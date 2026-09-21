Cunha, cidade paulista no alto da serra, fez da cerâmica de Cunha uma identidade reconhecida por lei federal. A produção em alta temperatura cresceu com técnicas introduzidas no século XX e hoje ainda sustenta parte do turismo local. Ateliês, fornos e peças artesanais ligam tradição, montanhas e neblina.
Como a cerâmica de Cunha virou parte da identidade local?
A cidade de Cunha fica em uma região serrana do interior paulista e há muito tempo mantém relação com o barro. A produção artesanal atravessou gerações e acabou ganhando uma linguagem própria.
Esse caminho recebeu reconhecimento formal quando a Lei 14.363 de 2022 conferiu à cidade o título de Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura. A homenagem transformou em lei uma característica já visível no município.
O que mudou com as técnicas de alta temperatura nos anos 1970?
A virada mais conhecida ocorreu nos anos 1970, quando técnicas japonesas de alta temperatura passaram a integrar a produção local. Isso ampliou possibilidades de queima, acabamento e criação, ajudando a formar o conjunto de ateliês que ficou conhecido depois.
Essa fase não apagou o que existia antes. A tradição ceramista local já passava por paneleiras e métodos simples de queima. A novidade foi somar outras técnicas ao conhecimento acumulado, criando uma produção artística com identidade mais ampla.
O que encontra quem visita Cunha hoje?
Os ateliês de cerâmica viraram parte importante do turismo cultural. Em vez de aparecer só em lojas, o barro está ligado ao processo de produção, aos fornos e ao contato direto com quem transforma a matéria-prima em peças.
A paisagem serrana reforça esse contraste entre arte e natureza. O visitante encontra oficinas espalhadas pela cidade e arredores, enquanto montanhas, neblina e estradas sinuosas formam o cenário em que essa produção ganhou fama.
A seguir listamos 4 marcas da experiência ceramista que ajudam a reconhecer Cunha além das peças prontas:
- Ateliês: espaços de produção aproximam visitantes do trabalho dos ceramistas.
- Fornos: a queima em alta temperatura virou parte da identidade técnica local.
- Festival: eventos ajudam a manter a cerâmica ligada ao calendário cultural.
- Paisagem: a serra cria o cenário que acompanha oficinas e roteiros de visitação.
Quem busca um refúgio tranquilo na natureza, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Vamos Fugir Blog, que conta com mais de 153 mil visualizações, onde Lígia e Ulisses mostram um roteiro completo de 2 a 3 dias em Cunha, no estado de São Paulo:
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Por que o título nacional foi mais do que uma homenagem?
O reconhecimento de 2022 colocou em uma frase oficial algo construído por décadas: Cunha e cerâmica passaram a ser apresentados como uma mesma identidade cultural. Isso ajuda a organizar memória, turismo e divulgação em torno de uma característica real.
A trajetória também mostra que a cerâmica de alta temperatura não surgiu do nada. Ela se apoia em uma prática mais antiga, recebeu novas técnicas no século XX e depois ganhou reconhecimento legal, formando uma sequência fácil de acompanhar.
A seguir listamos 3 etapas dessa transformação que resumem a evolução apresentada no texto:
|Período
|Mudança
|Resultado
|Antes dos anos 1970
|Produção artesanal já existia
|Tradição local preservada
|Anos 1970
|Chegada de técnica japonesa
|Alta temperatura ganha força
|2022
|Lei federal reconhece Cunha
|Capital Nacional da Cerâmica
Por que a cerâmica continua definindo a imagem de Cunha?
Porque ela reúne trabalho manual, história e turismo no mesmo ponto. A peça pronta importa, mas o valor local também está no processo, no forno, na oficina e na continuidade de uma prática que atravessou diferentes períodos.
Por isso, a cerâmica de Cunha funciona como mais do que lembrança de viagem. Ela ajuda a contar como uma cidade serrana transformou uma tradição antiga em linguagem artística, atração cultural e reconhecimento nacional sem perder a ligação com o barro.
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