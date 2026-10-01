EM FOCO Resumo da matéria 01 Trombeta quase completa O achado de Norfolk preserva uma das raríssimas carnyces britânicas e ainda traz partes de um segundo instrumento. 02 Javali em bronze Uma cabeça feita em lâmina de bronze pertencia a um estandarte militar, tipo de objeto até então desconhecido em achados britânicos. 03 Conjunto muito raro Cinco peças de escudo e outro objeto de ferro completam um depósito que ainda está em conservação e estudo.

Um bloco de terra escavado em Norfolk escondia algo extraordinário: carnyx quase completo, trombeta de guerra da Idade do Ferro. Datado de cerca de 2.000 anos, o conjunto trouxe outro instrumento fragmentado, cinco peças de escudo e uma cabeça de javali em bronze ligada a um antigo estandarte militar.

O que era a trombeta encontrada em Norfolk?

O carnyx era uma trombeta alta da Idade do Ferro, geralmente erguida na vertical e terminada por uma cabeça de animal. Seu formato projetava o som acima das pessoas e tornou o instrumento conhecido em cenas antigas ligadas a guerreiros celtas.

O exemplar de Norfolk está quase completo e conserva uma cabeça trabalhada em fina liga de cobre. Partes de pelo menos outro instrumento apareceram no mesmo depósito, o que torna a descoberta incomum mesmo quando comparada aos poucos carnyces conhecidos na Europa.

Peças desse tipo ajudam a entender cerimônias, conflitos e outras situações em que sons tinham importância

Por que esse exemplar é considerado tão raro?

A Prehistoric Society descreve o achado como um dos poucos carnyces conhecidos na Grã-Bretanha e o mais completo encontrado na Europa. A fragilidade do metal exigiu retirar parte do depósito ainda dentro de um bloco de terra.

Depois da retirada, especialistas fizeram escaneamento e microescavação para registrar a posição de cada peça antes de separá-las. Esse cuidado é importante porque a relação física entre os objetos pode revelar como o conjunto foi depositado e se houve desmontagem intencional.

O que havia junto da trombeta no depósito?

Além das trombetas, os arqueólogos encontraram cinco umbos de escudo, peças metálicas que protegiam a região central do escudo. Um objeto de ferro ainda sem identificação completa também fazia parte do conjunto, hoje submetido a estabilização antes de estudos detalhados.

A peça mais chamativa é uma cabeça de javali em bronze formada por lâmina metálica. Ela não era parte do carnyx: os pesquisadores a identificam como componente de um estandarte militar, originalmente integrado a uma figura tridimensional montada em haste ou suporte.

A seguir listamos cinco elementos do depósito que mostram a variedade de objetos encontrados em Norfolk:

Carnyx principal: trombeta de guerra preservada quase por completo.

trombeta de guerra preservada quase por completo. Segundo carnyx: fragmentos indicam pelo menos outro instrumento no conjunto.

fragmentos indicam pelo menos outro instrumento no conjunto. Javali: cabeça de bronze fazia parte de um estandarte militar.

cabeça de bronze fazia parte de um estandarte militar. Escudos: cinco umbos metálicos foram retirados do mesmo bloco.

cinco umbos metálicos foram retirados do mesmo bloco. Ferro: um objeto ainda sem função definida completa o depósito.

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O bronze preservado mantém detalhes que permitem estudar como o objeto foi produzido

Para que serviam o carnyx e o estandarte de javali?

Fontes antigas e representações mostram o carnyx ligado à guerra, onde o som ajudava a sinalizar e intimidar. A cabeça animal, elevada acima do músico, também dava presença visual ao instrumento, unindo ruído, identidade e espetáculo no campo de batalha ou em cerimônias.

O estandarte de javali também carregava uma imagem animal, mas sua função exata ainda depende de pesquisa. Como as peças foram achadas juntas, o depósito oferece uma oportunidade rara para estudar símbolos militares e instrumentos sonoros no fim da Idade do Ferro britânica.

A seguir listamos quatro funções possíveis que ajudam a separar o papel dos objetos encontrados:

DADOS EM FOCO Objetos e funções no conjunto Tabela resume objetos do depósito, forma e função arqueológica proposta. Objeto Forma Função provável Carnyx Trombeta animal Som e sinalização Javali Cabeça de bronze Estandarte militar Umbos Peças de escudo Proteção central Objeto de ferro Ainda incerto Em estudo

O que ainda falta descobrir sobre o depósito de Norfolk?

Os metais estão em estado muito frágil, por isso conservação e pesquisa ainda continuam. A equipe precisa estabilizar superfícies, estudar ligas, marcas de fabricação e posição original das peças antes de responder com segurança quando e por que o conjunto foi enterrado.

O valor do achado está justamente nessa história ainda aberta. A trombeta, o javali e os escudos já mostram uma combinação raríssima, mas a análise conjunta poderá explicar melhor quem usou esses objetos e o que significava colocá-los juntos no solo há cerca de dois milênios.