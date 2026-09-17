EM FOCO Resumo da matéria 01 Frio de recorde A mínima histórica chegou a -8,4°C em 1981, um dado que ajuda a explicar a forte associação de Maria da Fé com o inverno mineiro. 02 Altitude pesa no clima A sede municipal fica a 1.258 metros de altitude, condição que favorece noites frias e geadas na Serra da Mantiqueira. 03 Azeite fez história Em 2008, o Campo Experimental de Maria da Fé realizou a primeira extração de azeite extravirgem do Brasil, com 40 litros.

Maria da Fé, na Serra da Mantiqueira, carrega um dado impressionante: -8,4°C já foram registrados no município. O frio não ficou apenas no termômetro. Altitude, geadas e oliveiras adaptadas ajudaram a cidade a construir outra marca, ligada ao azeite nacional brasileiro desde a extração pioneira de 2008.

Por que Maria da Fé registra tanto frio?

O município de Maria da Fé fica acima de mil metros, na Mantiqueira, onde altitude e relevo favorecem noites muito frias no inverno. As baixadas e vales podem perder calor rapidamente sob céu limpo, criando condições para geadas e mínimas abaixo de zero.

Uma pesquisa da Universidade Federal de Lavras registra a sede municipal a 1.258 metros e cita dados do INMET: a mínima chegou a -8,4°C em 21 de julho de 1981. O valor segue como referência histórica para o frio mineiro.

Maria da Fé surpreende ao transformar o rigor de seu clima serrano em um modo de vida único, próspero e com grande potencial turístico // Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O que um recorde de -8,4°C muda na rotina?

Um recorde isolado não significa que todas as noites sejam negativas. O dado mostra o potencial do clima local. No inverno, geadas e manhãs muito frias fazem parte da paisagem em diferentes anos, enquanto tardes ensolaradas podem trazer amplitudes grandes entre manhã e tarde.

Essa oscilação molda hábitos simples, como roupas em camadas, horários de trabalho rural e atenção às plantas. A altitude de 1.258 metros também ajuda a explicar por que Maria da Fé se tornou associada ao frio mesmo dentro de uma região já serrana.

Como Maria da Fé entrou na história do azeite nacional?

A mesma serra que chama atenção pelas baixas temperaturas abriu espaço para experiências agrícolas diferentes. As oliveiras chegaram ao município em 1935, e a pesquisa pública ganhou força nas décadas seguintes. Com o tempo, a olivicultura passou a dividir espaço com a fama de cidade fria.

O marco veio em 2008, quando o Campo Experimental local realizou a primeira extração de azeite extravirgem do Brasil. Foram 40 litros naquela tiragem pioneira, colocando Maria da Fé na história do azeite nacional e abrindo caminho para novas produções na Mantiqueira.

A seguir listamos 4 marcas ligadas ao clima serrano que ajudam a entender a identidade construída pela cidade:

Frio: mínimas negativas deram ao município uma imagem fortemente ligada ao inverno.

mínimas negativas deram ao município uma imagem fortemente ligada ao inverno. Altitude: a sede a 1.258 metros ajuda a manter temperaturas baixas em noites favoráveis.

a sede a 1.258 metros ajuda a manter temperaturas baixas em noites favoráveis. Oliveiras: a cultura encontrou espaço na Mantiqueira e passou a integrar a paisagem agrícola local.

a cultura encontrou espaço na Mantiqueira e passou a integrar a paisagem agrícola local. Azeite: a extração pioneira de 2008 transformou a pesquisa com oliveiras em um marco nacional.

Quem quer conhecer a cidade mais fria de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Boa Sorte Viajante – Matheus Boa Sorte, que conta com mais de 586 mil visualizações, onde Mateus Boa Sorte mostra os encantos e a produção de azeite e vinho em Maria da Fé:

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Quais números resumem a identidade de Maria da Fé?

Os números colocam lado a lado clima e agricultura. O recorde de -8,4°C mostra o extremo térmico; a altitude explica parte do cenário; e o ano de 2008 marca quando a pesquisa com oliveiras saiu do campo experimental para um feito nacional.

Essas referências não contam toda a vida local, porém mostram por que frio e azeite aparecem juntos quando Maria da Fé é apresentada. Um elemento vem do relevo e do clima; o outro nasceu de décadas de adaptação, pesquisa e produção agrícola.

A seguir listamos 3 números marcantes de Maria da Fé que unem frio, altitude e olivicultura:

DADOS EM FOCO Maria da Fé em três números Números sobre frio, altitude e azeite desenvolvidos no texto sobre Maria da Fé. Referência Número Significado Mínima histórica -8,4°C em 1981 Recorde climático local Altitude da sede 1.258 metros Condição serrana Primeiro azeite 40 litros em 2008 Extração pioneira nacional

Por que Maria da Fé virou mais que uma cidade de inverno?

O frio continua sendo a imagem mais imediata, principalmente quando a geada cobre campos e telhados. Só que a trajetória das oliveiras acrescentou outra camada. A cidade serrana passou a ligar clima, pesquisa e produção de azeite em uma identidade que funciona durante o ano inteiro.

Maria da Fé mostra como uma característica natural pode ganhar novos significados. O -8,4°C histórico explica a fama do inverno, enquanto o primeiro azeite extravirgem ajuda a contar o que veio depois. Entre geada e olivais, a cidade construiu uma marca própria na Mantiqueira.