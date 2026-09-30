EM FOCO Resumo da matéria 01 Botão ficou invertido Depois da troca, o comando identificado para um apartamento passou a acionar a unidade vizinha, embora o equipamento parecesse funcionar normalmente. 02 Problema surgiu depois As entregas perdidas levaram a moradora a testar o painel e perceber que a chamada estava sendo direcionada ao apartamento errado. 03 Teste simples comprova Vídeo do painel, chamada simultânea e ordem de serviço ajudam a registrar qual botão toca em cada unidade após a instalação.

O interfone parecia aparentemente normal, mas o botão do apartamento passou a chamar a unidade vizinha. O erro só apareceu depois de entregas perdidas e visitantes sem resposta. Para apurar o defeito, é preciso testar a ligação entre painel e unidade e comparar o funcionamento anterior com o serviço feito.

Como o interfone pode funcionar e ainda chamar o apartamento errado?

Na situação fictícia, o equipamento ligava e emitia chamada, por isso a instalação parecia concluída. O defeito estava no destino: ao apertar o número da moradora, quem recebia era a unidade vizinha. Esse erro de associação entre botão e apartamento passou despercebido até ocorrerem entregas frustradas.

O Código de Defesa do Consumidor prevê opções quando um serviço apresenta vício de qualidade. Para discutir a instalação concreta, é útil primeiro demonstrar de forma simples e repetível qual botão está acionando cada unidade.

Mensagens com o técnico podem mostrar quando o erro foi comunicado e qual solução foi oferecida

Por que esse tipo de erro pode passar despercebido no primeiro dia?

Um interfone de edifício liga botões externos às unidades internas. Se o teste final confirma apenas som e comunicação, mas não confere apartamento por apartamento, uma ligação trocada pode parecer normal até alguém chamar exatamente aquele número.

No cotidiano, a moradora ainda pode passar horas ou dias sem receber visita. Por isso, o primeiro sinal pode ser indireto: entregador afirmando que chamou, vizinho recebendo toques estranhos ou portaria relatando falta de resposta. Juntos, esses sinais indicam a necessidade de teste cruzado.

Quais registros mostram que o botão está ligado à unidade errada?

Um vídeo curto pode mostrar alguém pressionando o botão identificado para o apartamento enquanto outra pessoa registra qual aparelho toca. Repetir o teste com a unidade vizinha cria uma comparação clara e documenta o direcionamento invertido sem depender da lembrança dos envolvidos.

Também devem ser guardados orçamento, comprovante de pagamento e ordem de serviço. Se o documento informa troca ou instalação do interfone, ele ajuda a ligar o teste atual ao serviço contratado e a mostrar o que deveria ter sido entregue em funcionamento.

A seguir listamos 4 provas fáceis que ajudam a organizar a apuração:

Vídeo do painel: registra qual botão é pressionado e qual unidade recebe a chamada.

registra qual botão é pressionado e qual unidade recebe a chamada. Teste com o vizinho: confirma se os dois apartamentos ficaram trocados entre si.

confirma se os dois apartamentos ficaram trocados entre si. Ordem de serviço: mostra o trabalho que foi contratado e a data da instalação.

mostra o trabalho que foi contratado e a data da instalação. Mensagens de entregadores: ajudam a registrar chamadas sem resposta após a troca.

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Como pedir a correção do interfone com o defeito já demonstrado?

Com o teste gravado, a moradora pode apresentar o problema de forma objetiva: botão identificado, unidade que deveria tocar e unidade que realmente toca. Essa descrição reduz ruído e permite pedir correção do direcionamento sem misturar o defeito com outras funções do equipamento.

Se a empresa participar da plataforma, o Consumidor.gov.br aceita reclamações acompanhadas de documentos. Antes disso, protocolos diretos com a instaladora podem registrar a data em que o erro foi comunicado e a resposta dada sobre a correção.

A seguir listamos 4 pontos do teste que ajudam a comparar os fatos:

DADOS EM FOCO Teste do interfone Tabela para registrar o botão usado, o destino correto e o resultado encontrado. Teste Esperado Encontrado Botão da moradora Apartamento correto Unidade vizinha Botão vizinho Unidade vizinha Conferir Áudio Comunicação Conferir Reteste Destino corrigido Registrar

O que as entregas perdidas ajudam a mostrar sobre o momento do defeito?

As entregas não provam sozinhas como a instalação foi ligada, mas ajudam a marcar quando o problema começou a produzir efeito. Se antes da troca as chamadas chegavam normalmente e depois deixaram de chegar, existe uma mudança de funcionamento que pode ser comparada com a data do serviço.

Depois da correção, vale repetir os mesmos testes e guardar o resultado final. Assim, a moradora fica com um registro simples do antes, do erro e da solução, enquanto a instaladora consegue demonstrar que o botão voltou a chamar a unidade correta.