O interfone parecia aparentemente normal, mas o botão do apartamento passou a chamar a unidade vizinha. O erro só apareceu depois de entregas perdidas e visitantes sem resposta. Para apurar o defeito, é preciso testar a ligação entre painel e unidade e comparar o funcionamento anterior com o serviço feito.
Como o interfone pode funcionar e ainda chamar o apartamento errado?
Na situação fictícia, o equipamento ligava e emitia chamada, por isso a instalação parecia concluída. O defeito estava no destino: ao apertar o número da moradora, quem recebia era a unidade vizinha. Esse erro de associação entre botão e apartamento passou despercebido até ocorrerem entregas frustradas.
O Código de Defesa do Consumidor prevê opções quando um serviço apresenta vício de qualidade. Para discutir a instalação concreta, é útil primeiro demonstrar de forma simples e repetível qual botão está acionando cada unidade.
Por que esse tipo de erro pode passar despercebido no primeiro dia?
Um interfone de edifício liga botões externos às unidades internas. Se o teste final confirma apenas som e comunicação, mas não confere apartamento por apartamento, uma ligação trocada pode parecer normal até alguém chamar exatamente aquele número.
No cotidiano, a moradora ainda pode passar horas ou dias sem receber visita. Por isso, o primeiro sinal pode ser indireto: entregador afirmando que chamou, vizinho recebendo toques estranhos ou portaria relatando falta de resposta. Juntos, esses sinais indicam a necessidade de teste cruzado.
Quais registros mostram que o botão está ligado à unidade errada?
Um vídeo curto pode mostrar alguém pressionando o botão identificado para o apartamento enquanto outra pessoa registra qual aparelho toca. Repetir o teste com a unidade vizinha cria uma comparação clara e documenta o direcionamento invertido sem depender da lembrança dos envolvidos.
Também devem ser guardados orçamento, comprovante de pagamento e ordem de serviço. Se o documento informa troca ou instalação do interfone, ele ajuda a ligar o teste atual ao serviço contratado e a mostrar o que deveria ter sido entregue em funcionamento.
A seguir listamos 4 provas fáceis que ajudam a organizar a apuração:
- Vídeo do painel: registra qual botão é pressionado e qual unidade recebe a chamada.
- Teste com o vizinho: confirma se os dois apartamentos ficaram trocados entre si.
- Ordem de serviço: mostra o trabalho que foi contratado e a data da instalação.
- Mensagens de entregadores: ajudam a registrar chamadas sem resposta após a troca.
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Como pedir a correção do interfone com o defeito já demonstrado?
Com o teste gravado, a moradora pode apresentar o problema de forma objetiva: botão identificado, unidade que deveria tocar e unidade que realmente toca. Essa descrição reduz ruído e permite pedir correção do direcionamento sem misturar o defeito com outras funções do equipamento.
Se a empresa participar da plataforma, o Consumidor.gov.br aceita reclamações acompanhadas de documentos. Antes disso, protocolos diretos com a instaladora podem registrar a data em que o erro foi comunicado e a resposta dada sobre a correção.
A seguir listamos 4 pontos do teste que ajudam a comparar os fatos:
|Teste
|Esperado
|Encontrado
|Botão da moradora
|Apartamento correto
|Unidade vizinha
|Botão vizinho
|Unidade vizinha
|Conferir
|Áudio
|Comunicação
|Conferir
|Reteste
|Destino corrigido
|Registrar
O que as entregas perdidas ajudam a mostrar sobre o momento do defeito?
As entregas não provam sozinhas como a instalação foi ligada, mas ajudam a marcar quando o problema começou a produzir efeito. Se antes da troca as chamadas chegavam normalmente e depois deixaram de chegar, existe uma mudança de funcionamento que pode ser comparada com a data do serviço.
Depois da correção, vale repetir os mesmos testes e guardar o resultado final. Assim, a moradora fica com um registro simples do antes, do erro e da solução, enquanto a instaladora consegue demonstrar que o botão voltou a chamar a unidade correta.
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