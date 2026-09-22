EM FOCO Resumo da matéria 01 Herança trentina Nova Trento preserva marcas dos imigrantes do Trentino em construções, gastronomia, vinhos, manifestações culturais e no dialeto mantido por parte da comunidade. 02 Primeira santa Santa Paulina viveu na região e foi canonizada em 2002, tornando Nova Trento um dos principais destinos brasileiros de peregrinação religiosa. 03 Dois santuários A cidade reúne o Santuário Santa Paulina e o Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro, além de dezenas de capelas e oratórios.

Nova Trento, entre montanhas de Santa Catarina, mistura herança trentina, vinhos e uma devoção que colocou a cidade no mapa religioso do país. Ali viveu Santa Paulina, primeira santa do Brasil, e o município reúne dois santuários, além de dezenas de capelas e oratórios espalhados por todo o território.

Por que Nova Trento ainda parece ligada ao norte da Itália?

A formação de Nova Trento está ligada a imigrantes trentinos que chegaram à região no século XIX. A comunidade manteve traços de língua, culinária, religiosidade e trabalho agrícola, e essa herança continua visível nas áreas rurais, nas festas e na produção de vinhos.

A cidade não tenta esconder essa origem. Construções, museus, grupos culturais e receitas mantêm uma identidade trentino-italiana muito presente. Nas comunidades, capelas e pequenos produtores dividem espaço com mata, morros e estradas rurais, formando uma paisagem em que cultura e território caminham juntos.

Nova Trento atrai peregrinos e fiéis de todas as regiões ao se consagrar com orgulho como a única cidade do interior do país com dois santuários // Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Como Santa Paulina transformou a cidade em destino de fé?

O ponto decisivo foi a trajetória de Amábile Lucia Visintainer, que viveu na região e se tornou Madre Paulina. A cidade da primeira santa do Brasil passou a receber peregrinos de várias partes do país, fortalecendo hospedagem, comércio e roteiros ligados à devoção.

A canonização em 2002 ampliou essa projeção. O complexo dedicado à santa, no bairro Vígolo, combina templo, áreas verdes e espaços que recordam sua vida. A visita não se resume à igreja principal, porque o percurso religioso se espalha por caminhos, capelas e pontos associados à história local.

O que torna os dois santuários tão importantes para Nova Trento?

O município reúne o Santuário Santa Paulina e o Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro. O primeiro concentra a memória da santa, enquanto o segundo fica no alto do Morro da Cruz e acrescenta ao roteiro uma vista ampla das montanhas e do vale.

A religiosidade também aparece fora desses dois pontos. Há mais de 40 capelas e oratórios distribuídos pelas comunidades, o que faz a fé acompanhar a própria ocupação rural. Assim, o turismo religioso não fica isolado em um único complexo e se conecta à história dos bairros e famílias.

A seguir listamos 4 marcas do roteiro religioso que ajudam a entender a força dessa identidade local:

Santuário Santa Paulina: principal referência da devoção ligada à primeira santa do Brasil.

principal referência da devoção ligada à primeira santa do Brasil. Bom Socorro: santuário localizado no alto do Morro da Cruz, cercado por paisagem serrana.

santuário localizado no alto do Morro da Cruz, cercado por paisagem serrana. Capelas rurais: dezenas de pequenos espaços religiosos aparecem em comunidades espalhadas pelo município.

dezenas de pequenos espaços religiosos aparecem em comunidades espalhadas pelo município. Herança trentina: religiosidade, festas e vida comunitária preservam marcas dos primeiros imigrantes.

Quem planeja viajar e quer descobrir um pedacinho da Itália cheio de montanhas, vinhos e tradições, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Novos Horizontes por Peterson e Amanda, que conta com mais de 1,3 mil visualizações, onde Peterson e Amanda mostram vinícolas, hospedagens e um roteiro completo por Nova Trento – Santa Catarina:

Quais números resumem a força religiosa e cultural da cidade?

Os números ajudam a dimensionar uma cidade pequena com projeção nacional. O município tem dois santuários, mais de 40 capelas e oratórios e um complexo dedicado a Santa Paulina que recebe grande fluxo de peregrinos. Essa estrutura explica por que o turismo religioso ganhou peso na economia local.

Ao mesmo tempo, a herança trentina continua além da fé. Vinícolas, gastronomia, museus e manifestações populares mostram uma cultura de imigração preservada no cotidiano. É essa combinação que faz Nova Trento funcionar como destino religioso sem perder a identidade das famílias que formaram a cidade.

A seguir listamos 3 dados centrais que mostram como fé e herança cultural se encontram em Nova Trento:

DADOS EM FOCO Nova Trento em foco Resumo de três dados sobre turismo religioso e herança cultural em Nova Trento Indicador Dado Significado Santuários 2 Roteiro religioso raro fora das capitais Capelas e oratórios Mais de 40 Fé espalhada pelas comunidades Canonização 2002 Ano em que Madre Paulina foi declarada santa

Por que Nova Trento vai além do turismo religioso?

Os santuários são a face mais conhecida, mas a cidade também oferece estradas rurais, vinhos, gastronomia e paisagens de Mata Atlântica. Essa variedade mantém a herança trentina visível mesmo para quem chega sem uma motivação religiosa e procura entender a formação cultural do município.

Em Nova Trento, fé e imigração contam a mesma história por caminhos diferentes. A trajetória de Santa Paulina trouxe projeção nacional, enquanto vinícolas, dialeto, capelas e costumes familiares mantêm viva a origem trentina que fez dessa pequena cidade catarinense um destino tão particular.