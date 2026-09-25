EM FOCO Resumo da matéria 01 Nome precisa coincidir A passagem continua sendo da mesma pessoa, mas divergências entre reserva e documento podem travar a identificação antes do embarque. 02 Correção tem limites A regra da ANAC diferencia correção de nome de transferência da passagem, e voos internacionais podem trazer procedimentos adicionais. 03 Documento conta a mudança Registros civis, documento atual e protocolos com a companhia ajudam a mostrar que houve mudança de nome, não troca de passageira.

Uma passagem aérea comprada com o nome correto pode virar problema se os documentos mudarem antes do embarque. Neste relato fictício, uma mulher compra o bilhete com o sobrenome de casada, atualiza seus documentos oficiais e descobre no check-in que a reserva e a identificação não mostram o mesmo nome.

Por que a diferença de sobrenome bloqueou o check-in?

A passagem aérea é pessoal, e os sistemas de embarque usam o nome da reserva para identificar quem viajará. Quando o documento apresentado mostra outra composição de sobrenomes, o atendimento pode interromper o check-in até esclarecer se se trata da mesma pessoa.

Na situação descrita, a passageira não tentou transferir o bilhete. O problema apareceu porque seus documentos foram atualizados depois da compra. A reserva manteve o nome anterior, enquanto a identificação usada no aeroporto passou a trazer a forma nova, criando uma divergência que precisava ser resolvida.

Certidões e outros registros podem ajudar a demonstrar a mudança de sobrenome

A companhia é obrigada a corrigir qualquer diferença sem cobrar?

A Resolução 400 da ANAC determina correção sem custo para erro de preenchimento no nome, sobrenome ou agnome solicitado até o check-in, desde que isso não represente transferência da passagem. Há regra específica para voos internacionais com operadores diferentes.

Uma mudança legal de nome não é necessariamente igual a um erro de digitação. Por isso, a passageira precisa apresentar os documentos que explicam a alteração e seguir o procedimento da companhia. A solução pode depender da rota, do momento do pedido e de outros operadores envolvidos no bilhete.

O que ajuda a provar que continua sendo a mesma passageira?

O ponto central é criar uma ponte documental entre os dois nomes. Documento atual, registro que mostre a alteração e localizador da reserva ajudam a demonstrar que não houve venda ou cessão da passagem, mas apenas mudança na forma como o nome aparece nos documentos.

Uma cartilha oficial da ANAC alerta que pessoas que mudam de nome por casamento ou outros motivos precisam observar a coincidência do nome entre documento e bilhete. Resolver isso antes do aeroporto reduz o risco de bloqueio no check-in.

A seguir listamos 4 documentos e registros que ajudam a demonstrar a continuidade da identidade:

Reserva original: guarde o bilhete e o localizador emitidos com o nome usado na compra.

guarde o bilhete e o localizador emitidos com o nome usado na compra. Documento atual: leve a identificação válida que será apresentada no embarque.

leve a identificação válida que será apresentada no embarque. Prova da alteração: tenha o documento civil que explique a mudança entre um nome e outro.

tenha o documento civil que explique a mudança entre um nome e outro. Protocolo da companhia: registre quando a correção foi solicitada e qual orientação foi recebida.

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Protocolos com a companhia mostram quais orientações foram dadas antes e durante o check-in

Como evitar descobrir a divergência apenas no aeroporto?

Assim que o documento mudar, o caminho mais seguro é conferir a reserva e contatar a empresa aérea. Quanto mais cedo a diferença for registrada, mais tempo existe para enviar documentos, corrigir cadastro e entender se alguma etapa depende de outro operador, especialmente em viagem internacional.

Se o atendimento não resolver, é importante guardar todos os protocolos e as respostas fornecidas. O objetivo é mostrar que a passageira comunicou a mudança antes de viajar e tentou ajustar a reserva sem alterar a titularidade do bilhete, evitando que o caso seja confundido com transferência para outra pessoa.

A seguir listamos 3 momentos de conferência que reduzem o risco de bloqueio no embarque:

DADOS EM FOCO Quando conferir o nome Etapas para comparar o nome da passagem com os documentos antes do embarque. Momento Conferência Objetivo Após mudar documentos Comparar reserva e identificação Encontrar divergência com antecedência Antes do check-in Confirmar correção com a companhia Evitar bloqueio no aeroporto No atendimento Guardar protocolo e resposta Registrar o que foi solicitado e decidido

Quando o problema deixa de ser apenas uma letra diferente?

A diferença se torna mais séria quando impede a empresa de confirmar a identidade da passageira. Uma correção legítima precisa preservar a mesma pessoa por trás da reserva. Por isso, alterações extensas de sobrenome exigem documentação mais clara do que um simples ajuste de uma letra digitada incorretamente.

O caso mostra que nome no bilhete e documento devem ser conferidos sempre que houver mudança civil antes da viagem. Quanto antes a divergência for tratada, menor a chance de a passageira descobrir no balcão que uma atualização feita meses antes criou um obstáculo justamente na hora de embarcar.