EM FOCO Resumo da matéria 01 Duas imigrações Ivoti reúne heranças alemã e japonesa em poucos quilômetros, com casas enxaimel, festas, agricultura e um memorial dedicado à imigração oriental. 02 Título oficial O apelido Cidade das Flores virou título oficial em 2011 e se conecta ao antigo nome Bom Jardim e à produção local de flores. 03 Patrimônio preservado A prefeitura aponta o município como sede do maior Núcleo de Casas Enxaimel do Brasil e da maior colônia japonesa do estado.

Casas enxaimel e um memorial japonês dividem a mesma cidade no interior gaúcho. Ivoti, chamada oficialmente de Cidade das Flores, reúne a maior colônia japonesa do Rio Grande do Sul e o maior núcleo de casas enxaimel do Brasil, segundo a prefeitura, em uma mistura rara de duas imigrações centenárias.

Como Alemanha e Japão passaram a dividir a mesma cidade?

A história de Ivoti ganhou forte marca alemã com a ocupação do século XIX. Casas, costumes e pequenas propriedades rurais deixaram sinais duradouros, sobretudo na área histórica ligada à antiga Feitoria Nova.

A presença japonesa veio bem depois. Famílias começaram a se estabelecer no município em 1966 e 1967, formando uma comunidade agrícola no Vale das Palmeiras. Assim, duas correntes migratórias de épocas diferentes passaram a compartilhar o mesmo território e a construir referências próprias.

Ivoti preserva o charme da imigração germânica em cenários históricos como o belíssimo Núcleo de Casas Enxaimel – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Por que Ivoti recebeu o título de Cidade das Flores?

O nome atual também aponta para essa identidade. Antes de se chamar Ivoti, o lugar foi conhecido como Bom Jardim. O título Cidade das Flores tornou-se oficial por lei estadual em 2011, consolidando uma expressão que já acompanhava o município e sua relação com jardins e cultivo.

A prefeitura apresenta a cidade como resultado da mistura entre influências alemã, japonesa e gaúcha. Essa combinação aparece na paisagem, nas festas e na produção rural, o que explica por que o apelido floral convive com referências culturais tão diferentes entre si.

O que ainda mostra essas duas heranças na cidade?

Na herança alemã, o destaque é o Núcleo de Casas Enxaimel, apontado pela prefeitura como o maior do Brasil. As construções preservam uma técnica de estrutura de madeira que ajuda a contar como viviam comunidades formadas durante a colonização germânica.

Do lado japonês, o Memorial da Imigração Japonesa guarda louças, roupas, ferramentas e documentos. O espaço fica no bairro Palmares e registra a trajetória das famílias que chegaram ao Vale das Palmeiras a partir da década de 1960.

A seguir listamos 4 marcas culturais que ajudam a reconhecer as duas heranças na cidade:

Casas enxaimel: preservam a arquitetura ligada à imigração alemã.

preservam a arquitetura ligada à imigração alemã. Memorial japonês: reúne objetos e documentos das famílias imigrantes.

reúne objetos e documentos das famílias imigrantes. Produção rural: mantém atividades ligadas a flores, frutas e hortaliças.

mantém atividades ligadas a flores, frutas e hortaliças. Festas locais: ajudam a manter costumes e identidades das comunidades.

Quem quer descobrir a fascinante mistura cultural de heranças alemãs e japonesas, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Diogo Elzinga, que conta com mais de 429 mil visualizações, onde Diogo Elzinga mostra um documentário sobre as curiosidades e tradições de Ivoti no Rio Grande do Sul:

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Como as duas culturas aparecem lado a lado?

A convivência não apagou as diferenças. A herança alemã aparece com força na arquitetura e na formação histórica do município, enquanto a presença japonesa se concentra na colônia, no memorial e em práticas agrícolas mantidas pelos descendentes.

Ao mesmo tempo, as duas histórias se encontram na valorização da memória e no turismo. Quem percorre Ivoti consegue passar de um conjunto de casas germânicas a um espaço dedicado à imigração japonesa em poucos quilômetros, percebendo como duas tradições foram incorporadas à identidade municipal.

A seguir listamos 3 aspectos de cada herança que ajudam a comparar essas presenças:

DADOS EM FOCO Alemanha e Japão em Ivoti Comparação entre marcas alemãs, japonesas e pontos de encontro cultural em Ivoti Herança Marca visível Ligação local Alemã Casas enxaimel Formação histórica Japonesa Memorial e colônia Imigração desde 1966 Compartilhada Festas e produção rural Identidade da cidade

Por que essa mistura virou uma marca de Ivoti?

A cidade transformou memória em identidade. O título de Cidade das Flores, a arquitetura preservada e a presença da colônia japonesa fazem com que Ivoti não dependa de uma única origem para se apresentar. O município reúne camadas culturais diferentes sem escondê-las.

No fim, Ivoti chama atenção porque Alemanha e Japão aparecem em lugares concretos, não apenas em referências simbólicas. Casas, documentos, festas e produção rural mantêm essas histórias visíveis, formando uma cidade pequena onde duas imigrações distantes continuam presentes na paisagem e na vida local.