Na Zona da Mata, Viçosa une a trajetória de Arthur Bernardes a uma universidade reconhecida internacionalmente. Nascido ali, ele criou a escola que originaria a UFV. No QS regional de 2026, a instituição chegou à 81ª posição na América Latina e Caribe, reforçando uma vocação acadêmica construída durante um século.
Como Arthur Bernardes entrou na história da universidade de Viçosa?
Nascido em Viçosa, Arthur da Silva Bernardes ocupava a presidência do estado de Minas Gerais quando autorizou a criação de uma escola superior voltada à agricultura e à veterinária. A escolha da cidade seria decisiva para transformar a educação em uma das marcas locais ao longo do século seguinte.
A atual Viçosa cresceu junto desse projeto. O município recebeu professores, estudantes, laboratórios e novas atividades de pesquisa, criando uma dinâmica urbana muito ligada ao calendário acadêmico e à circulação de pessoas vindas de diferentes partes do Brasil.
Quando a escola que virou a UFV foi criada?
A trajetória institucional começou antes da inauguração. Em 1920, uma lei autorizou a escola; em 1922, um decreto consolidou sua criação e instalação em Viçosa. A Escola Superior de Agricultura e Veterinária, conhecida como Esav, só seria inaugurada oficialmente em 1926.
Décadas depois, a Esav virou Universidade Rural do Estado de Minas Gerais e, em 1969, foi federalizada como Universidade Federal de Viçosa. Essa sequência explica por que dizer apenas que a UFV “foi fundada em 1922” simplifica uma história formada por várias etapas institucionais.
Por que a UFV ganhou tanta projeção fora de Minas?
A universidade consolidou tradição especialmente nas Ciências Agrárias, mas hoje atua também em áreas biológicas, exatas e humanas. Essa combinação de ensino, pesquisa e extensão ampliou sua presença em rankings e atrai estudantes e pesquisadores que ajudam a manter Viçosa com perfil claramente universitário.
Na edição regional do QS para 2026, a instituição chegou à 81ª posição na América Latina e Caribe. O resultado é mais atual que a antiga marca de 23ª posição citada em outro ranking e mostra por que classificações precisam trazer ano e metodologia.
A seguir listamos quatro momentos da trajetória da UFV que ajudam a visualizar como a escola criada no início dos anos 1920 ganhou escala nacional:
- 1920: lei estadual autorizou a criação da escola superior de agricultura e veterinária.
- 1922: decreto consolidou a criação e a instalação da Esav em Viçosa.
- 1926: a Escola Superior de Agricultura e Veterinária foi oficialmente inaugurada.
- 1969: a instituição foi federalizada e passou a se chamar Universidade Federal de Viçosa.
Quem deseja conhecer Viçosa e sua famosa tradição mineira, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 161.452 visualizações, onde Tati Marmon mostra detalhes e curiosidades sobre a cidade universitária no Sul de Minas Gerais:
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Como a universidade mudou o perfil de Viçosa?
A presença da UFV tornou educação e pesquisa partes centrais da vida urbana. Moradia estudantil, serviços, comércio e eventos acadêmicos passaram a movimentar a cidade em torno do campus, criando uma relação incomum entre um município de porte médio e uma instituição com alcance nacional e internacional.
A população estimada de Viçosa chegou a 79.797 moradores em 2026. O número ajuda a dimensionar a cidade que recebe uma comunidade universitária numerosa ao longo do ano e mostra como o campus se tornou grande demais para ser visto apenas como um equipamento isolado do restante do município.
A seguir listamos três números que resumem essa relação entre a cidade mineira, a trajetória da universidade e sua presença acadêmica atual:
|Indicador
|Valor
|Leitura
|Criação da Esav
|1922
|Etapa que instalou a escola em Viçosa
|População estimada
|79.797 em 2026
|Cidade mantém porte médio
|QS regional 2026
|81ª posição
|UFV entre as 85 melhores da região
O que torna Viçosa diferente de outras cidades do mesmo porte?
A diferença está na proporção entre cidade e universidade. A UFV não apenas ocupa uma grande área física, mas organiza parte importante da rotina, da circulação e da imagem de Viçosa. Isso ajuda a explicar por que ciência e ensino superior aparecem tão cedo quando o município é apresentado.
A trajetória fecha um ciclo raro: Arthur Bernardes nasceu em Viçosa, participou da criação da escola e, um século depois, a instituição que surgiu desse projeto mantém projeção internacional. A cidade cresceu, a universidade mudou de nome e escala, mas as duas histórias continuam fortemente ligadas.
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