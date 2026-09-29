EM FOCO Resumo da matéria 01 Arqueologia ao lado Luzia foi encontrada na Lapa Vermelha IV, em território de Confins, numa região marcada por grutas, fósseis e pesquisas arqueológicas. 02 Pista de 3,6 km O aeroporto instalado no município opera com uma pista de 3.600 metros e capacidade anual muito maior que a população local. 03 Cidade de contrastes Grutas, lagoa urbana e infraestrutura aeroportuária convivem num território pequeno da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Confins cabe em apenas 42 km², mas reúne extremos difíceis de imaginar: um sítio arqueológico ligado a Luzia e um aeroporto com pista de 3,6 km. A pequena cidade mineira mostra a convivência entre arqueologia e aviação no território próximo de Belo Horizonte, entre grutas antigas e pousos internacionais.

Por que Confins é ligada à descoberta de Luzia?

A ligação de Confins com a pré-história não é apenas um apelido turístico. O município integra uma região de cavernas e sítios arqueológicos que ajuda a explicar por que esse pequeno território mineiro ganhou tanta importância para pesquisas sobre ocupações humanas antigas.

Na Lapa Vermelha IV, a arqueóloga Annette Laming-Emperaire encontrou no início dos anos 1970 o fóssil que recebeu o nome de Luzia. O registro local situa o sítio em Confins e informa uma datação de cerca de 11 mil anos, colocando o achado no centro das pesquisas arqueológicas brasileiras.

Confins integra a agitação das pistas de pouso ao silêncio das lagoas e fazendas que compõem a paisagem típica do cerrado mineiro – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O que torna o aeroporto tão grande para uma cidade pequena?

No mesmo município fica o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, cuja pista de 3.600 metros está entre as maiores do país. A estrutura mostra um contraste raro: uma cidade pequena abriga equipamentos dimensionados para receber aeronaves de longo alcance e milhões de passageiros.

A expansão também elevou a capacidade do terminal para 32 milhões de passageiros por ano. Isso ajuda a entender por que a paisagem local muda tão depressa entre bairros tranquilos, áreas abertas e uma infraestrutura aérea de grande porte conectada à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O que chama atenção além das pistas e das grutas?

O contraste entre passado e presente aparece também fora do aeroporto. A Lagoa de Confins ocupa a área central, enquanto formações calcárias e cavidades naturais lembram que o solo ao redor da cidade guarda uma história muito mais antiga do que as pistas e os terminais atuais.

Esse cenário cria uma leitura diferente de Confins: não é apenas o endereço do aeroporto usado por quem viaja para Belo Horizonte. A cidade faz parte de uma paisagem cárstica ampla, onde arqueologia, lagoas, vegetação do Cerrado e ocupação urbana permanecem muito próximas.

A seguir listamos 4 elementos de Confins que ajudam a visualizar essa combinação entre patrimônio e infraestrutura:

Lapa Vermelha IV: sítio associado ao achado de Luzia e a pesquisas arqueológicas de longa duração.

sítio associado ao achado de Luzia e a pesquisas arqueológicas de longa duração. Lagoa de Confins: corpo d’água central ligado à paisagem calcária característica da região.

corpo d’água central ligado à paisagem calcária característica da região. Aeroporto internacional: estrutura que ocupa grande parte do território municipal e conecta Minas a outras regiões.

estrutura que ocupa grande parte do território municipal e conecta Minas a outras regiões. Grutas e formações calcárias: elementos que explicam a importância ambiental e científica do entorno.

Quem busca conhecer curiosidades e detalhes sobre cidades do interior, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Pelos Quatro Ventos, que conta com mais de 6 mil visualizações, onde Glauder e Andreia mostram um passeio completo e a história de Confins em Minas Gerais:

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Como os principais números ajudam a entender Confins?

Os números deixam o contraste mais claro. O território municipal tem cerca de 42 km², enquanto a pista principal do aeroporto alcança 3,6 km. Ao redor, a área cárstica protegida se estende por dezenas de milhares de hectares e ultrapassa os limites da cidade.

Essas medidas mostram por que Confins parece maior do que é quando vista pela infraestrutura. Ao mesmo tempo, a escala regional das cavernas e áreas protegidas impede que o município seja resumido apenas ao terminal aéreo que aparece nos mapas e nas passagens.

A seguir listamos 3 números centrais que resumem a escala do território, da aviação e da área protegida ao redor:

DADOS EM FOCO Confins em números Resumo de medidas ligadas ao território, ao aeroporto e à área cárstica de Confins. Elemento Medida Leitura Território municipal cerca de 42 km² Cidade compacta Pista do aeroporto 3.600 metros Infraestrutura de grande porte APA Carste de Lagoa Santa 37.735,58 hectares Proteção regional ampla

O que faz Confins ser diferente no entorno de Belo Horizonte?

Poucos municípios tão pequenos reúnem um sítio arqueológico conhecido nacionalmente e uma infraestrutura aérea dessa escala no mesmo espaço. Em Confins, os dois lados não aparecem separados: a história antiga do solo e o movimento moderno dos aviões ocupam a mesma paisagem metropolitana.

Por isso, Confins funciona melhor quando vista além do aeroporto. A cidade reúne vestígios de milhares de anos, lagoa, formações calcárias e uma pista de 3,6 km, mostrando como um território compacto pode concentrar histórias muito diferentes sem perder sua identidade mineira.