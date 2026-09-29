EM FOCO Resumo da matéria 01 Achado no quintal Uma placa de mármore com inscrição latina apareceu durante uma limpeza de jardim em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2025. 02 Perdida desde 1943 A peça pertencia ao antigo museu de Civitavecchia e era considerada desaparecida desde a destruição do prédio na Segunda Guerra. 03 Marinheiro romano A inscrição homenageia Sextus Congenius Verus, integrante da frota pretoriana de Miseno que viveu cerca de 1.900 anos atrás.

Uma placa de mármore esquecida por décadas sem que seu valor fosse conhecido revelou uma trajetória extraordinariamente improvável. A lápide romana de cerca de 1.900 anos apareceu em um quintal de Nova Orleans, nos Estados Unidos, após ser dada como perdida desde 1943 pelo museu italiano ao qual pertencia.

Como uma lápide romana foi parar em um quintal americano?

A placa apareceu em março de 2025 durante trabalhos no jardim de uma casa em Nova Orleans. A inscrição em latim chamou atenção, e pesquisadores começaram a comparar o texto com bancos de dados de epigrafia romana até encontrar uma correspondência com um objeto desaparecido.

O monumento havia sido encontrado em 1866 perto da antiga Civitavecchia, chamada Centumcellae no período romano. Depois entrou no museu cívico local. Seu caminho até os Estados Unidos ainda não foi reconstruído com segurança.

Inscrições preservadas ajudam pesquisadores a identificar a origem e a história da lápide

Quem era a pessoa citada na inscrição de 1.900 anos?

A inscrição homenageia Sextus Congenius Verus, um marinheiro da frota pretoriana de Miseno. O texto registra que ele era de origem bessa, na Trácia, viveu 42 anos e passou 22 deles no serviço militar romano.

Esses dados ajudaram a confirmar a identidade da peça. Nomes, função militar e fórmulas funerárias combinavam com registros antigos já conhecidos pelos estudiosos. A placa mede pouco mais de 31 centímetros de altura, mas preserva informações sobre mobilidade e carreira dentro da marinha romana.

Por que a peça era considerada perdida desde a Segunda Guerra?

O antigo museu de Civitavecchia foi destruído durante os bombardeios de 1943. Depois disso, a lápide deixou de ser localizada e passou décadas registrada como desaparecida. As transcrições anteriores impediram que sua identidade fosse apagada junto com o paradeiro físico.

Quando a fotografia do quintal chegou à arqueóloga Susann Lusnia, a comparação com catálogos epigráficos permitiu reconhecer a peça. A identificação ligou um objeto isolado nos Estados Unidos a um acervo italiano documentado desde o século XIX.

A seguir listamos quatro etapas da trajetória que explicam como a lápide pôde ser reconhecida:

1866: a placa foi encontrada na região de Civitavecchia.

a placa foi encontrada na região de Civitavecchia. 1943: o museu foi destruído e a peça passou a ser considerada desaparecida.

o museu foi destruído e a peça passou a ser considerada desaparecida. 2025: a lápide reapareceu em um quintal de Nova Orleans.

a lápide reapareceu em um quintal de Nova Orleans. 2026: o objeto foi devolvido à Itália para integrar novamente o museu.

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O desaparecimento durante a guerra deixou uma lacuna de décadas no caminho percorrido pelo objeto

O que aconteceu com a lápide depois da identificação?

Após a confirmação, instituições americanas e italianas organizaram a devolução. A peça voltou à Itália em 2026. O processo transformou uma descoberta doméstica em um caso de repatriação de patrimônio arqueológico documentado por universidades e autoridades culturais.

O Museu Arqueológico Nacional de Civitavecchia reabriu ao público em 25 de setembro de 2026 após uma reforma. A devolução reconecta a lápide ao porto romano e ao conjunto histórico do qual ela saiu.

A seguir listamos três elementos da identificação que ligaram a pedra ao seu contexto original:

DADOS EM FOCO Como a lápide foi identificada Resumo das pistas que permitiram relacionar a lápide encontrada nos Estados Unidos ao acervo de Civitavecchia. Pista Informação Importância Inscrição Nome de Sextus Congenius Verus Ligou a pedra ao registro antigo Catálogos Objeto constava como perdido Confirmou a proveniência Histórico Museu destruído em 1943 Explicou o desaparecimento

O que ainda não se sabe sobre essa viagem de milhares de quilômetros?

A grande lacuna é o percurso entre a Itália e os Estados Unidos. Não há documentação que mostre quem retirou a lápide, quando ela cruzou o Atlântico ou como chegou à família que a manteve no jardim. Sem prova, essas etapas permanecem desconhecidas.

Mesmo com essa parte aberta, a identificação recuperou o contexto histórico da peça. A lápide romana deixou de ser apenas uma pedra curiosa num quintal e voltou a funcionar como documento sobre um marinheiro, uma frota e o antigo porto de Centumcellae.