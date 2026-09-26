EM FOCO Resumo da matéria 01 Pequenos e com bico Os recipientes tinham poucos centímetros, bico estreito e, em alguns casos, pés e formas que lembravam animais imaginários. 02 Leite ficou na cerâmica Análises químicas dos resíduos preservados identificaram produtos de leite de ruminantes domesticados, como bovinos, ovinos ou caprinos. 03 Ligação com bebês Três exemplares vieram de sepulturas infantis na Baviera, reforçando que serviam para alimentar ou ajudar no desmame.

Os vasos pré-históricos pareciam pequenos animais de cerâmica, mas carregavam algo muito familiar: leite para crianças. Análises de resíduos em recipientes de cerca de 3.000 anos encontraram gordura de leite de ruminantes. O contexto das sepulturas infantis ajudou a esclarecer seu uso original real.

O que eram esses vasos pré-históricos pequenos?

Os vasos pré-históricos analisados eram recipientes de cerâmica com bico muito estreito e apenas 5 a 10 centímetros de largura. Exemplares desse tipo aparecem na Europa desde o Neolítico e se tornam mais comuns durante as Idades do Bronze e do Ferro.

Alguns receberam pés e formas de animais, detalhe que os torna parecidos com brinquedos. A comparação com a mamadeira moderna vem principalmente da função: o líquido entrava no recipiente e podia ser sugado por uma pequena abertura feita para a boca.

O formato pequeno e os bicos dos vasos já levantavam hipóteses sobre seu uso na alimentação infantil

Como os resíduos mostraram o que havia dentro?

A equipe retirou resíduos preservados na cerâmica e usou análises químicas e isotópicas para identificar as gorduras. O método permite diferenciar tipos de produtos animais porque certas moléculas permanecem nos poros do recipiente mesmo depois de milhares de anos enterrados.

O estudo publicado na Nature analisou três pequenos vasos encontrados em sepulturas infantis da Baviera. Os sinais químicos indicaram produtos de leite de ruminantes, grupo que inclui gado, ovelhas e cabras domesticadas.

O que liga esses recipientes à alimentação infantil?

O conteúdo sozinho não bastaria para definir o uso. O ponto decisivo é que os três vasos testados vieram de sepulturas de crianças. Quando esse contexto é combinado ao leite preservado e ao bico estreito, a interpretação como recipiente de alimentação infantil ganha suporte direto.

Antes das análises, havia outra possibilidade: esses objetos também poderiam ter servido a adultos doentes ou debilitados. O estudo reduziu essa incerteza ao juntar química, tamanho e local de achado. Isso permitiu relacionar os recipientes ao fornecimento de leite e ao processo de desmame.

A seguir listamos 4 pistas arqueológicas que ajudaram a ligar os recipientes à alimentação de bebês:

Tamanho reduzido: os exemplares cabiam com facilidade nas mãos e tinham poucos centímetros de largura.

os exemplares cabiam com facilidade nas mãos e tinham poucos centímetros de largura. Bico estreito: a pequena saída permitia que o líquido fosse sugado diretamente do recipiente.

a pequena saída permitia que o líquido fosse sugado diretamente do recipiente. Resíduos de leite: gorduras antigas mostraram que os vasos carregaram produtos de ruminantes domesticados.

gorduras antigas mostraram que os vasos carregaram produtos de ruminantes domesticados. Sepulturas infantis: os três exemplares analisados foram encontrados associados a enterros de crianças na Baviera.

As análises encontraram vestígios ligados ao consumo de leite de diferentes animais domesticados

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Como formato e tamanho ajudavam no uso?

O bico fino é o elemento funcional mais claro. Ele cria uma saída pequena para o líquido, enquanto o corpo arredondado guarda o conteúdo. Em alguns exemplares, pés e cabeças transformam o recipiente em uma figura animal, sem eliminar a abertura necessária para beber.

Os pesquisadores destacam que esses vasos eram pequenos o bastante para mãos infantis. A forma, porém, variava bastante entre regiões e épocas. Por isso, o aspecto de animal não deve ser tratado como regra para todas as mamadeiras pré-históricas, mas como uma variante marcante.

A seguir listamos 4 características dos vasos que ajudam a separar forma decorativa e função prática:

DADOS EM FOCO Como eram os recipientes Características observadas nos recipientes e sua relação com o uso. Característica Exemplo Função provável Corpo pequeno 5 a 10 cm Facilitar o manuseio Bico muito estreito Saída lateral Permitir sucção Pés e forma animal Alguns exemplares Decoração do recipiente Resíduo lácteo Gorduras preservadas Indicar o conteúdo

O que a descoberta revela sobre a infância pré-histórica?

Os recipientes mostram que famílias de cerca de 3.000 anos atrás tinham utensílios específicos para alimentar crianças. O leite animal podia complementar ou substituir o leite humano em certas fases, e os vasos oferecem uma evidência material rara de uma rotina doméstica que quase nunca deixa registro.

A descoberta aproxima uma necessidade antiga de uma prática ainda reconhecível: alimentar um bebê com um recipiente próprio. O formato de animal chama atenção, mas o valor maior está nos resíduos e nas sepulturas, que transformaram objetos curiosos em pistas concretas sobre cuidado, dieta e desmame.