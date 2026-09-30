EM FOCO Resumo da matéria 01 Saldo no lugar errado O novo cartão chegou normalmente, mas as cargas mensais continuaram sendo direcionadas ao cartão anterior, que já estava cancelado. 02 Compra foi recusada O problema só ficou claro no mercado, quando o cartão novo não tinha o valor que o funcionário esperava usar nas compras do mês. 03 Registro resolve caminho Extratos, protocolo da troca e dados dos dois cartões ajudam a mostrar onde cada carga entrou e qual correção precisa ser feita.

Na hora de pagar as compras do mês, o cartão-alimentação novo recusou a compra e o saldo esperado não aparecia. O funcionário então descobriu que a empresa continuava carregando o benefício no cartão antigo, já cancelado, criando um problema que envolve cadastro interno, emissora e comprovação dos depósitos.

Por que o cartão novo ficou sem o saldo esperado?

Na situação fictícia, o funcionário recebeu um cartão novo e acreditou que as próximas cargas seguiriam automaticamente para ele. O problema apareceu quando o benefício continuou vinculado ao cartão antigo, embora aquele meio de pagamento já tivesse sido cancelado.

A Lei 14.442/2022 trata do auxílio-alimentação pago pelo empregador e de sua finalidade para refeições ou compra de alimentos. No caso, o ponto prático é conferir se o valor foi realmente disponibilizado e em qual cartão.

A entrega do novo cartão ajuda a registrar quando a substituição deveria ter passado a valer

O benefício desapareceu ou apenas foi carregado no cartão errado?

Quando a carga aparece no cartão antigo, o problema não é necessariamente falta de depósito. Pode haver divergência entre o cadastro da empresa e o cartão ativo, por isso é importante separar valor devido, data da carga e número final de cada cartão.

O Programa de Alimentação do Trabalhador é uma das referências para benefícios de alimentação no país. A existência de cartão novo, porém, não substitui a conferência do vínculo usado para cada crédito.

Quais registros ajudam a mostrar onde o crédito foi parar?

O caminho mais claro é comparar documentos produzidos em datas próximas. O funcionário pode reunir o aviso de troca, a confirmação do cancelamento, os extratos disponíveis e a tentativa de compra recusada. Esses elementos formam uma sequência verificável do que aconteceu.

Também vale guardar o protocolo aberto com recursos humanos ou com a emissora. Se houver resposta informando que o saldo está preso ao cartão antigo, essa mensagem registra a origem operacional do problema e evita depender apenas de explicações por telefone.

A seguir listamos 4 registros úteis que ajudam a organizar a apuração:

Comunicado da troca: mostra quando o novo cartão foi entregue ou ativado.

mostra quando o novo cartão foi entregue ou ativado. Extrato do cartão antigo: indica se as cargas continuaram entrando nele.

indica se as cargas continuaram entrando nele. Extrato do cartão novo: mostra a ausência do crédito esperado no período.

mostra a ausência do crédito esperado no período. Protocolos de atendimento: registram o pedido para mover ou regularizar o saldo.

Leia também: Funcionária altera a conta bancária no sistema da empresa, trabalha o mês inteiro e só no pagamento descobre que o salário foi enviado para a conta antiga já encerrada

Mensagens com o setor responsável podem mostrar se a troca foi comunicada e confirmada

Como organizar o pedido de correção sem misturar datas e cartões?

Primeiro, coloque em ordem a data em que o cartão antigo foi cancelado, a data em que o novo foi recebido e cada carga realizada depois disso. Essa organização deixa visível qual crédito foi destinado ao cartão errado e em que momento o cadastro deixou de acompanhar a troca.

Em 2026, o Ministério do Trabalho e Emprego destacou regras uniformes para vale-alimentação e vale-refeição. No atendimento individual, ainda é necessário conferir contrato, regra interna ou instrumento coletivo aplicável ao trabalhador.

A seguir listamos 4 etapas do problema que ajudam a comparar os fatos:

DADOS EM FOCO Mapa das cargas e cartões Tabela que organiza a troca do cartão, os créditos e a tentativa de uso. Etapa O que conferir Prova útil Troca Data do novo cartão Comunicado Cancelamento Cartão antigo bloqueado Protocolo Carga Destino do benefício Extrato Compra Saldo disponível Comprovante

O que muda quando a empresa confirma que o crédito foi ao cartão cancelado?

Com a confirmação do destino, a discussão deixa de ser sobre onde o dinheiro está e passa a ser sobre como tornar o benefício utilizável. A solução pode depender do procedimento da empresa e da emissora para transferir saldo, reativar temporariamente ou emitir novo crédito.

O caso mostra por que a troca física do cartão e a atualização do cadastro precisam andar juntas. Guardar comprovantes e conferir o primeiro crédito após a mudança permite identificar cedo qualquer diferença entre cartão ativo e cartão carregado, antes que ela apareça apenas no caixa do mercado.