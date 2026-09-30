EM FOCO Resumo da matéria 01 Dez páginas de cera O pequeno caderno reúne dez páginas de madeira preenchidas com cera e ainda conserva traços de escrita cursiva em latim. 02 Latrina preservou O ambiente úmido e quase sem ar ajudou a conservar madeira, cera e couro por cerca de 700 a 800 anos. 03 Autor ainda desconhecido A hipótese inicial aponta para alguém alfabetizado, talvez ligado ao comércio, mas o texto ainda está sendo transcrito e estudado.

Uma latrina medieval em Paderborn guardou por séculos um objeto inesperado. O caderno de cera, dos séculos XIII e XIV, tem 10 páginas, capa de couro e escrita latina preservada. O ambiente úmido e sem oxigênio conservou madeira, cera e anotações por até 800 anos, deixando o conjunto surpreendentemente completo.

O que exatamente apareceu dentro da latrina medieval?

O objeto foi encontrado durante obras para a nova sede administrativa de Paderborn, na Alemanha. Arqueólogos retiraram de uma latrina selada um pequeno caderno feito de madeira, cera e couro, datado dos séculos XIII ao XIV.

O conjunto mede poucos centímetros e reúne 10 páginas. Oito receberam cera nos dois lados, enquanto a primeira e a última foram preenchidas apenas de um lado. O caderno também estava guardado dentro de uma pequena bolsa de couro com tampa.

As páginas mantêm sinais de escrita capazes de revelar detalhes sobre quem utilizou o objeto – Imagem ilustrativa

Como a escrita conseguiu sobreviver por tantos séculos?

A conservação dependeu justamente do lugar pouco atraente onde o objeto caiu. O solo úmido e quase sem oxigênio reduziu processos que normalmente destroem matéria orgânica. Por isso, a madeira não deformou e grande parte da cera continuou aderida às páginas.

A página oficial da cidade de Paderborn registra que o ambiente preservou a escrita por 700 a 800 anos. As superfícies internas ficaram tão unidas que quase não receberam sujeira durante esse tempo.

O que já é possível ler nas páginas de cera?

As inscrições aparecem em latim e em escrita cursiva. O texto corre em duas direções, dependendo de como o caderno era segurado, mas parece vir de uma mesma mão. Isso reforça a interpretação de uso rápido, como um bloco pessoal de anotações.

Também existem marcas de textos anteriores apagados ao alisar a cera. Técnicas de imagem podem separar essas camadas e recuperar mais conteúdo. Por enquanto, a transcrição ainda está em andamento, e a equipe evita afirmar o nome ou a profissão de quem escreveu.

A seguir listamos quatro detalhes do caderno que ajudam a reconstruir como esse objeto podia ser usado no cotidiano medieval:

Latim: a escrita preservada usa língua latina e caracteres cursivos.

a escrita preservada usa língua latina e caracteres cursivos. Cera: as páginas podiam ser apagadas e usadas novamente com o mesmo estilete.

as páginas podiam ser apagadas e usadas novamente com o mesmo estilete. Couro: uma bolsa com tampa envolvia o pequeno conjunto de madeira e cera.

uma bolsa com tampa envolvia o pequeno conjunto de madeira e cera. Camadas: marcas de textos anteriores continuam visíveis sob as anotações mais recentes.

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O local inesperado onde o caderno apareceu tornou a descoberta ainda mais curiosa – Imagem ilustrativa

Por que um caderno reutilizável era útil na Idade Média?

A cera permitia escrever com um estilete pontudo e depois apagar usando a extremidade achatada da mesma ferramenta. Assim, as páginas funcionavam como superfícies reutilizáveis, adequadas para contas, lembretes e notas que não precisavam virar um documento definitivo em pergaminho.

Essa praticidade ajuda a explicar a hipótese de um comerciante, mas ela ainda não foi comprovada. O acabamento da capa, com fileiras de lírios estampados, sugere um objeto de qualidade relativamente alta, compatível com alguém alfabetizado e de posição social elevada.

A seguir listamos três fatores de conservação que explicam por que materiais tão frágeis conseguiram chegar ao presente:

DADOS EM FOCO Como o caderno sobreviveu Tabela com elemento, condição e efeito na preservação do caderno encontrado em uma latrina Elemento Condição Resultado Madeira Ambiente úmido e estável Tábuas permaneceram sem grande deformação Cera Páginas fechadas entre si Superfície e escrita continuaram preservadas Couro Solo com pouco oxigênio Capa chegou quase completa à restauração

O que os arqueólogos esperam descobrir agora?

Especialistas vão analisar madeira, cera e possíveis misturas de resina, além de trabalhar na leitura das inscrições. A meta é identificar material, origem e conteúdo sem danificar um objeto frágil que permaneceu fechado no solo durante séculos.

Se o texto puder ser reconstruído, ele pode revelar atividades rotineiras e talvez aproximar o objeto de uma pessoa concreta. Até lá, o fato mais raro permanece: um caderno medieval completo sobreviveu numa latrina com suas páginas, capa e escrita ainda preservadas.