos que alcançavam mares do norte, ilhas atlânticas e comunidades envolvidas na caça e troca de produtos animais.

A descoberta também corrige uma impressão criada apenas pela aparência atual. Os livros medievais não estavam cobertos simplesmente com couro local de cervo ou javali. Proteínas, DNA e microscopia revelaram uma história material mais ampla, capaz de ligar conservação de manuscritos, biologia e economia medieval no mesmo objeto.