EM FOCO Resumo da matéria 01 Plantio começou em 1963 O primeiro grande cultivo registrado em Estiva reuniu cerca de 100 mil pés e abriu caminho para uma tradição agrícola que atravessou décadas. 02 Morango virou identidade O cultivo cresceu, entrou na economia do município e ajudou a consolidar o apelido Terra do Morango no Sul de Minas. 03 Cidade segue pequena Estiva mantém escala de cidade pequena na Mantiqueira, com pouco menos de 12 mil moradores na estimativa oficial mais recente.

Na Serra da Mantiqueira, Estiva transformou um plantio iniciado em 1963 em parte duradoura de sua identidade. A primeira lavoura registrada reuniu cerca de 100 mil pés. Hoje, o município segue conhecido como Terra do Morango, mantendo agricultura, memória familiar e produção rural ligadas à história local.

Como Estiva começou a plantar morangos em 1963?

A história local aponta Osvaldo, conhecido como Osvaldinho Galinha, como o primeiro produtor de morango do município. Depois de trabalhar em Atibaia, em São Paulo, ele voltou ao Sul de Minas com experiência no cultivo e iniciou a plantação no bairro Ribeirão das Pedras.

Esse começo ajuda a explicar por que Estiva ficou tão ligada à fruta. O município passou a reunir produção, memória familiar e comércio em torno do morango, transformando um cultivo agrícola em marca reconhecida da cidade.

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O que torna esse primeiro plantio tão marcante?

O registro municipal informa que o plantio inicial reuniu cerca de 100 mil pés da variedade chamada “morango-13”, também conhecida localmente como Azedinho. Para uma atividade ainda nova na região, a escala ajudou a mostrar que a fruta podia ocupar espaço comercial no município.

A experiência também conectou Estiva ao conhecimento trazido de Atibaia, que já tinha tradição com a cultura. O aprendizado foi adaptado às condições locais e abriu espaço para outros produtores, criando uma trajetória que continuou muito além daquela primeira lavoura de 1963.

Como o morango passou a fazer parte da cidade?

Com o tempo, o morango deixou de ser apenas uma novidade agrícola e passou a aparecer na imagem pública de Estiva. Produção rural, comércio e eventos ligados à fruta reforçaram o apelido de Terra do Morango, usado para identificar o município dentro e fora da Mantiqueira.

A ligação continua visível porque a agricultura ainda pesa no cotidiano local. Dados oficiais mostram que Estiva tinha 11.921 moradores estimados em 2026, mantendo o perfil de cidade pequena onde atividades rurais continuam próximas da vida urbana.

A seguir listamos quatro marcas dessa relação com o morango que ajudam a entender por que a fruta virou parte da identidade municipal:

1963: ano registrado para o primeiro plantio de grande escala no município.

ano registrado para o primeiro plantio de grande escala no município. Ribeirão das Pedras: bairro onde a lavoura inicial foi instalada.

bairro onde a lavoura inicial foi instalada. 100 mil pés: quantidade aproximada atribuída ao cultivo pioneiro de Osvaldinho.

quantidade aproximada atribuída ao cultivo pioneiro de Osvaldinho. Terra do Morango: apelido que resume a ligação duradoura entre Estiva e a fruta.

Quem busca conhecer belas cidades mineiras, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Viagens por Ae, que conta com mais de 5.876 visualizações, onde mostra paisagens aéreas e detalhes da cidade de Estiva no Sul de Minas Gerais:

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Quais números ajudam a situar Estiva hoje?

A cidade ocupa uma área de pouco mais de 243 km² e continua inserida no Sul de Minas, em uma paisagem marcada por morros e propriedades rurais. Esse tamanho territorial ajuda a entender por que agricultura, deslocamentos curtos e pequenas comunidades continuam ligados ao centro urbano.

O município combina escala pequena e atividade agrícola forte. A história do morango se encaixa nesse cenário porque nasceu em uma propriedade local, ganhou mercado regional e terminou incorporada à forma como Estiva se apresenta, sem depender de uma grande estrutura urbana para se tornar conhecida.

A seguir listamos três dados de Estiva que colocam a história do morango dentro do perfil atual do município:

DADOS EM FOCO Estiva em três dados Dados que situam Estiva e a história local do cultivo de morangos. Indicador Valor O que mostra Primeiro plantio 1963 Início registrado da tradição local População estimada 11.921 em 2026 Cidade mantém pequeno porte Área territorial 243,872 km² Município combina zona urbana e rural

Por que Estiva continua conhecida como Terra do Morango?

O apelido permanece porque reúne memória e produção numa história fácil de reconhecer. O plantio de 1963 não ficou isolado como curiosidade antiga: ele virou referência para a trajetória agrícola do município e ajudou a colocar Estiva no mapa da produção de morangos em Minas.

Assim, a força de Estiva não está apenas em ter começado cedo, mas em manter essa lembrança viva por mais de seis décadas. Entre lavouras, famílias produtoras e a identidade de Terra do Morango, a cidade transformou uma experiência agrícola em parte duradoura de sua própria história.