Depois de três anos usando uma fechadura digital, a inquilina entregou o apartamento acreditando que bastava devolver as chaves restantes. A surpresa veio na vistoria final, quando a ausência da peça original virou motivo para descontar parte da caução e abriu uma discussão sobre autorização, prova e restauração.
Por que a fechadura digital virou problema na devolução?
Na situação fictícia, a troca da fechadura parecia uma melhoria útil durante a moradia. O problema surgiu só no fim, porque a locação envolve também a comparação entre o estado recebido e o estado devolvido.
A Lei do Inquilinato determina que o locatário restitua o imóvel no estado em que recebeu, salvo desgaste normal, e exige consentimento prévio e escrito para modificar sua forma interna ou externa. Isso torna a autorização importante.
O desconto da caução acontece automaticamente?
Não existe uma regra simples dizendo que a falta da fechadura original gera, por si só, perda de determinado valor. É preciso olhar contrato, vistoria inicial, autorização dada, condição da porta e o gasto realmente necessário para retornar ao padrão combinado.
O TJDFT já destacou que um laudo unilateral, sozinho, pode não bastar para provar responsabilidade por avarias. A análise depende do conjunto de documentos e das circunstâncias concretas da devolução.
O que deveria ter sido guardado desde a instalação?
A melhor defesa contra dúvida futura é criar um registro da alteração no momento em que ela acontece. Uma foto da porta antes da troca e outra depois ajudam a mostrar exatamente o que mudou, sem depender da memória de quem acompanhou a locação.
Também vale conservar a peça retirada, parafusos, cilindro, chaves e qualquer mensagem autorizando o serviço. Mesmo quando a fechadura digital melhora o uso, a peça antiga pode ser necessária para restaurar o padrão original na saída.
A seguir listamos 4 itens úteis que ajudam a evitar discussão na vistoria final:
- Fechadura original: guarde a peça completa em local seco e identificado.
- Fotos da porta: registre o antes e o depois da instalação.
- Autorização escrita: mantenha mensagens, e-mails ou documento do proprietário.
- Comprovante do serviço: preserve nota, recibo e descrição do que foi alterado.
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Quais documentos ajudam a discutir uma cobrança?
Se a cobrança aparecer, o primeiro passo é comparar a vistoria inicial com a vistoria de saída. O ponto central não é apenas existir uma fechadura diferente, mas saber qual era a condição registrada no começo e o que o contrato previa para alterações.
Depois, peça a discriminação do valor descontado e o documento que sustenta o custo. Orçamento, nota do reparo e termo de devolução ajudam a separar uma restauração comprovada de uma estimativa sem ligação clara com o imóvel.
A seguir listamos 3 documentos centrais que ajudam a reconstruir o que ocorreu:
|Documento
|O que mostra
|Por que importa
|Vistoria inicial
|Estado da porta na entrada
|Cria referência de comparação
|Autorização da troca
|Consentimento para a mudança
|Mostra o que foi combinado
|Orçamento ou nota
|Custo atribuído à restauração
|Permite conferir o desconto
Como evitar esse problema em uma próxima locação?
Antes de instalar qualquer item fixo, combine por escrito se a alteração deve permanecer ou ser desfeita no encerramento. Essa frase simples pode evitar que uma melhoria aceita durante anos vire uma surpresa justamente quando a caução precisa ser devolvida.
A sequência mais segura é simples: autorizar, registrar, guardar e conferir. Assim, a vistoria final deixa de depender de lembranças e passa a comparar documentos, peças e condições concretas, reduzindo espaço para uma cobrança inesperada quando o contrato termina.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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