EM FOCO Resumo da matéria 01 Etiqueta não confere As caixas continuam reconhecíveis pelo cliente, mas aparecem identificadas com outro contrato, criando uma divergência no controle do depósito. 02 Liberação fica travada O depósito impede a retirada enquanto a identificação não é esclarecida, mesmo após três meses de armazenamento já contratados. 03 Inventário ajuda muito Contrato, fotos, etiquetas antigas, lista de volumes e comprovantes permitem ligar os bens guardados ao cadastro correto.

Depois de três meses, retirar os móveis deveria encerrar o contrato. O cliente chega ao guarda-móveis, reconhece as caixas, mas encontra nelas a etiqueta de outro contrato e ouve que nada será liberado. Agora, precisa provar a origem dos volumes e corrigir a identificação sem perder o histórico do armazenamento.

O que uma etiqueta de outro contrato muda na retirada?

Na situação fictícia, o cliente reconhece os próprios bens, mas o sistema físico do depósito aponta para outro contrato. Em serviços de self storage, a identificação dos volumes pode ser decisiva para separar espaços e cadastros, por isso a divergência precisa ser registrada antes de qualquer troca de etiqueta.

A etiqueta errada não revela sozinha onde ocorreu a falha. Ela pode ter sido colocada na entrada, durante uma movimentação interna ou em uma conferência posterior. Fotos do estado encontrado e do número visível ajudam a preservar o ponto exato em que o problema apareceu.

Fotos feitas na entrada podem mostrar etiquetas, caixas e condições dos móveis antes do armazenamento

Quais regras ajudam a entender a guarda e a devolução dos bens?

O Código Civil define, no artigo 627, o depósito como o recebimento de objeto móvel para guarda até que seja reclamado. Nem todo guarda-móveis terá essa classificação, mas a norma ajuda a entender o dever de restituição quando a relação tiver essa natureza.

Já o Código de Defesa do Consumidor trata, no artigo 20, de vícios de qualidade em serviços. Em uma relação de consumo, uma falha de identificação que impeça a retirada pode ser analisada junto com contrato, oferta e serviço efetivamente prestado, sem presumir a solução antes de conferir esses documentos.

Quais provas ligam as caixas ao contrato correto?

O documento mais útil é aquele criado antes do armazenamento. Inventário de volumes, fotos das caixas, números escritos pelo próprio cliente e recibos de entrada podem mostrar características que existiam antes de a etiqueta divergente aparecer.

Comprovantes de pagamento e o contrato dos três meses ajudam a ligar o cliente ao serviço, mas é melhor combiná-los com provas físicas dos bens. Uma caixa com marca, fita, escrita ou conteúdo fotografado pode ser mais fácil de reconhecer do que uma descrição genérica como “utensílios”.

A seguir listamos 5 registros importantes que ajudam a organizar o caso:

Contrato: número correto, período e unidade de armazenamento contratada

número correto, período e unidade de armazenamento contratada Inventário: lista de caixas, móveis e quantidades entregues ao depósito

lista de caixas, móveis e quantidades entregues ao depósito Fotos: marcas e características existentes antes do armazenamento

marcas e características existentes antes do armazenamento Etiqueta: número divergente encontrado no momento da retirada

número divergente encontrado no momento da retirada Pagamentos: comprovantes dos três meses ligados ao contrato correto

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Comprovantes de pagamento ajudam a registrar que o espaço permaneceu contratado durante todo o período

Como comparar o cadastro do depósito com os bens encontrados?

A conferência deve colocar lado a lado o número do contrato, a etiqueta atual, o inventário e qualquer registro de entrada. Se o depósito usa código interno de box ou lote, esse campo também precisa aparecer para mostrar se o erro ficou apenas na etiqueta ou atingiu o cadastro inteiro.

É melhor pedir que a divergência seja registrada por escrito antes de qualquer correção manual. Trocar a etiqueta imediatamente pode resolver o controle interno, mas também apaga uma prova importante de como os bens estavam identificados quando a liberação foi recusada.

A seguir listamos 3 pontos de comparação que deixam a sequência mais clara:

DADOS EM FOCO Conferência do depósito Conferência do depósito Registro O que comparar Objetivo Contrato número e nome do cliente confirmar o cadastro correto Etiqueta código encontrado nas caixas identificar a divergência Inventário descrição dos volumes ligar os bens ao titular

O que fazer enquanto o depósito impede a retirada?

O primeiro pedido pode ser uma justificativa formal da retenção dos bens, com o número que aparece no sistema e a razão para a liberação estar bloqueada. Isso preserva a posição do depósito e permite comparar a resposta com o contrato e com as provas apresentadas pelo cliente.

A solução fica mais objetiva quando contrato, inventário, fotos e etiqueta contam a mesma sequência. Antes de alterar qualquer identificação, registrar o erro encontrado ajuda a mostrar que as caixas já estavam vinculadas a outro número no momento da retirada e mantém a cronologia do armazenamento intacta.