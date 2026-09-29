EM FOCO Resumo da matéria 01 Edifício monumental Escavações em Kani Shaie revelaram uma construção oficial do período de Uruque, datada aproximadamente de 3300 a 3100 a.C. 02 Ouro e administração A equipe encontrou um fragmento de pingente de ouro e um selo cilíndrico associado a práticas administrativas e demonstrações de poder. 03 Montanha conectada O sítio do Curdistão iraquiano mostra contatos entre comunidades dos Zagros e as redes urbanas que cresciam na Mesopotâmia.

Uma construção de cerca de 5.200 anos transforma a imagem de uma antiga comunidade nas montanhas do Curdistão iraquiano. O edifício de Kani Shaie, ligado ao período de Uruque, veio acompanhado de um fragmento de pingente de ouro e um selo cilíndrico, evidências de riqueza, administração e poder regional.

O que os arqueólogos encontraram em Kani Shaie?

A equipe abriu novas áreas no topo do sítio de Kani Shaie, no Curdistão iraquiano, e encontrou uma construção oficial de escala incomum. Ela pertence ao período de Uruque, entre aproximadamente 3300 e 3100 a.C.

Os arqueólogos descrevem a estrutura como monumental e investigam se ela teve função de culto. Essa interpretação ainda não está fechada. O tamanho e a posição no monte, porém, mostram que não era apenas uma casa comum dentro do assentamento.

O fragmento de ouro chama atenção por aparecer junto a uma estrutura de grandes dimensões

Por que o pingente de ouro e o selo chamaram tanta atenção?

O projeto da University of Cambridge mostra que Kani Shaie estava ligado a redes amplas. O fragmento de ouro aponta acesso a material valioso, enquanto o selo cilíndrico se conecta a práticas de administração, controle e autoridade.

Esses objetos não provam que o sítio era uma grande cidade. Eles mostram que uma comunidade considerada periférica participava de relações políticas e econômicas complexas. Isso ajuda a explicar por que um edifício oficial poderia existir fora dos centros urbanos mais famosos da Mesopotâmia.

O que esse sítio revela sobre as origens das primeiras cidades?

O período de Uruque marcou a expansão de cidades, burocracias e redes de troca no Oriente Próximo. Kani Shaie ficava na borda desse mundo urbano, entre a Mesopotâmia e os montes Zagros. A nova construção mostra que inovação e poder também circulavam fora dos grandes centros.

Isso muda uma divisão simples entre centro desenvolvido e periferia passiva. A comunidade local parece ter participado de contatos, trocas e formas próprias de organização. O sítio oferece uma visão de complexidade social regional, construída em diálogo com o sul mesopotâmico, mas não reduzida a ele.

A seguir listamos quatro achados do conjunto que ajudam a interpretar a importância do sítio:

Edifício oficial: a construção ocupa uma área elevada do assentamento.

a construção ocupa uma área elevada do assentamento. Ouro: um fragmento de pingente indica acesso a material precioso.

um fragmento de pingente indica acesso a material precioso. Selo cilíndrico: o objeto se liga a práticas administrativas do período.

o objeto se liga a práticas administrativas do período. Redes regionais: Kani Shaie mantinha contatos com Mesopotâmia e Zagros.

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Selos cilíndricos eram objetos importantes para registrar identidade e controlar diferentes atividades

Por que a idade de cerca de 5.200 anos importa?

A data coloca a construção perto do fim do quarto milênio a.C., quando centros do período de Uruque ampliavam redes de comércio e administração. É uma fase decisiva para entender urbanização, escrita e poder institucional no antigo Oriente Próximo.

Kani Shaie teve ocupações por milhares de anos, mas essa camada registra um momento específico de transformação. Ao localizar um edifício oficial nesse contexto montanhoso, a escavação amplia o número de lugares usados para estudar como a complexidade política se espalhou pela região.

A seguir listamos três elementos do contexto que situam a descoberta dentro do período de Uruque:

DADOS EM FOCO Kani Shaie em contexto Resumo dos principais dados arqueológicos associados ao edifício monumental descoberto em Kani Shaie. Elemento Evidência Leitura atual Edifício Construção monumental Possível espaço de culto Ouro Fragmento de pingente Acesso a riqueza Selo Selo cilíndrico Administração e poder

O que ainda precisa ser confirmado nas próximas escavações?

A função do prédio é a principal questão. Os próprios pesquisadores usam linguagem cautelosa e dizem que ele pode ter sido cultual. Novas salas, pisos, objetos e análises poderão mostrar se o espaço era religioso, administrativo ou reunia mais de uma função.

O valor da descoberta está justamente nessa abertura. O edifício, o ouro e o selo mostram que Kani Shaie estava inserida em redes maiores há cerca de 5.200 anos. As próximas campanhas dirão até que ponto essa pequena comunidade participou da formação do mundo urbano mesopotâmico.