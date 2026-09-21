EM FOCO Resumo da matéria 01 Árvores nas vias O levantamento urbano colocou Campo Grande no topo entre as capitais, com árvores presentes em 91,4% dos trechos de via avaliados. 02 Reconhecimento repetido A capital recebeu pela sexta vez consecutiva um reconhecimento internacional ligado à gestão e à preservação da arborização urbana. 03 Verde planejado Plantios, monitoramento e manejo mostram que a presença das árvores depende de trabalho contínuo e não apenas da paisagem natural.

Campo Grande, capital sul-mato-grossense, exibe uma marca rara: a Campo Grande arborizada aparece em 91,4% das vias pesquisadas. A cidade também recebeu pela sexta vez seguida um reconhecimento mundial ligado às árvores urbanas. O verde ocupa parques, avenidas e bairros e virou parte visível da identidade local.

Por que Campo Grande aparece entre as capitais mais arborizadas?

A capital de Mato Grosso do Sul foi planejada com avenidas largas e áreas verdes, e essa característica continua visível em muitos bairros. A arborização virou parte da paisagem diária, acompanhando deslocamentos, praças e corredores urbanos.

Os dados do Censo 2022 registraram árvores em 91,4% dos trechos de via avaliados na capital. O percentual colocou Campo Grande à frente das demais capitais nessa medição específica.

O que significa receber o reconhecimento mundial seis vezes?

O resultado não depende apenas de ter muitas árvores. O reconhecimento internacional considera gestão, planejamento e continuidade das ações urbanas. Campo Grande manteve esse trabalho por vários anos, por isso chegou à sexta conquista consecutiva.

Em 2025, a cidade também ampliou plantios, distribuiu mudas e reforçou o monitoramento. Esse conjunto mostra que a arborização urbana precisa de manutenção constante, porque árvores de rua convivem com calçadas, redes, trânsito e mudanças no clima.

Campo Grande brilha como a única capital brasileira a manter este selo de excelência ambiental – Créditos: depositphotos.com / vbacarin

Como esse verde aparece na rotina de quem mora na cidade?

O dado de 91,4% ajuda a entender por que a presença de árvores chama atenção nas ruas. Ele não significa que todos os bairros tenham a mesma cobertura, mas mostra que o verde está espalhado por grande parte da malha urbana pesquisada.

Na prática, o efeito aparece em avenidas arborizadas, praças, parques e canteiros. A paisagem, porém, depende de poda, reposição, escolha de espécies e acompanhamento técnico para continuar funcionando sem criar conflitos com a infraestrutura.

A seguir listamos 4 sinais desse modelo urbano que ajudam a entender a força da arborização local:

Ruas com árvores: o percentual medido mostra presença ampla na malha urbana.

o percentual medido mostra presença ampla na malha urbana. Plantio contínuo: novas mudas repõem perdas e ampliam áreas verdes.

novas mudas repõem perdas e ampliam áreas verdes. Monitoramento: avaliações ajudam a acompanhar riscos e necessidades de manejo.

avaliações ajudam a acompanhar riscos e necessidades de manejo. Espaços públicos: parques, praças e canteiros reforçam o verde além das calçadas.

Quem quer descobrir os encantos de Campo Grande, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Vida sem Paredes, que conta com mais de 55 mil visualizações, onde Camila e seu parceiro mostram um roteiro completo de o que fazer na capital de Mato Grosso do Sul:

Leia também: A cidade responsável por quase 90% do morango de Minas chamou a atenção de multinacionais chinesas e recebeu R$ 1 bilhão

Quais números ajudam a medir esse trabalho recente?

Além do resultado do Censo, a cidade registrou o plantio de 7.429 mudas em 2025 em vias, parques e praças. O número mostra que a arborização não ficou presa ao desenho antigo da capital e continua recebendo intervenções.

O ponto importante é juntar quantidade e manutenção. Plantar sem acompanhar não resolve sozinho, enquanto cuidar apenas das árvores antigas limita a renovação. O modelo local combina novas mudas, avaliações técnicas e ações de educação ambiental.

A seguir listamos 3 dados de Campo Grande que resumem o cenário explicado acima:

DADOS EM FOCO O verde em números Indicadores citados no texto sobre arborização e reconhecimento de Campo Grande. Indicador Resultado Leitura Vias com árvores 91,4% Maior percentual entre as capitais Reconhecimento 6 vezes seguidas Continuidade na gestão urbana Plantio em 2025 7.429 mudas Ação recente em vias, parques e praças

Por que a arborização virou parte da identidade de Campo Grande?

A combinação de ruas largas, parques e políticas contínuas transformou o verde urbano em um traço reconhecível da capital. O destaque atual, portanto, nasce tanto da paisagem quanto da forma como ela vem sendo administrada.

Quando o dado de 91,4% se encontra com seis reconhecimentos seguidos e novos plantios, a Campo Grande arborizada deixa de ser apenas apelido visual. Ela passa a representar uma escolha urbana que precisa ser renovada todos os anos.