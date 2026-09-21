Capas peludas de livros medievais guardados em antigos mosteiros cistercienses pareciam feitas com animais terrestres. A análise de proteínas, DNA e pelos apontou outra origem: focas vindas do norte. Ao todo, 43 volumes foram catalogados com esse tipo de cobertura, alguns produzidos há quase 900 anos.
Que livros medievais tinham capas de couro de foca?
O trabalho investigou encadernações românicas ligadas à abadia de Clairvaux, na França, e a mosteiros relacionados. Muitos volumes foram produzidos nos séculos XII e XIII. Os pesquisadores acabaram catalogando 43 livros com pele de foca, reconhecidos por testes biomoleculares ou por características microscópicas das coberturas preservadas.
Essas peles não substituíam necessariamente toda a encadernação. Em vários casos formavam uma chemise, cobertura externa peluda colocada sobre a capa principal para proteger o volume. Como muitas se perderam ao longo dos séculos, marcas de costura, pelos remanescentes e camadas de gordura ajudaram a reconstruir sua presença.
Como os pesquisadores descobriram que era pele de foca?
A identificação combinou microscopia com técnicas capazes de ler moléculas antigas. Uma delas, chamada eZooMS, compara proteínas do colágeno; outra usa DNA antigo. O estudo publicado na Royal Society Open Science confirmou espécies de focas em parte das amostras.
Os resultados apontaram focas-comuns, uma foca-da-Groenlândia e uma foca-barbuda entre os materiais identificados. A análise visual ampliou o conjunto ao reconhecer padrões de pelos e folículos semelhantes em outras capas. Isso é importante porque nem todos os 43 volumes passaram exatamente pelos mesmos testes de laboratório.
De onde vieram as peles usadas nas capas?
O DNA permitiu comparar algumas amostras com populações conhecidas. Quatro peles de foca-comum foram relacionadas à Escandinávia e Escócia, enquanto uma foca-da-Groenlândia apontou para Islândia ou Groenlândia. A distância surpreende porque Clairvaux ficava no interior da França, longe das áreas de caça desses animais.
A interpretação mais forte envolve rotas comerciais medievais. Os mosteiros ficavam conectados a circuitos europeus que também se cruzavam com redes nórdicas. Isso ajuda a explicar como peles de origem distante poderiam chegar a oficinas monásticas sem deixar um registro de compra claramente identificado nos documentos sobreviventes.
A seguir listamos 4 evidências usadas que permitiram reconhecer as peles e rastrear parte de sua história geográfica:
- Proteínas: o eZooMS identificou amostras dentro do grupo dos pinípedes.
- DNA: sequências antigas confirmaram espécies de foca em parte das coberturas.
- Pelos: microscopia comparou forma, implantação e folículos preservados nas peles.
- Geografia: dados genéticos aproximaram algumas amostras de populações do Atlântico Norte.
Leia também: Mais de 600 pedras gravadas há 4.900 anos podem ter sido depositadas juntas depois que uma erupção escondeu o Sol
Por que usar pele de foca para proteger manuscritos?
A pesquisa não encontrou um documento dizendo exatamente por que os monges escolheram essas peles. Portanto, a função precisa permanece incerta. A cobertura externa poderia proteger o livro e também oferecer uma aparência específica, mas essas razões não devem ser tratadas como intenção comprovada de quem produziu os volumes.
A encadernação existe para unir e proteger o miolo, e materiais animais eram comuns durante séculos. No caso estudado, a pele de foca chama atenção porque vinha de muito longe e porque as capas atuais, marrons e gastas, provavelmente eram mais claras e peludas quando novas.
A seguir listamos 3 números do estudo que mostram a quantidade catalogada, a idade dos volumes e a dimensão das antigas coberturas:
|Indicador
|Dado
|Leitura
|Livros catalogados
|43
|Coberturas atribuídas a focas
|Cronologia
|séculos XII e XIII
|Alguns perto de 900 anos
|Chemises originais
|105 em Clairvaux
|Grande parte desapareceu
O que esses livros revelam sobre a Europa medieval?
Os volumes mostram que um objeto silencioso de biblioteca pode guardar informações sobre comércio de longa distância. Identificar a espécie e a provável origem geográfica da pele conecta oficinas monásticas francesas a circuitos que alcançavam mares do norte, ilhas atlânticas e comunidades envolvidas na caça e troca de produtos animais.
A descoberta também corrige uma impressão criada apenas pela aparência atual. Os livros medievais não estavam cobertos simplesmente com couro local de cervo ou javali. Proteínas, DNA e microscopia revelaram uma história material mais ampla, capaz de ligar conservação de manuscritos, biologia e economia medieval no mesmo objeto.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário