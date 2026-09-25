Um atestado médico enviado pelo aplicativo da empresa pode parecer entregue quando a tela mostra confirmação. Neste relato fictício, um trabalhador falta por motivo de saúde, anexa o documento, recebe o aviso de envio concluído e só no pagamento descobre que o arquivo recebido pelo RH estava em branco.
O que a confirmação do aplicativo realmente prova?
Uma confirmação de tela é um registro digital útil porque mostra que alguma ação foi concluída no sistema. Porém, ela pode não revelar se o anexo chegou legível, se o upload terminou corretamente ou se o arquivo armazenado pelo empregador manteve o conteúdo original.
Nesse caso, o trabalhador guardou a tela de sucesso e também possuía o atestado original. Quando o pagamento veio menor, o RH informou que o documento armazenado estava vazio. A diferença entre esses registros passou a ser o ponto principal para descobrir onde ocorreu a falha.
Um arquivo em branco transforma automaticamente o dia em falta?
A Lei 605 prevê a doença devidamente comprovada entre as hipóteses ligadas à falta justificada. Isso não resolve sozinho o conflito digital, porque empresas podem ter fluxos internos e normas coletivas sobre forma e prazo de entrega do documento.
O Conselho Federal de Medicina mantém regras para documentos médicos, enquanto a empresa controla seu canal de recebimento. Se o trabalhador possui o arquivo válido e a confirmação de envio, esses elementos precisam ser confrontados com o histórico técnico do aplicativo antes de concluir quem falhou.
Quais registros podem mostrar onde a falha aconteceu?
O primeiro cuidado é preservar o arquivo original exatamente como foi recebido, sem substituí-lo por foto editada ou nova versão. Data de criação, tamanho do arquivo, nome do documento e visualização correta ajudam a demonstrar que o conteúdo existia antes de ser anexado ao aplicativo da empresa.
Também vale guardar a confirmação do envio e pedir ao RH a cópia do arquivo que chegou vazio. Se os dois arquivos forem diferentes, os registros do sistema podem ajudar a identificar se houve falha no upload, processamento do anexo ou armazenamento depois que o trabalhador terminou o envio.
A seguir listamos 4 registros úteis que ajudam a comparar o documento original com o recebido pela empresa:
- Atestado original: preserve o arquivo ou documento exatamente como foi emitido pelo profissional.
- Tela de confirmação: guarde data, horário e número de protocolo mostrado pelo aplicativo.
- Arquivo recebido: peça ao RH a versão que apareceu em branco no sistema interno.
- Histórico do aplicativo: solicite os registros disponíveis sobre envio, tamanho e processamento do anexo.
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Como separar erro do trabalhador de falha do sistema?
A análise começa por comparar três pontos: o arquivo que estava no celular, o registro da transmissão e o documento que ficou disponível para o RH. Se o original tinha conteúdo e o aplicativo confirmou o envio, ainda falta saber em qual etapa a informação foi perdida.
Por outro lado, se o histórico mostrar que nenhum anexo válido foi efetivamente transmitido, a discussão muda. É por isso que uma mensagem genérica de “envio concluído” não substitui o exame dos registros técnicos, das regras internas e do próprio documento médico guardado pelo trabalhador.
A seguir listamos 3 etapas da verificação que ajudam a localizar a origem do problema:
|Etapa
|Registro principal
|O que esclarece
|Antes do envio
|Arquivo original
|Mostra se o atestado tinha conteúdo
|No aplicativo
|Confirmação e log
|Indica se houve transmissão registrada
|No RH
|Arquivo armazenado
|Mostra como o documento chegou ao destino
O que fazer antes de aceitar o desconto como definitivo?
O trabalhador pode apresentar os registros reunidos ao RH e pedir uma revisão formal do lançamento, explicando a sequência sem depender apenas de relato verbal. O objetivo é comparar documentos e verificar se existe possibilidade de corrigir o registro de ausência conforme as regras aplicáveis naquele vínculo.
A situação mostra por que vale guardar atestado e protocolo depois de uma tela confirmar o envio. Sistemas digitais facilitam a rotina, mas uma confirmação curta não prova todos os detalhes da transmissão. Quando surge divergência, o conjunto de registros é mais útil do que um print isolado.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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