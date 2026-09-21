EM FOCO Resumo da matéria 01 Quinze fósseis reunidos O nível 4 de Prado Vargas guardava quinze fósseis marinhos do Cretáceo levados para dentro da caverna por neandertais. 02 Quase nenhum uso Apenas uma peça apresenta indício de uso; as demais não mostram função prática clara que explique sua presença no acampamento. 03 Coleção fora do padrão Outros sítios neandertais já tinham objetos incomuns, mas Prado Vargas se destaca pela quantidade reunida no mesmo nível arqueológico.

Há 46 mil anos, neandertais carregaram quinze fósseis marinhos até a caverna de Prado Vargas, no norte da Espanha. Quatorze não mostram sinais claros de uso como ferramenta. O conjunto é grande demais para o padrão conhecido e deixa aberta a pergunta mais intrigante: por que afinal eles fizeram isso?

Onde os neandertais encontraram os 15 fósseis?

Os objetos apareceram no nível 4 da caverna de Prado Vargas, em Burgos, dentro do complexo de Ojo Guareña. A pesquisa situa o depósito em cerca de 46 mil anos atrás. Os fósseis pertencem a animais marinhos do Cretáceo, muito anteriores aos próprios ocupantes neandertais.

Essas peças não se formaram dentro da caverna. O estudo publicado em Quaternary indica que elas vieram de diferentes unidades geológicas próximas. Isso significa que alguém as recolheu na paisagem e depois as levou até o espaço usado como acampamento.

A presença de vários exemplares no mesmo local levanta questões sobre o motivo de terem sido recolhidos

Por que levar fósseis para dentro de Prado Vargas?

A resposta não aparece diretamente nos objetos. Dos 15 fósseis marinhos, quase todos não apresentam marcas que indiquem uso como ferramenta. Essa ausência enfraquece uma explicação puramente prática, mas não prova que cada peça tivesse valor simbólico, decorativo ou afetivo.

Para os pesquisadores, a hipótese mais simples é que houve algum tipo de atividade de coleta. O motivo, porém, pode ter variado. Forma, cor, textura, curiosidade, brincadeira ou significado social são possibilidades discutidas, mas nenhuma delas pode ser escolhida como resposta definitiva apenas pelo material preservado.

O que torna esse conjunto tão incomum?

Objetos curiosos já apareceram em outros sítios associados a neandertais, inclusive pedras e fósseis sem função óbvia. Prado Vargas chama atenção porque concentra quinze exemplares no mesmo nível, muito acima dos casos em que aparece apenas uma peça isolada.

A diversidade também pesa. O conjunto reúne fósseis de sete famílias diferentes, incluindo conchas e outros organismos marinhos fossilizados. Isso sugere seleção em mais de um ponto da paisagem, e não o transporte acidental de um único bloco de rocha contendo vários vestígios.

A seguir listamos 4 pistas do conjunto que ajudam a separar o que foi observado das interpretações ainda abertas:

Quantidade: quinze fósseis foram recuperados no mesmo nível arqueológico da caverna.

quinze fósseis foram recuperados no mesmo nível arqueológico da caverna. Origem: as peças vieram de formações cretáceas existentes na região próxima.

as peças vieram de formações cretáceas existentes na região próxima. Uso: quatorze não mostram evidência clara de utilização como ferramenta.

quatorze não mostram evidência clara de utilização como ferramenta. Motivo: a razão de reunir e guardar as peças continua sem resposta definitiva.

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Os objetos parecem ter chamado atenção muito antes de existir qualquer explicação científica para sua origem

O que os 15 fósseis revelam sobre o comportamento?

O valor do achado está menos em provar um ritual e mais em mostrar uma ação sem benefício imediato evidente. Recolher, transportar e manter objetos diferentes dentro de um espaço ocupado indica atenção a características que iam além de cortar carne, quebrar ossos ou produzir ferramentas.

Esse comportamento amplia a discussão sobre curiosidade e escolha entre neandertais. O conjunto não permite saber o pensamento de quem o reuniu, mas mostra que materiais antigos e visualmente incomuns entraram no cotidiano da caverna e foram preservados juntos por dezenas de milhares de anos.

A seguir listamos 3 dados centrais que resumem a escala, a idade e a interpretação mais segura do achado:

DADOS EM FOCO Prado Vargas em três dados Resumo de quantidade, cronologia e interpretação dos fósseis encontrados na caverna. Dado Valor O que indica Fósseis 15 exemplares Conjunto incomum no mesmo nível Idade cerca de 46 mil anos Ocupação neandertal de Prado Vargas Uso claro 1 exemplar A maioria não era ferramenta evidente

Por que o motivo ainda permanece em aberto?

Arqueologia trabalha com o que sobrevive, e intenção raramente fossiliza. Sem marcas, inscrições ou uma posição ritual inequívoca, o motivo da coleta continua impossível de reconstruir com segurança. O contexto mostra transporte deliberado, enquanto a função específica permanece fora do alcance das evidências atuais.

Por isso Prado Vargas é tão interessante: os 15 fósseis documentam uma escolha real, mas não entregam sua explicação. Entre curiosidade, coleção e outros significados possíveis, o achado acrescenta uma nova peça ao comportamento neandertal sem transformar uma hipótese atraente em certeza.