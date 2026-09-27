EM FOCO Resumo da matéria 01 Polo da cenoura São Gotardo virou referência nacional no cultivo, mas os percentuais de participação variam conforme o ano, a safra e o recorte usado. 02 Registro regional A Indicação de Procedência da Região de São Gotardo inclui cenoura, alho, batata e abacate em seis municípios do Alto Paranaíba. 03 Tecnologia no campo Irrigação, mecanização e cultivares adaptadas ajudam a explicar por que o polo mantém produção em grande escala e abastece mercados distantes.

Entre lavouras irrigadas e uma festa dedicada à hortaliça, São Gotardo ganhou fama nacional pela cenoura. O município é o centro de uma região agrícola de alta tecnologia, reconhecida pelo INPI por quatro hortifrútis. A força local vem de décadas de cultivo, mecanização e organização dos produtores.

Por que São Gotardo ficou tão ligada à cenoura?

São Gotardo fica no Alto Paranaíba e ganhou projeção com a produção de cenoura. O cultivo cresceu em escala e tecnologia, transformando a hortaliça em parte visível da economia e da identidade local.

O percentual nacional muda conforme o recorte. Levantamentos setoriais recentes colocam o polo entre 60% e 70%, enquanto uma referência técnica anterior registrou aproximadamente metade da produção brasileira para a Região de São Gotardo. Por isso, o número não deve ser tratado como fixo.

São Gotardo, Minas Gerais – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O reconhecimento vale apenas para o município?

Não. A Indicação de Procedência da Região de São Gotardo abrange seis municípios e foi concedida em 2022 para abacate, alho, batata e cenoura. O nome protegido representa uma área produtora maior que os limites do município.

Essa diferença ajuda a entender os números. Quando uma fonte fala em São Gotardo, pode estar tratando do município ou do polo agrícola regional. A separação é importante porque a produção compartilhada entre cidades vizinhas não cabe inteira dentro de uma única prefeitura.

O que ajudou esse polo agrícola a crescer?

A expansão ganhou força com irrigação em grande escala, máquinas de precisão e cultivares adaptadas ao calendário de plantio. A altitude e a organização dos produtores também ajudaram o polo a manter volumes altos e a atender mercados distantes.

Outro ponto foi a modernização iniciada com projetos agrícolas do cerrado mineiro. Famílias vindas de outras regiões passaram a investir na área, e o cultivo avançou com pivôs centrais, mecanização e manejo mais técnico, formando uma cadeia que envolve produção, beneficiamento e transporte.

A seguir listamos 4 fatores do polo que ajudam a explicar a força da produção:

Irrigação: permite controlar melhor a oferta de água durante o ciclo da lavoura.

permite controlar melhor a oferta de água durante o ciclo da lavoura. Mecanização: plantio e manejo em grandes áreas ganham precisão e escala.

plantio e manejo em grandes áreas ganham precisão e escala. Cultivares: materiais de inverno e verão ampliam as janelas de plantio.

materiais de inverno e verão ampliam as janelas de plantio. Logística: beneficiamento e transporte conectam a região a mercados distantes.

Quem quer conhecer a história de São Gotardo, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Gustavo Pelas Gerais, que conta com mais de 1 mil inscritos, onde Gustavo Vítor mostra a formação territorial e política de São Gotardo em Minas Gerais:

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Qual é a diferença entre cidade, polo e indicação geográfica?

São Gotardo é o município que dá nome ao polo, mas a atividade agrícola ultrapassa suas divisas. A Região de São Gotardo reúne municípios ligados pela mesma reputação produtiva, enquanto a indicação geográfica protege oficialmente esse nome para produtos definidos.

Essa divisão evita uma confusão comum. A fama popular de Capital Nacional da Cenoura está ligada à cidade, mas os dados de produção muitas vezes representam uma área regional. Assim, títulos, percentuais e registros oficiais podem usar recortes diferentes sem falar exatamente da mesma coisa.

A seguir listamos 3 recortes usados que ajudam a separar cada referência:

DADOS EM FOCO São Gotardo em três recortes Diferenças entre o município de São Gotardo, a região produtora e a indicação geográfica Recorte O que representa Ponto central Município A cidade de São Gotardo Origem da fama nacional Região produtora Polo com cidades vizinhas Produção agrícola compartilhada Indicação geográfica Área oficial de seis municípios Quatro hortifrútis reconhecidos

Como a cenoura também virou parte da identidade local?

A ligação saiu das lavouras e chegou às festas. A Festa Nacional da Cenoura celebra a atividade agrícola com programação cultural e rural, reforçando um símbolo que passou a identificar a cidade muito além do campo e das cargas enviadas para outras regiões.

No fim, a força de São Gotardo está menos em um percentual isolado e mais na combinação de escala, tecnologia e reputação. A cidade virou referência nacional, enquanto a região produtora ampliou esse nome e conquistou reconhecimento oficial para uma cadeia agrícola que atravessa municípios.