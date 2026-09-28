EM FOCO Resumo da matéria 01 Pôr do sol virou símbolo A paisagem do Rio Doce entre montanhas aparece em projetos municipais e na identidade visual da cidade como um de seus cartões-postais mais reconhecidos. 02 Cristo domina a vista O Cristo Redentor local soma cerca de 35,5 metros com o pedestal e se tornou outro marco visível da chamada Princesinha do Norte capixaba. 03 Ranking exige cautela A história de uma classificação da revista Time em 1969 circula há décadas, mas o exemplar original não foi localizado nas fontes consultadas.

Às margens do Rio Doce, Colatina transformou o entardecer sobre o vale em parte duradoura de sua identidade. A cidade mantém um Cristo Redentor de 35,5 metros como importante marco urbano. Já a classificação mundial atribuída à Time em 1969 exige cautela, pois o registro original não apareceu atualmente.

Por que o pôr do sol virou um símbolo de Colatina?

A posição da cidade cria uma cena fácil de reconhecer: o Rio Doce cruza a área urbana enquanto o relevo fecha o horizonte. No fim da tarde, a luz acompanha o curso do rio e forma a paisagem usada em fotografias, projetos públicos e materiais de divulgação do município.

Em Colatina, a paisagem aparece ao lado da ponte e do Cristo entre os elementos mais conhecidos da cidade. A própria prefeitura adotou esse conjunto em iniciativas recentes, reforçando que o entardecer deixou de ser apenas cenário natural e ganhou valor como imagem urbana.

Colatina, Espírito Santo – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

A revista Time realmente colocou o pôr do sol em segundo lugar?

A afirmação de que a revista Time teria classificado o pôr do sol de Colatina como o segundo mais bonito do mundo em 1969 é repetida há décadas em registros locais. Porém, as buscas atuais não localizaram o exemplar original ou uma página da revista que permita confirmar o ranking.

Por isso, o dado deve ser apresentado como tradição local ainda sem comprovação documental encontrada, e não como classificação verificada. O que pode ser confirmado é a importância atual do pôr do sol para a cidade, inclusive em projetos públicos desenhados para valorizar essa vista.

O que mais chama atenção na paisagem urbana da cidade?

O Cristo Redentor de Colatina forma outro ponto de referência no horizonte. Publicações municipais registram altura total de aproximadamente 35,5 metros, considerando monumento e base. Instalado no bairro Bela Vista, ele oferece uma posição elevada para observar a área urbana e o vale do Rio Doce.

A Ponte Florentino Avidos também participa desse cenário. Inaugurada no início do século 20, ela atravessa o Rio Doce e se tornou um elemento visual recorrente nas imagens da cidade. Juntos, rio, ponte, Cristo e entardecer criam a paisagem mais associada ao centro de Colatina.

A seguir listamos quatro elementos do cartão-postal de Colatina que aparecem de forma recorrente na paisagem e na divulgação da cidade:

Rio Doce: corta a área urbana e serve como eixo visual para o entardecer.

corta a área urbana e serve como eixo visual para o entardecer. Cristo Redentor: monumento de aproximadamente 35,5 metros no bairro Bela Vista.

monumento de aproximadamente 35,5 metros no bairro Bela Vista. Ponte Florentino Avidos: travessia histórica que se tornou um dos símbolos locais.

travessia histórica que se tornou um dos símbolos locais. Pôr do sol: paisagem valorizada em projetos e materiais oficiais do município.

Quem deseja explorar a história e as curiosidades do Espírito Santo, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Família LENSO, que conta com mais de 40 visualizações, onde Kinho lenzo e Micael lenzo mostram uma viagem de moto por Colatina:

Leia também: A 3 horas de BH, Lavras está entre as 70 melhores cidades do Brasil e tem universidade no top 150 mundial

Quais números ajudam a dimensionar Colatina atualmente?

Colatina tinha 130.043 moradores estimados em 2026. O dado coloca o município entre os centros urbanos mais importantes do interior capixaba e ajuda a entender por que serviços, comércio e deslocamentos regionais fazem parte de sua identidade além do turismo.

A cidade ocupa cerca de 1.398 km² e combina uma área urbana concentrada às margens do rio com distritos e comunidades do interior. Esse território amplo cria contrastes entre o centro movimentado, regiões serranas e paisagens rurais que ampliam o repertório turístico além dos cartões-postais centrais.

A seguir listamos três dados de Colatina que ajudam a colocar seus principais símbolos dentro do tamanho atual do município:

DADOS EM FOCO Colatina em três dados Dados de população, território e monumento que ajudam a dimensionar Colatina. Indicador Valor O que representa População estimada 130.043 em 2026 Polo urbano do interior capixaba Área territorial 1.398,219 km² Município extenso além do centro Cristo Redentor cerca de 35,5 m Um dos principais marcos visuais

Por que Colatina continua ligada à imagem do entardecer?

Mesmo sem um documento original que confirme o antigo ranking atribuído à Time, o pôr do sol de Colatina não depende desse título para ter valor local. Ele aparece em projetos, materiais públicos e na forma como moradores e visitantes reconhecem a paisagem sobre o Rio Doce.

A força da imagem vem da combinação entre rio, montanhas, ponte e monumento, não de uma lista antiga. Colatina transformou essa vista em parte da cidade, e a cautela com o ranking de 1969 só torna a história mais precisa sem diminuir a importância do entardecer para a identidade local.