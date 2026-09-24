Achada numa sepultura romana perto de Speyer, a garrafa romana permanece fechada há cerca de dezessete séculos. Datada de 325 a 350 d.C., ainda contém líquido, comporta aproximadamente 1,5 litro e preserva duas alças moldadas como golfinhos, detalhe extraordinariamente preservado no museu alemão até hoje.
O que torna a garrafa romana de Speyer tão incomum?
O chamado Römerwein de Speyer é uma garrafa de vidro amarelado-esverdeado datada aproximadamente entre 325 e 350 d.C. Ela chama atenção porque permaneceu fechada e ainda conserva líquido no interior depois de cerca de dezessete séculos.
O recipiente comporta aproximadamente 1,5 litro e tem ombros que lembram uma ânfora. Nas laterais, duas alças curvas apresentam forma de golfinho, detalhe decorativo que diferencia a peça e ajuda a explicar por que ela se tornou um dos objetos mais conhecidos do museu de Speyer.
Como essa garrafa chegou até o museu?
A peça foi encontrada em 1867 durante trabalhos em uma tumba romana próxima a Speyer. O contexto continha dois sarcófagos, associados a um homem e uma mulher, além de vários recipientes de vidro colocados como acompanhamentos funerários.
Entre as garrafas e vasos do conjunto, apenas uma permaneceu com líquido visível. Depois da descoberta, ela entrou para a coleção do Historisches Museum der Pfalz, onde o chamado vinho romano passou a integrar a apresentação da longa história vitivinícola da região.
O líquido ainda pode ser chamado de vinho?
Análises antigas indicaram que pelo menos parte do conteúdo foi vinho de uva. Ao longo dos séculos, porém, o álcool desapareceu e o material se transformou. Por isso, o líquido atual não pode ser tratado como uma bebida intacta pronta para consumo.
Os romanos teriam usado azeite e selagem para limitar o contato do vinho com o ar. Uma camada oleosa ainda é associada à conservação do conteúdo. Como abrir a garrafa poderia alterar para sempre esse equilíbrio, o recipiente continua fechado e preservado como objeto arqueológico.
A seguir listamos quatro detalhes preservados que ajudam a reconhecer o achado e entender sua função:
- Capacidade: o recipiente comporta aproximadamente 1,5 litro de líquido.
- Datação: a peça é situada por volta de 325 a 350 d.C.
- Alças: duas formas curvas lembram golfinhos junto ao corpo da garrafa.
- Conteúdo: análises indicaram vinho originalmente, hoje alterado pelo tempo e pela conservação.
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Por que as alças em forma de golfinho chamam atenção?
As duas alças fazem parte da própria forma do vidro e lembram golfinhos arqueados junto ao corpo da garrafa. Elas combinam função e decoração, oferecendo pontos de apoio ao mesmo tempo em que deixam o recipiente funerário muito mais elaborado que um vaso comum.
O Deutsches Weininstitut registra o Römerwein como o vinho de uva preservado mais antigo do mundo e destaca a data em torno de 325. A garrafa ocupa um lugar central na história regional do vinho.
A seguir listamos três dados centrais que resumem as características mais importantes documentadas para a peça:
|Aspecto
|Dado
|O que chama atenção
|Idade
|Cerca de 1.700 anos
|Permanece fechada
|Volume
|Aproximadamente 1,5 L
|Líquido ainda visível
|Decoração
|Alças de golfinho
|Vidro funcional e ornamentado
O que a garrafa revela sobre costumes funerários romanos?
A presença de vinho em uma tumba mostra que comida e bebida podiam acompanhar os mortos. Recipientes colocados junto aos sarcófagos faziam parte de práticas funerárias e hoje fornecem informações sobre consumo, conservação e objetos de vidro usados no século IV.
A garrafa de Speyer impressiona porque reúne vidro, decoração e conteúdo no mesmo objeto. Em vez de restar apenas um vaso vazio, ela preservou uma amostra material de um costume funerário romano e continua fechada, permitindo que esse conjunto raro atravesse quase 1.700 anos.
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