EM FOCO Resumo da matéria 01 Escola nasceu em 1922 Arthur Bernardes autorizou e consolidou em Viçosa a escola de agricultura e veterinária que décadas depois se transformaria na atual UFV. 02 Universidade ganhou projeção A UFV avançou no ranking regional do QS e chegou à 81ª posição entre universidades da América Latina e Caribe na edição de 2026. 03 Cidade cresceu com ensino Com quase 80 mil moradores estimados em 2026, Viçosa mantém a universidade como uma das principais referências de sua vida urbana e econômica.

Na Zona da Mata, Viçosa une a trajetória de Arthur Bernardes a uma universidade reconhecida internacionalmente. Nascido ali, ele criou a escola que originaria a UFV. No QS regional de 2026, a instituição chegou à 81ª posição na América Latina e Caribe, reforçando uma vocação acadêmica construída durante um século.

Como Arthur Bernardes entrou na história da universidade de Viçosa?

Nascido em Viçosa, Arthur da Silva Bernardes ocupava a presidência do estado de Minas Gerais quando autorizou a criação de uma escola superior voltada à agricultura e à veterinária. A escolha da cidade seria decisiva para transformar a educação em uma das marcas locais ao longo do século seguinte.

A atual Viçosa cresceu junto desse projeto. O município recebeu professores, estudantes, laboratórios e novas atividades de pesquisa, criando uma dinâmica urbana muito ligada ao calendário acadêmico e à circulação de pessoas vindas de diferentes partes do Brasil.

Viçosa, Minas Gerais – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Quando a escola que virou a UFV foi criada?

A trajetória institucional começou antes da inauguração. Em 1920, uma lei autorizou a escola; em 1922, um decreto consolidou sua criação e instalação em Viçosa. A Escola Superior de Agricultura e Veterinária, conhecida como Esav, só seria inaugurada oficialmente em 1926.

Décadas depois, a Esav virou Universidade Rural do Estado de Minas Gerais e, em 1969, foi federalizada como Universidade Federal de Viçosa. Essa sequência explica por que dizer apenas que a UFV “foi fundada em 1922” simplifica uma história formada por várias etapas institucionais.

Por que a UFV ganhou tanta projeção fora de Minas?

A universidade consolidou tradição especialmente nas Ciências Agrárias, mas hoje atua também em áreas biológicas, exatas e humanas. Essa combinação de ensino, pesquisa e extensão ampliou sua presença em rankings e atrai estudantes e pesquisadores que ajudam a manter Viçosa com perfil claramente universitário.

Na edição regional do QS para 2026, a instituição chegou à 81ª posição na América Latina e Caribe. O resultado é mais atual que a antiga marca de 23ª posição citada em outro ranking e mostra por que classificações precisam trazer ano e metodologia.

A seguir listamos quatro momentos da trajetória da UFV que ajudam a visualizar como a escola criada no início dos anos 1920 ganhou escala nacional:

1920: lei estadual autorizou a criação da escola superior de agricultura e veterinária.

lei estadual autorizou a criação da escola superior de agricultura e veterinária. 1922: decreto consolidou a criação e a instalação da Esav em Viçosa.

decreto consolidou a criação e a instalação da Esav em Viçosa. 1926: a Escola Superior de Agricultura e Veterinária foi oficialmente inaugurada.

a Escola Superior de Agricultura e Veterinária foi oficialmente inaugurada. 1969: a instituição foi federalizada e passou a se chamar Universidade Federal de Viçosa.

Quem deseja conhecer Viçosa e sua famosa tradição mineira, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 161.452 visualizações, onde Tati Marmon mostra detalhes e curiosidades sobre a cidade universitária no Sul de Minas Gerais:

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Como a universidade mudou o perfil de Viçosa?

A presença da UFV tornou educação e pesquisa partes centrais da vida urbana. Moradia estudantil, serviços, comércio e eventos acadêmicos passaram a movimentar a cidade em torno do campus, criando uma relação incomum entre um município de porte médio e uma instituição com alcance nacional e internacional.

A população estimada de Viçosa chegou a 79.797 moradores em 2026. O número ajuda a dimensionar a cidade que recebe uma comunidade universitária numerosa ao longo do ano e mostra como o campus se tornou grande demais para ser visto apenas como um equipamento isolado do restante do município.

A seguir listamos três números que resumem essa relação entre a cidade mineira, a trajetória da universidade e sua presença acadêmica atual:

DADOS EM FOCO Viçosa e UFV em números Marcos da criação da universidade e dados recentes que ajudam a situar Viçosa. Indicador Valor Leitura Criação da Esav 1922 Etapa que instalou a escola em Viçosa População estimada 79.797 em 2026 Cidade mantém porte médio QS regional 2026 81ª posição UFV entre as 85 melhores da região

O que torna Viçosa diferente de outras cidades do mesmo porte?

A diferença está na proporção entre cidade e universidade. A UFV não apenas ocupa uma grande área física, mas organiza parte importante da rotina, da circulação e da imagem de Viçosa. Isso ajuda a explicar por que ciência e ensino superior aparecem tão cedo quando o município é apresentado.

A trajetória fecha um ciclo raro: Arthur Bernardes nasceu em Viçosa, participou da criação da escola e, um século depois, a instituição que surgiu desse projeto mantém projeção internacional. A cidade cresceu, a universidade mudou de nome e escala, mas as duas histórias continuam fortemente ligadas.