EM FOCO Resumo da matéria 01 Tumba real profunda A câmara funerária foi encontrada quase 7 metros abaixo do solo na necrópole da Montanha de Anúbis, em Abidos. 02 Nome apagado Textos hieroglíficos pintados na entrada registravam a identidade do rei, mas danos antigos deixaram letras insuficientes para ler seu nome. 03 Dinastia pouco conhecida Arquitetura e decoração aproximam a tumba da Dinastia de Abidos, grupo que governou parte do Alto Egito há cerca de 3.600 anos.

Quase 7 metros de areia escondiam uma tumba monumental com um enigma arqueológico ainda sem resposta. A tumba do faraó sem nome, com cerca de 3.600 anos, foi encontrada em Abidos, no Egito. Hieróglifos mostram que sua identidade estava registrada na entrada, mas foi destruída por antigos saqueadores.

Onde a tumba do faraó desconhecido foi encontrada?

A descoberta ocorreu na necrópole da Montanha de Anúbis, em Abidos, uma das cidades sagradas mais antigas do Egito. A câmara de calcário estava quase 23 pés, cerca de 7 metros, abaixo da superfície.

A estrutura possui entrada decorada e salas cobertas por grandes abóbadas de tijolos de barro. Pela escala e pela posição no cemitério, os arqueólogos interpretam o conjunto como uma tumba real, construída para um governante do Segundo Período Intermediário.

A profundidade ajudou a preservar uma estrutura que permaneceu escondida por milhares de anos

Por que ninguém sabe o nome do faraó enterrado ali?

Faixas de hieróglifos pintadas na entrada originalmente registravam a identidade do rei. Saqueadores antigos danificaram essas inscrições, e o que restou não permite uma leitura segura. Por isso, o proprietário continua sendo chamado de faraó desconhecido em vez de receber um nome por hipótese.

Os pesquisadores consideram candidatos como Senaiib e Paentjeni, conhecidos por monumentos em Abidos, mas nenhum vínculo está provado. A equipe prefere manter a identificação em aberto enquanto novas escavações e comparações arquitetônicas procuram evidências mais fortes.

O que liga essa tumba à Dinastia de Abidos?

A decoração e a arquitetura lembram a tumba de Seneb-Kay, rei encontrado em 2014 na mesma região. O novo sepulcro, porém, é maior. Essa combinação levou os arqueólogos a sugerir que o ocupante possa ter governado antes dele dentro da chamada Dinastia de Abidos.

Essa dinastia controlou parte do Alto Egito durante um período de divisão política, quando diferentes reinos disputavam território. Como poucos reis são conhecidos, cada nova tumba ajuda a reconstruir a sequência de governantes e a extensão do poder local.

A seguir listamos quatro pistas arqueológicas que sustentam a ligação com essa dinastia:

Localização: a tumba fica na mesma área real de Abidos.

a tumba fica na mesma área real de Abidos. Arquitetura: o desenho lembra outras sepulturas do grupo.

o desenho lembra outras sepulturas do grupo. Decoração: faixas pintadas seguem padrões encontrados na região.

faixas pintadas seguem padrões encontrados na região. Cronologia: a idade coincide com o Segundo Período Intermediário.

Leia também: Romanos usavam anéis que também funcionavam como chaves, e um exemplar de 1.700 anos ainda preserva seus 10 dentes

O que a descoberta acrescenta ao que já se sabia sobre Abidos?

O Projeto Arqueológico de Abidos já havia identificado Seneb-Kay e evidências de uma dinastia local. A nova tumba indica que outros reis foram enterrados ao redor do complexo de Neferhotep I.

Isso amplia o mapa político de uma fase pouco documentada do Egito. Em vez de uma sucessão simples, o período mostra reinos rivais e centros regionais de poder. A tumba fornece arquitetura, inscrições fragmentadas e localização para testar como esses governantes se relacionavam.

A seguir listamos três dados principais que ajudam a situar a tumba no tempo e no espaço:

DADOS EM FOCO O que sabemos da tumba Resumo dos dados confirmados e das questões ainda abertas sobre a tumba real encontrada em Abidos. Aspecto Dado confirmado Questão aberta Profundidade Quase 7 metros Como o complexo foi construído Idade Cerca de 3.600 anos Data exata do reinado Identidade Era um rei Nome do faraó

O nome desse faraó ainda pode ser descoberto?

É possível, mas não garantido. Novas inscrições, objetos com cartuchos reais ou outra tumba próxima podem fornecer a peça que falta. Por enquanto, os hieróglifos preservados são insuficientes, e não há nome confirmado para o rei que ocupou a câmara.

Essa ausência é justamente o valor do achado: ela mostra quanto ainda falta conhecer sobre a Dinastia de Abidos. A tumba oferece um novo governante, um novo monumento e várias perguntas. A arqueologia agora precisa preencher essas lacunas sem transformar candidatos em certezas.