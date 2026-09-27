Entre lavouras irrigadas e uma festa dedicada à hortaliça, São Gotardo ganhou fama nacional pela cenoura. O município é o centro de uma região agrícola de alta tecnologia, reconhecida pelo INPI por quatro hortifrútis. A força local vem de décadas de cultivo, mecanização e organização dos produtores.
Por que São Gotardo ficou tão ligada à cenoura?
São Gotardo fica no Alto Paranaíba e ganhou projeção com a produção de cenoura. O cultivo cresceu em escala e tecnologia, transformando a hortaliça em parte visível da economia e da identidade local.
O percentual nacional muda conforme o recorte. Levantamentos setoriais recentes colocam o polo entre 60% e 70%, enquanto uma referência técnica anterior registrou aproximadamente metade da produção brasileira para a Região de São Gotardo. Por isso, o número não deve ser tratado como fixo.
O reconhecimento vale apenas para o município?
Não. A Indicação de Procedência da Região de São Gotardo abrange seis municípios e foi concedida em 2022 para abacate, alho, batata e cenoura. O nome protegido representa uma área produtora maior que os limites do município.
Essa diferença ajuda a entender os números. Quando uma fonte fala em São Gotardo, pode estar tratando do município ou do polo agrícola regional. A separação é importante porque a produção compartilhada entre cidades vizinhas não cabe inteira dentro de uma única prefeitura.
O que ajudou esse polo agrícola a crescer?
A expansão ganhou força com irrigação em grande escala, máquinas de precisão e cultivares adaptadas ao calendário de plantio. A altitude e a organização dos produtores também ajudaram o polo a manter volumes altos e a atender mercados distantes.
Outro ponto foi a modernização iniciada com projetos agrícolas do cerrado mineiro. Famílias vindas de outras regiões passaram a investir na área, e o cultivo avançou com pivôs centrais, mecanização e manejo mais técnico, formando uma cadeia que envolve produção, beneficiamento e transporte.
A seguir listamos 4 fatores do polo que ajudam a explicar a força da produção:
- Irrigação: permite controlar melhor a oferta de água durante o ciclo da lavoura.
- Mecanização: plantio e manejo em grandes áreas ganham precisão e escala.
- Cultivares: materiais de inverno e verão ampliam as janelas de plantio.
- Logística: beneficiamento e transporte conectam a região a mercados distantes.
Quem quer conhecer a história de São Gotardo, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Gustavo Pelas Gerais, que conta com mais de 1 mil inscritos, onde Gustavo Vítor mostra a formação territorial e política de São Gotardo em Minas Gerais:
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Qual é a diferença entre cidade, polo e indicação geográfica?
São Gotardo é o município que dá nome ao polo, mas a atividade agrícola ultrapassa suas divisas. A Região de São Gotardo reúne municípios ligados pela mesma reputação produtiva, enquanto a indicação geográfica protege oficialmente esse nome para produtos definidos.
Essa divisão evita uma confusão comum. A fama popular de Capital Nacional da Cenoura está ligada à cidade, mas os dados de produção muitas vezes representam uma área regional. Assim, títulos, percentuais e registros oficiais podem usar recortes diferentes sem falar exatamente da mesma coisa.
A seguir listamos 3 recortes usados que ajudam a separar cada referência:
|Recorte
|O que representa
|Ponto central
|Município
|A cidade de São Gotardo
|Origem da fama nacional
|Região produtora
|Polo com cidades vizinhas
|Produção agrícola compartilhada
|Indicação geográfica
|Área oficial de seis municípios
|Quatro hortifrútis reconhecidos
Como a cenoura também virou parte da identidade local?
A ligação saiu das lavouras e chegou às festas. A Festa Nacional da Cenoura celebra a atividade agrícola com programação cultural e rural, reforçando um símbolo que passou a identificar a cidade muito além do campo e das cargas enviadas para outras regiões.
No fim, a força de São Gotardo está menos em um percentual isolado e mais na combinação de escala, tecnologia e reputação. A cidade virou referência nacional, enquanto a região produtora ampliou esse nome e conquistou reconhecimento oficial para uma cadeia agrícola que atravessa municípios.
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