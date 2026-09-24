EM FOCO Resumo da matéria 01 Sistema não decide sozinho Uma solicitação feita no portal interno precisa ser comparada com aprovação, aviso de férias e demais registros mantidos pela empresa. 02 Férias exigem comunicação A legislação prevê comunicação escrita ao empregado com antecedência mínima, o que torna os documentos centrais para conferir as datas. 03 Oito faltas pedem prova Logs do sistema, e-mails, aviso de férias e pagamento ajudam a descobrir se houve erro de cadastro, falha de aprovação ou ausência indevida.

Em um relato fictício, uma trabalhadora altera as férias no sistema interno, viaja nas novas datas e volta encontrando oito dias lançados como faltas. A mudança registrada na tela não resolve sozinha a questão: é preciso saber se houve aprovação formal, aviso da empresa e registros que confirmem o novo período.

Mudar as férias no sistema significa que as novas datas foram aprovadas?

Nem sempre. Um portal interno pode registrar apenas um pedido de alteração, enquanto outro fluxo registra a aprovação final. O que vale no caso concreto depende do procedimento da empresa, das confirmações emitidas e do que ficou documentado antes da viagem.

O Ministério do Trabalho e Emprego informa que o empregador define a escala de férias e deve avisar o trabalhador por escrito. Por isso, uma tela alterada precisa ser comparada com o aviso efetivo recebido.

O espelho de ponto permite identificar exatamente quais dias apareceram como ausência

O que a regra das férias diz sobre comunicação e datas?

As férias laborais são período de descanso protegido por regras próprias. No Brasil, a concessão não nasce apenas da vontade do empregado: a época é organizada pelo empregador, respeitando direitos e os documentos exigidos para o afastamento.

A Lei nº 7.414/1985, que alterou o artigo 135 da CLT, determina comunicação escrita com antecedência mínima de 30 dias. Esse registro ajuda a conferir se o período usado pela folha de ponto correspondia ao período realmente concedido.

Quais registros ajudam a contestar os oito dias marcados como falta?

O ponto principal é reunir documentos anteriores à viagem. Um print isolado feito depois pode ter menos força do que e-mails, histórico de aprovação, aviso de férias, calendário corporativo e comprovantes que mostrem o que a empresa informou antes do afastamento.

Também é importante comparar datas e horários. Se o sistema registra quem alterou, quem aprovou e quando a mudança foi concluída, essa trilha pode esclarecer se houve pedido pendente, aprovação efetiva ou alteração que não chegou à folha de ponto.

A seguir listamos 4 registros úteis que ajudam a conferir se as novas férias foram realmente aprovadas:

Aviso de férias: mostra o período formalmente comunicado pela empresa.

mostra o período formalmente comunicado pela empresa. Histórico do sistema: pode indicar solicitação, aprovação, rejeição e horário de cada ação.

pode indicar solicitação, aprovação, rejeição e horário de cada ação. E-mails e mensagens: registram orientações dadas por gestores ou recursos humanos.

registram orientações dadas por gestores ou recursos humanos. Espelho de ponto: revela em quais dias a ausência foi classificada como falta.

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Como separar erro no sistema de falta realmente registrada?

Uma coisa é o período de férias; outra é a forma como a ausência entrou no ponto e na folha. Se os documentos mostram aprovação das novas datas, o lançamento como falta merece ser comparado com esses registros antes de qualquer desconto ou consequência.

Se o sistema mostrava apenas solicitação pendente, o cenário muda. Por isso, a análise precisa seguir a sequência documental, sem concluir apenas pela viagem realizada ou pela tela que a trabalhadora viu. Cada registro cumpre uma função diferente.

A seguir listamos 3 comparações essenciais que ajudam a localizar onde surgiu a divergência:

DADOS EM FOCO Datas que precisam bater Registros que devem ser comparados quando as férias alteradas aparecem como faltas. Registro O que mostra Ponto de conferência Aviso de férias Período concedido Datas de início e fim Sistema interno Fluxo da alteração Status da aprovação Ponto e folha Tratamento da ausência Dias lançados como falta

O que fazer antes de viajar após alterar as férias?

A medida mais segura é guardar uma confirmação clara da aprovação, não apenas a tela de edição. Se a empresa possui aviso formal, e-mail de confirmação ou documento eletrônico, esse registro deve mostrar o novo intervalo antes de qualquer passagem ou hospedagem ser usada.

Quando os sistemas não conversam bem, uma mudança simples pode virar oito dias de divergência. Conferir aviso, status final, pagamento e calendário antes do afastamento reduz esse risco e deixa um histórico objetivo caso a empresa registre datas diferentes depois.