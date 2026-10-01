EM FOCO Resumo da matéria 01 Arquivo em cacos Mais de 43 mil fragmentos escritos foram recuperados em Athribis, tornando o local uma coleção excepcional de textos cotidianos. 02 Mil anos de registros Os textos começam no período ptolomaico e chegam a inscrições árabes medievais, cobrindo uma longa sequência de usos da escrita. 03 Vida fora dos palácios Contas, entregas, exercícios escolares, textos religiosos e horóscopos registram atividades comuns que raramente aparecem em grandes monumentos.

Mais de 43 mil óstracos transformaram Athribis em um arquivo inesperado da vida comum no Egito. Encontrados em escavações iniciadas em 2005, os cacos escritos registram contas, listas, exercícios e outros textos que atravessam cerca de mil anos de história e ajudam a enxergar pessoas fora dos grandes monumentos.

O que são os cacos escritos encontrados em Athribis?

Os chamados óstracos são fragmentos de cerâmica reaproveitados como superfície de escrita. Em vez de descartar um vaso quebrado, era possível anotar mensagens, contas, listas e exercícios em uma matéria barata e resistente.

Em Athribis, no Alto Egito, esses fragmentos apareceram perto do complexo de templos e da área habitada. O número é excepcional porque reúne milhares de textos pequenos que, juntos, preservam atividades administrativas, escolares, religiosas e domésticas acumuladas ao longo de muitos séculos.

Textos pequenos podem revelar pagamentos, nomes, tarefas e outras informações que raramente chegam até o presente

Como o total passou de 43 mil peças?

As escavações começaram em 2005, mas o salto ocorreu depois de 2018, quando uma área rica em cerâmica foi aberta a oeste do templo. O serviço oficial de informação do Egito registrou mais 13 mil peças na temporada recente.

O conjunto ultrapassou 43 mil fragmentos recuperados entre 2005 e 2026. Na área ampliada, equipes chegaram a identificar dezenas de óstracos por dia, obrigando a examinar grandes quantidades de cerâmica aparentemente comum antes de separar as peças com escrita.

O que as inscrições registravam no dia a dia?

Os textos mais antigos incluem recibos de impostos do século III a.C. em escrita demótica. Outros fragmentos guardam listas de nomes, entregas, mensagens breves, exercícios de alunos, textos religiosos e certificados sacerdotais ligados à qualidade de animais oferecidos em culto.

Também apareceram mais de 130 horóscopos, principalmente em escritas demótica e hierática. Esse material amplia a pesquisa porque não registra apenas transações: ele mostra ensino, religião, astrologia e rotinas administrativas que atravessaram diferentes fases da ocupação do local.

A seguir listamos cinco tipos de registro que ajudam a reconstruir o cotidiano preservado nos cacos:

Impostos: recibos mostram cobranças e práticas administrativas.

recibos mostram cobranças e práticas administrativas. Entregas: anotações registram circulação de produtos e pedidos.

anotações registram circulação de produtos e pedidos. Escola: exercícios preservam etapas do aprendizado da escrita.

exercícios preservam etapas do aprendizado da escrita. Religião: textos e certificados documentam atividades ligadas ao templo.

textos e certificados documentam atividades ligadas ao templo. Horóscopos: previsões de nascimento ajudam a estudar astronomia e astrologia antigas.

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O enorme conjunto permite acompanhar mudanças na vida cotidiana ao longo de muitos séculos

Como mil anos de história cabem nesses fragmentos?

A sequência começa com textos demóticos do século III a.C. e alcança inscrições árabes em recipientes dos séculos IX a XI d.C. Entre esses extremos aparecem grego, hierático, hieróglifos, copta e outras formas de escrita usadas por comunidades diferentes.

A variedade permite seguir mudanças de língua e administração sem depender apenas de inscrições oficiais em pedra. Como muitos óstracos nasceram para tarefas rápidas, eles conservam uma camada da vida escrita que documentos solenes normalmente não registram.

A seguir listamos quatro recortes desse arquivo que mostram a duração e a variedade do conjunto:

DADOS EM FOCO Um arquivo atravessando séculos Tabela resume períodos, formas de escrita e tipos de registro encontrados em Athribis. Recorte Escrita ou época Exemplo Mais antigo Século III a.C. Recibos de impostos Maioria Demótico Listas e notas Outras formas Grego e copta Textos variados Mais recente Séculos IX a XI Inscrições árabes

O que esse conjunto revela além dos templos egípcios?

Templos e tumbas destacam reis, deuses e rituais, enquanto os óstracos de Athribis preservam ações pequenas: pagar, entregar, estudar, registrar nomes ou consultar previsões. É essa repetição de tarefas comuns que transforma milhares de cacos em fonte para a história social.

O valor do conjunto está menos em uma frase isolada e mais na escala acumulada. Quarenta e três mil fragmentos permitem comparar épocas, escritas e rotinas, aproximando a arqueologia das pessoas que trabalharam, aprenderam e administraram a região durante cerca de um milênio.