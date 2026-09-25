EM FOCO Resumo da matéria 01 Datação mudou a cronologia Restos cremados e carvão do contexto funerário permitiram situar os fragmentos entre 50 a.C. e 275 d.C., bem antes das grandes pedras vikings. 02 Pedra foi fragmentada Peças encontradas em diferentes sepulturas pertenciam originalmente a uma mesma laje, que recebeu runas e outros sinais em momentos distintos. 03 Escrita ainda experimental As inscrições misturam runas reconhecíveis e marcas difíceis de interpretar, oferecendo pistas sobre uma fase muito inicial do uso da escrita em pedra.

A Pedra de Svingerud, encontrada numa necrópole norueguesa, recuou a cronologia das runas. A datação situou o contexto entre 50 a.C. e 275 d.C., tornando o conjunto o registro em pedra com runas mais antigo já datado e evidência arqueológica excepcional dos usos iniciais dessa escrita na Escandinávia.

Onde a Pedra de Svingerud foi encontrada?

A Pedra de Svingerud apareceu em um campo funerário no município de Hole, na Noruega, perto do lago Tyrifjorden. Arqueólogos do Museu de História Cultural da Universidade de Oslo escavaram a área entre 2021 e 2023 e recuperaram fragmentos de arenito em diferentes sepulturas.

O conjunto, também chamado de Pedra de Hole, estava ligado a cremações e objetos funerários. Essa associação foi decisiva porque pedras com runas antigas raramente aparecem em contextos arqueológicos que podem ser datados com segurança. Aqui, os restos do sepultamento forneceram material para análises de radiocarbono.

Como os pesquisadores conseguiram datar as runas?

O Museu de História Cultural da Universidade de Oslo relaciona a descoberta ao campo funerário de Svingerud. Carvão e ossos cremados das sepulturas puderam ser analisados por radiocarbono, enquanto a posição dos fragmentos ajudou a construir uma faixa cronológica para o uso da pedra.

O estudo mais completo situa o contexto principal entre 50 a.C. e 275 d.C.. A faixa é ampla, portanto não fornece um ano exato para cada risco gravado. Mesmo assim, ela é antiga o bastante para colocar o conjunto antes das pedras rúnicas que dominam os séculos posteriores.

O que está realmente gravado nesses fragmentos?

As superfícies mostram runas do futhark antigo misturadas a marcas que não são fáceis de ler. Uma sequência pode representar um nome, mas várias linhas continuam abertas a interpretação. Isso é importante porque uma escrita tão inicial não precisa seguir os padrões vistos séculos depois.

Os pesquisadores também concluíram que os fragmentos pertenciam a uma mesma pedra originalmente erguida. Algumas inscrições podem ter sido feitas em momentos diferentes. A peça, portanto, não é um texto simples produzido de uma vez, mas um objeto que pode ter acumulado marcas durante sua história.

A seguir listamos 4 pistas dos fragmentos que ajudam a entender por que a leitura ainda exige cautela:

Futhark antigo: alguns sinais pertencem ao alfabeto rúnico mais antigo conhecido.

alguns sinais pertencem ao alfabeto rúnico mais antigo conhecido. Marcas ambíguas: nem todos os riscos podem ser identificados com segurança como letras.

nem todos os riscos podem ser identificados com segurança como letras. Várias etapas: as inscrições parecem ter sido feitas em momentos diferentes.

as inscrições parecem ter sido feitas em momentos diferentes. Contexto funerário: partes da pedra foram reutilizadas em sepulturas do mesmo campo.

Por que a descoberta muda a história das pedras rúnicas?

A maior mudança está na cronologia. Muitas pedras rúnicas famosas pertencem à Era Viking, mais de meio milênio depois. Svingerud mostra que a prática de gravar runas em pedra já existia muito antes, ainda durante a Idade do Ferro romana na Escandinávia.

O achado também obriga a rever outras pedras antigas que não possuem contexto tão bem datado. Se uma peça de Svingerud é tão precoce, inscrições atribuídas a períodos posteriores podem precisar de novas comparações arqueológicas e linguísticas. A descoberta amplia o intervalo em que essa tradição pode ter se desenvolvido.

A seguir listamos 3 dados centrais que resumem a importância cronológica da Pedra de Svingerud:

DADOS EM FOCO O que a datação mostrou Resumo dos principais dados arqueológicos ligados à Pedra de Svingerud Aspecto Dado Significado Contexto Campo funerário em Hole Permitiu ligar a pedra a sepulturas datáveis Faixa 50 a.C. a 275 d.C. Coloca o conjunto muito antes da Era Viking Resultado Mais antiga datada Recuou a cronologia das pedras rúnicas conhecidas

O que ainda falta descobrir sobre a Pedra de Svingerud?

A datação é forte para o contexto arqueológico, mas a interpretação de cada inscrição continua em andamento. Nem todo risco é necessariamente uma letra, e alguns fragmentos podem ter recebido marcas em épocas diferentes. Por isso, o achado fornece uma cronologia mais segura do que uma tradução completa.

É justamente essa combinação de certeza e dúvida que torna Svingerud importante. A pedra mais antiga já datada não encerra a história das runas; ela abre novas perguntas sobre quando a escrita começou, quem a usava e como esses sinais ganharam significado na Escandinávia antiga.