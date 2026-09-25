EM FOCO Resumo da matéria 01 Ruas ainda de areia Jericoacoara preserva uma vila sem pavimentação convencional, cercada por dunas e ligada ao restante da região por acessos que exigem veículos adequados. 02 Energia sem postes A rede elétrica subterrânea chegou no fim dos anos 1990 e ajudou a manter postes fora das ruas centrais e da paisagem noturna. 03 Parque desde 2002 A área protegida federal conserva dunas, lagoas, praias e formações rochosas que moldaram a fama turística de Jericoacoara.

Jericoacoara, no Ceará, cresceu como destino mundial sem transformar suas ruas de areia em avenidas. A vila segue cercada por dunas e pela área protegida do parque nacional, enquanto a iluminação discreta preserva a paisagem noturna. O resultado é um lugar onde o ritmo urbano permanece do lado de fora.

Por que Jericoacoara continua sem asfalto e sem postes de luz?

A Praia de Jericoacoara fica junto a uma vila que preserva ruas de areia mesmo após ganhar fama internacional. A eletricidade passou a ser fornecida por rede subterrânea no fim dos anos 1990, evitando que postes convencionais se tornassem parte dominante do cenário.

Esse desenho produz um efeito simples: durante o dia, areia e construções baixas dominam a leitura da vila; à noite, a iluminação fica mais discreta. Serviços urbanos existem, mas aparecem de modo diferente do padrão encontrado em praias transformadas por avenidas, calçadas largas e grandes estruturas à beira-mar.

Jericoacoara é joia nordestina com praias e paisagens únicas // Créditos: depositphotos.com / xura

Como o parque nacional moldou o destino?

A paisagem ganhou proteção federal em 2002, quando foi criado o Parque Nacional de Jericoacoara. A unidade abrange dunas, praias e outros ecossistemas costeiros ao redor da vila, impondo regras de conservação que ajudam a explicar por que a expansão urbana não segue o mesmo modelo de outros destinos turísticos.

O parque também organiza parte dos passeios mais conhecidos, como áreas próximas à Pedra Furada e aos campos de dunas. A proteção não significa ausência de visitantes, mas cria limites para o uso do território e mantém a paisagem natural como parte essencial da experiência de Jericoacoara.

O que muda quando o cotidiano acontece sobre areia?

Quem chega encontra uma rotina em que caminhar faz parte do deslocamento. Os últimos trechos de acesso passam por terreno arenoso e exigem veículos adequados, enquanto o interior da vila favorece trajetos curtos a pé. Esse desenho reduz a sensação de avenida litorânea e aproxima hospedagens, restaurantes e praia.

Mesmo os acessos regionais foram planejados para melhorar a chegada sem transformar a vila numa estrada comum. O Governo do Ceará registrou obras de pavimentação em trechos que levam à região, mantendo o acesso final associado ao ambiente de dunas e à dinâmica turística local.

A seguir listamos 4 marcas de Jericoacoara que aparecem na experiência de quem chega à vila:

Ruas de areia: mantêm a vila sem pavimentação convencional.

mantêm a vila sem pavimentação convencional. Rede subterrânea: reduz a presença de postes na paisagem.

reduz a presença de postes na paisagem. Dunas: cercam o destino e condicionam parte dos acessos.

cercam o destino e condicionam parte dos acessos. Parque nacional: protege ecossistemas costeiros ao redor da vila.

Quem quer conhecer as belezas do Ceará, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Trip Partiu, que conta com mais de 512 mil visualizações, onde Juliana mostra os melhores passeios e dicas de como economizar em Jericoacoara:

Leia também: Foi aqui que o Brasil começou em 1500: a cidade baiana de praias queridas por brasileiros e estrangeiros

Quais características resumem a experiência de Jeri?

Jericoacoara reúne três elementos que normalmente aparecem separados: vila turística, paisagem protegida e infraestrutura discreta. É possível encontrar hospedagem, restaurantes e serviços sem que as ruas deixem de ser arenosas. Ao redor, dunas e áreas naturais continuam definindo o horizonte e o modo de circular.

A fama internacional aumentou o movimento, mas a imagem mais reconhecível continua apoiada em areia, céu e proteção ambiental. Esse contraste explica por que Jericoacoara pode receber visitantes do mundo inteiro e, ao mesmo tempo, conservar uma aparência muito distante de um balneário urbano convencional.

A seguir listamos 3 traços do destino que mostram como vila e área protegida funcionam lado a lado:

DADOS EM FOCO Jericoacoara em três traços Resumo de três características da experiência em Jericoacoara Traço Como aparece Impacto Ruas Areia sem pavimentação Deslocamento diferente Iluminação Rede subterrânea Poucos elementos verticais Proteção Parque nacional Paisagem preservada

Por que Jericoacoara ficou famosa sem perder o cenário original?

O reconhecimento internacional veio antes de boa parte da estrutura turística atual, quando a praia começou a aparecer em listas estrangeiras de destinos marcantes. O que sustentou essa projeção foi a própria paisagem de Jericoacoara: dunas móveis, mar, formações rochosas e uma vila pequena encaixada nesse conjunto.

Hoje, Jericoacoara é muito mais movimentada do que a antiga comunidade de pescadores, mas os sinais principais continuam visíveis. Ruas de areia, rede subterrânea e parque nacional fazem a modernização seguir limites incomuns. É justamente essa convivência entre turismo e paisagem preservada que mantém a vila diferente.