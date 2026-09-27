Casas enxaimel e um memorial japonês dividem a mesma cidade no interior gaúcho. Ivoti, chamada oficialmente de Cidade das Flores, reúne a maior colônia japonesa do Rio Grande do Sul e o maior núcleo de casas enxaimel do Brasil, segundo a prefeitura, em uma mistura rara de duas imigrações centenárias.
Como Alemanha e Japão passaram a dividir a mesma cidade?
A história de Ivoti ganhou forte marca alemã com a ocupação do século XIX. Casas, costumes e pequenas propriedades rurais deixaram sinais duradouros, sobretudo na área histórica ligada à antiga Feitoria Nova.
A presença japonesa veio bem depois. Famílias começaram a se estabelecer no município em 1966 e 1967, formando uma comunidade agrícola no Vale das Palmeiras. Assim, duas correntes migratórias de épocas diferentes passaram a compartilhar o mesmo território e a construir referências próprias.
Por que Ivoti recebeu o título de Cidade das Flores?
O nome atual também aponta para essa identidade. Antes de se chamar Ivoti, o lugar foi conhecido como Bom Jardim. O título Cidade das Flores tornou-se oficial por lei estadual em 2011, consolidando uma expressão que já acompanhava o município e sua relação com jardins e cultivo.
A prefeitura apresenta a cidade como resultado da mistura entre influências alemã, japonesa e gaúcha. Essa combinação aparece na paisagem, nas festas e na produção rural, o que explica por que o apelido floral convive com referências culturais tão diferentes entre si.
O que ainda mostra essas duas heranças na cidade?
Na herança alemã, o destaque é o Núcleo de Casas Enxaimel, apontado pela prefeitura como o maior do Brasil. As construções preservam uma técnica de estrutura de madeira que ajuda a contar como viviam comunidades formadas durante a colonização germânica.
Do lado japonês, o Memorial da Imigração Japonesa guarda louças, roupas, ferramentas e documentos. O espaço fica no bairro Palmares e registra a trajetória das famílias que chegaram ao Vale das Palmeiras a partir da década de 1960.
A seguir listamos 4 marcas culturais que ajudam a reconhecer as duas heranças na cidade:
- Casas enxaimel: preservam a arquitetura ligada à imigração alemã.
- Memorial japonês: reúne objetos e documentos das famílias imigrantes.
- Produção rural: mantém atividades ligadas a flores, frutas e hortaliças.
- Festas locais: ajudam a manter costumes e identidades das comunidades.
Quem quer descobrir a fascinante mistura cultural de heranças alemãs e japonesas, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Diogo Elzinga, que conta com mais de 429 mil visualizações, onde Diogo Elzinga mostra um documentário sobre as curiosidades e tradições de Ivoti no Rio Grande do Sul:
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Como as duas culturas aparecem lado a lado?
A convivência não apagou as diferenças. A herança alemã aparece com força na arquitetura e na formação histórica do município, enquanto a presença japonesa se concentra na colônia, no memorial e em práticas agrícolas mantidas pelos descendentes.
Ao mesmo tempo, as duas histórias se encontram na valorização da memória e no turismo. Quem percorre Ivoti consegue passar de um conjunto de casas germânicas a um espaço dedicado à imigração japonesa em poucos quilômetros, percebendo como duas tradições foram incorporadas à identidade municipal.
A seguir listamos 3 aspectos de cada herança que ajudam a comparar essas presenças:
|Herança
|Marca visível
|Ligação local
|Alemã
|Casas enxaimel
|Formação histórica
|Japonesa
|Memorial e colônia
|Imigração desde 1966
|Compartilhada
|Festas e produção rural
|Identidade da cidade
Por que essa mistura virou uma marca de Ivoti?
A cidade transformou memória em identidade. O título de Cidade das Flores, a arquitetura preservada e a presença da colônia japonesa fazem com que Ivoti não dependa de uma única origem para se apresentar. O município reúne camadas culturais diferentes sem escondê-las.
No fim, Ivoti chama atenção porque Alemanha e Japão aparecem em lugares concretos, não apenas em referências simbólicas. Casas, documentos, festas e produção rural mantêm essas histórias visíveis, formando uma cidade pequena onde duas imigrações distantes continuam presentes na paisagem e na vida local.
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