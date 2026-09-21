EM FOCO Resumo da matéria 01 Vasos pequenos com bico Três recipientes de 5 a 10 centímetros, encontrados em túmulos infantis da Baviera, foram analisados em busca de resíduos antigos. 02 Leite animal preservado A química revelou produtos lácteos de ruminantes, como gado, ovelhas ou cabras, dentro dos vasos com pequenos bicos. 03 Uso infantil reforçado O conteúdo, o tamanho e o contexto funerário deram a evidência mais direta de que essas peças serviam para alimentar crianças.

Três pequenos vasos encontrados em túmulos infantis guardaram uma pista inesperada: mamadeiras pré-históricas podem ter levado leite animal às crianças. A análise química identificou gordura de ruminantes nas peças de até 3.200 anos, ligando formato, conteúdo e contexto funerário pela primeira vez hoje.

Que vasos de até 3.200 anos foram analisados?

Os pesquisadores escolheram três recipientes pequenos encontrados em túmulos de crianças na Baviera, Alemanha. As peças mediam cerca de 5 a 10 centímetros e tinham um bico estreito por onde líquidos poderiam passar. Elas pertencem à Idade do Bronze e à Idade do Ferro.

O exemplar mais antigo foi associado a um contexto de aproximadamente 1200 a 800 a.C.. A forma lembrava recipientes já encontrados em outros sítios europeus, mas a função ainda era discutida. Eles poderiam alimentar crianças, adultos doentes ou ter outro uso que não deixasse marcas visíveis.

O formato dos pequenos vasos já havia levantado dúvidas sobre a função que eles desempenhavam

O que havia dentro dessas possíveis mamadeiras?

A equipe retirou resíduos preservados nas paredes internas e analisou seus lipídios, as moléculas de gordura que podem permanecer na cerâmica por muito tempo. O estudo publicado na Nature identificou assinaturas compatíveis com produtos de leite de animais ruminantes.

Isso aponta para leite de animais domesticados, como gado, ovelhas ou cabras. A análise não permite reconstruir cada refeição servida nesses recipientes, mas conecta diretamente o objeto a um alimento que poderia complementar ou substituir parte da amamentação durante o desmame.

Por que o achado foi ligado à alimentação de crianças?

O conteúdo sozinho não resolveria a dúvida. O peso vem da combinação de três fatores: vasos muito pequenos, bicos adequados à passagem de líquido e presença em túmulos infantis. Juntos, esses sinais tornam a interpretação como recipientes de alimentação muito mais forte do que antes.

A Universidade de Bristol, que liderou a pesquisa, destaca que os três vasos tinham formato especializado e resíduos de leite. Isso não significa que todo recipiente semelhante encontrado na Europa tenha necessariamente servido como mamadeira.

A seguir listamos 4 pistas dos recipientes que sustentam a interpretação de alimentação infantil sem transformar hipótese em certeza absoluta:

Tamanho: os vasos tinham apenas cerca de 5 a 10 centímetros.

os vasos tinham apenas cerca de 5 a 10 centímetros. Bico: a abertura estreita permitia servir ou sugar líquidos.

a abertura estreita permitia servir ou sugar líquidos. Conteúdo: resíduos químicos apontaram para produtos de leite de ruminantes.

resíduos químicos apontaram para produtos de leite de ruminantes. Contexto: os três exemplares analisados vieram de túmulos de crianças.

Leia também: Mais de 600 pedras gravadas há 4.900 anos podem ter sido depositadas juntas depois que uma erupção escondeu o Sol

A presença de leite oferece novas pistas sobre como crianças pequenas eram alimentadas naquela época

O que esses vasos contam sobre o desmame pré-histórico?

Antes desse trabalho, ossos e dentes ajudavam a estimar quando crianças deixavam gradualmente o leite materno, mas não mostravam com clareza o alimento usado na transição. Os resíduos dos vasos acrescentaram uma evidência direta de produtos lácteos animais dentro de objetos associados a crianças.

Na Idade do Bronze, criação animal e produção de alimentos já faziam parte de comunidades europeias. Usar leite de ruminantes para alimentar crianças teria consequências para rotina familiar, nutrição e espaçamento entre nascimentos, embora essas consequências variem entre grupos e épocas.

A seguir listamos 3 características principais que conectam cronologia, forma e conteúdo dos vasos estudados na Baviera:

DADOS EM FOCO O que havia nos vasos Resumo dos principais dados sobre idade, formato e resíduos dos recipientes analisados. Aspecto Dado Leitura arqueológica Cronologia até cerca de 3.200 anos Bronze e Ferro europeus Formato 5 a 10 cm com bico Adequado a pequenas porções Resíduo leite de ruminantes Evidência direta do conteúdo

Essas peças eram iguais às mamadeiras atuais?

Não. Chamar os objetos de mamadeiras pré-históricas ajuda a entender a função provável, mas eles eram vasos de cerâmica moldados à mão, alguns com formas de animais e bicos estreitos. Não tinham materiais, higiene ou desenho comparáveis aos recipientes modernos produzidos especificamente para bebês.

O achado é importante justamente porque aproxima uma tarefa cotidiana de mais de três milênios atrás. Os resíduos de leite mostram que alimentar crianças deixava vestígios arqueológicos discretos, capazes de revelar práticas familiares que raramente aparecem em armas, monumentos ou grandes construções.