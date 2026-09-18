EM FOCO Resumo da matéria 01 Indústria ganhou escala A Midea inaugurou uma fábrica de eletrodomésticos em Pouso Alegre após um investimento de R$ 630 milhões, reforçando o peso industrial do município. 02 Morango domina a região A regional de Pouso Alegre concentra 87,5% da safra mineira de morango, distribuída entre vários municípios produtores do Sul de Minas. 03 Dois motores econômicos A cidade aparece entre fábricas, rodovias e uma forte cadeia agrícola regional, combinando indústria urbana com produção rural ao redor.

Pouso Alegre ganhou força industrial sem perder a ligação com o campo que cerca a cidade. Enquanto uma fábrica chinesa recebeu R$ 630 milhões, a região que leva seu nome concentra 87,5% da safra mineira de morango, combinação que ajuda a explicar o peso econômico do município no Sul de Minas atualmente.

Por que Pouso Alegre ganhou espaço na indústria?

A localização ajuda a entender o avanço industrial. Pouso Alegre fica no Sul de Minas e tem ligação rodoviária com grandes mercados do Sudeste, condição que facilita a entrada de insumos e a distribuição de produtos fabricados na cidade.

Em 2024, a Midea inaugurou uma fábrica de eletrodomésticos com R$ 630 milhões investidos. O projeto foi anunciado com previsão de 650 empregos diretos e ampliou a presença de capital chinês no município.

Pouso Alegre é polo industrial do Sul de Minas com bem-estar // Créditos: depositphotos.com / PedroTruffi

Onde entram os morangos nessa economia?

A outra força aparece fora do chão de fábrica. A região de Pouso Alegre, usada pela extensão rural para organizar vários municípios, concentra uma parte muito grande do cultivo mineiro de morango e reúne produtores familiares espalhados pelo Sul de Minas.

O dado exige uma diferença importante: os 87,5% da safra mineira pertencem à região de Pouso Alegre, não apenas ao município. Nessa área estão cidades como Bom Repouso, Espírito Santo do Dourado, Estiva, Senador Amaral e a própria Pouso Alegre.

O que aproxima indústria e agricultura na mesma região?

Os dois setores dependem de circulação rápida. A malha rodoviária ajuda fábricas a receber peças e despachar eletrodomésticos, enquanto produtores precisam colocar frutas delicadas no mercado sem demora. A logística, portanto, serve a cadeias muito diferentes.

Também existe uma divisão clara de funções. O centro urbano industrial concentra fábricas, serviços e empregos, enquanto municípios e áreas rurais do entorno sustentam a produção agrícola. Essa combinação amplia as formas de renda disponíveis na região.

A seguir listamos 4 elementos centrais que ajudam a enxergar essa relação de forma simples:

Rodovias: conectam a cidade aos principais mercados consumidores e ajudam tanto a indústria quanto o escoamento agrícola.

conectam a cidade aos principais mercados consumidores e ajudam tanto a indústria quanto o escoamento agrícola. Fábricas: ampliam empregos urbanos e aumentam a circulação de fornecedores e serviços especializados.

ampliam empregos urbanos e aumentam a circulação de fornecedores e serviços especializados. Agricultura regional: mantém milhares de propriedades ligadas ao morango e a outras culturas do Sul de Minas.

mantém milhares de propriedades ligadas ao morango e a outras culturas do Sul de Minas. Serviços: a cidade funciona como referência para atividades comerciais, logísticas e administrativas do entorno.

Quem deseja descobrir as belezas e atrações em Pouso Alegre, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Trip do Dia, que conta com mais de 1 mil inscritos, onde mostra um roteiro completo pelas riquezas e pontos turísticos de Pouso Alegre no Sul de Minas Gerais:

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Quais números mostram melhor essa dupla vocação?

A fábrica da Midea fornece um número direto para medir o lado industrial: R$ 630 milhões no projeto inaugurado em 2024. No campo, a regional de Pouso Alegre responde por 87,5% da safra mineira, segundo a extensão rural estadual.

Esses dados não significam que toda a produção esteja dentro dos limites de Pouso Alegre. Eles mostram que a cidade funciona como referência regional para uma área agrícola extensa ao mesmo tempo em que consolida uma base industrial própria dentro do município.

A seguir listamos 3 pontos principais que resumem os dados já explicados:

DADOS EM FOCO Indústria e morango em números Comparação entre o investimento industrial e a participação regional na safra mineira de morango. Frente Dado central Escala Midea R$ 630 milhões Município Morango 87,5% da safra mineira Região de Pouso Alegre Economia local Indústria e serviços Centro regional

Por que Pouso Alegre reúne atividades tão diferentes?

A trajetória de Pouso Alegre sempre esteve ligada à circulação regional. Hoje, essa posição aparece em escala maior: rodovias, serviços e indústria se conectam a uma zona rural forte que alcança vários municípios próximos.

Por isso, fábricas e morangos não contam histórias separadas. Os dois lados dependem de localização, transporte e mercado consumidor. A força de Pouso Alegre está justamente em servir como centro urbano de uma região que consegue movimentar produtos industriais e agrícolas ao mesmo tempo.