Os vasos pré-históricos pareciam pequenos animais de cerâmica, mas carregavam algo muito familiar: leite para crianças. Análises de resíduos em recipientes de cerca de 3.000 anos encontraram gordura de leite de ruminantes. O contexto das sepulturas infantis ajudou a esclarecer seu uso original real.
O que eram esses vasos pré-históricos pequenos?
Os vasos pré-históricos analisados eram recipientes de cerâmica com bico muito estreito e apenas 5 a 10 centímetros de largura. Exemplares desse tipo aparecem na Europa desde o Neolítico e se tornam mais comuns durante as Idades do Bronze e do Ferro.
Alguns receberam pés e formas de animais, detalhe que os torna parecidos com brinquedos. A comparação com a mamadeira moderna vem principalmente da função: o líquido entrava no recipiente e podia ser sugado por uma pequena abertura feita para a boca.
Como os resíduos mostraram o que havia dentro?
A equipe retirou resíduos preservados na cerâmica e usou análises químicas e isotópicas para identificar as gorduras. O método permite diferenciar tipos de produtos animais porque certas moléculas permanecem nos poros do recipiente mesmo depois de milhares de anos enterrados.
O estudo publicado na Nature analisou três pequenos vasos encontrados em sepulturas infantis da Baviera. Os sinais químicos indicaram produtos de leite de ruminantes, grupo que inclui gado, ovelhas e cabras domesticadas.
O que liga esses recipientes à alimentação infantil?
O conteúdo sozinho não bastaria para definir o uso. O ponto decisivo é que os três vasos testados vieram de sepulturas de crianças. Quando esse contexto é combinado ao leite preservado e ao bico estreito, a interpretação como recipiente de alimentação infantil ganha suporte direto.
Antes das análises, havia outra possibilidade: esses objetos também poderiam ter servido a adultos doentes ou debilitados. O estudo reduziu essa incerteza ao juntar química, tamanho e local de achado. Isso permitiu relacionar os recipientes ao fornecimento de leite e ao processo de desmame.
A seguir listamos 4 pistas arqueológicas que ajudaram a ligar os recipientes à alimentação de bebês:
- Tamanho reduzido: os exemplares cabiam com facilidade nas mãos e tinham poucos centímetros de largura.
- Bico estreito: a pequena saída permitia que o líquido fosse sugado diretamente do recipiente.
- Resíduos de leite: gorduras antigas mostraram que os vasos carregaram produtos de ruminantes domesticados.
- Sepulturas infantis: os três exemplares analisados foram encontrados associados a enterros de crianças na Baviera.
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Como formato e tamanho ajudavam no uso?
O bico fino é o elemento funcional mais claro. Ele cria uma saída pequena para o líquido, enquanto o corpo arredondado guarda o conteúdo. Em alguns exemplares, pés e cabeças transformam o recipiente em uma figura animal, sem eliminar a abertura necessária para beber.
Os pesquisadores destacam que esses vasos eram pequenos o bastante para mãos infantis. A forma, porém, variava bastante entre regiões e épocas. Por isso, o aspecto de animal não deve ser tratado como regra para todas as mamadeiras pré-históricas, mas como uma variante marcante.
A seguir listamos 4 características dos vasos que ajudam a separar forma decorativa e função prática:
|Característica
|Exemplo
|Função provável
|Corpo pequeno
|5 a 10 cm
|Facilitar o manuseio
|Bico muito estreito
|Saída lateral
|Permitir sucção
|Pés e forma animal
|Alguns exemplares
|Decoração do recipiente
|Resíduo lácteo
|Gorduras preservadas
|Indicar o conteúdo
O que a descoberta revela sobre a infância pré-histórica?
Os recipientes mostram que famílias de cerca de 3.000 anos atrás tinham utensílios específicos para alimentar crianças. O leite animal podia complementar ou substituir o leite humano em certas fases, e os vasos oferecem uma evidência material rara de uma rotina doméstica que quase nunca deixa registro.
A descoberta aproxima uma necessidade antiga de uma prática ainda reconhecível: alimentar um bebê com um recipiente próprio. O formato de animal chama atenção, mas o valor maior está nos resíduos e nas sepulturas, que transformaram objetos curiosos em pistas concretas sobre cuidado, dieta e desmame.
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