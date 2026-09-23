EM FOCO Resumo da matéria 01 Mudança precisa de prova Trocar a fechadura pode ser simples no dia a dia, mas autorização, fotos e o estado original ganham peso quando chega a devolução do imóvel. 02 Caução não é automática Um desconto precisa ser relacionado ao contrato, ao estado do imóvel e aos custos alegados, e pode ser discutido quando faltam provas suficientes. 03 Guarde a peça antiga Conservar fechadura, chaves, fotos e autorização reduz a chance de conflito porque permite devolver a porta na configuração recebida.

Depois de três anos usando uma fechadura digital, a inquilina entregou o apartamento acreditando que bastava devolver as chaves restantes. A surpresa veio na vistoria final, quando a ausência da peça original virou motivo para descontar parte da caução e abriu uma discussão sobre autorização, prova e restauração.

Por que a fechadura digital virou problema na devolução?

Na situação fictícia, a troca da fechadura parecia uma melhoria útil durante a moradia. O problema surgiu só no fim, porque a locação envolve também a comparação entre o estado recebido e o estado devolvido.

A Lei do Inquilinato determina que o locatário restitua o imóvel no estado em que recebeu, salvo desgaste normal, e exige consentimento prévio e escrito para modificar sua forma interna ou externa. Isso torna a autorização importante.

A vistoria de entrada ajuda a registrar qual fechadura estava instalada quando a inquilina recebeu o apartamento

O desconto da caução acontece automaticamente?

Não existe uma regra simples dizendo que a falta da fechadura original gera, por si só, perda de determinado valor. É preciso olhar contrato, vistoria inicial, autorização dada, condição da porta e o gasto realmente necessário para retornar ao padrão combinado.

O TJDFT já destacou que um laudo unilateral, sozinho, pode não bastar para provar responsabilidade por avarias. A análise depende do conjunto de documentos e das circunstâncias concretas da devolução.

O que deveria ter sido guardado desde a instalação?

A melhor defesa contra dúvida futura é criar um registro da alteração no momento em que ela acontece. Uma foto da porta antes da troca e outra depois ajudam a mostrar exatamente o que mudou, sem depender da memória de quem acompanhou a locação.

Também vale conservar a peça retirada, parafusos, cilindro, chaves e qualquer mensagem autorizando o serviço. Mesmo quando a fechadura digital melhora o uso, a peça antiga pode ser necessária para restaurar o padrão original na saída.

A seguir listamos 4 itens úteis que ajudam a evitar discussão na vistoria final:

Fechadura original: guarde a peça completa em local seco e identificado.

guarde a peça completa em local seco e identificado. Fotos da porta: registre o antes e o depois da instalação.

registre o antes e o depois da instalação. Autorização escrita: mantenha mensagens, e-mails ou documento do proprietário.

mantenha mensagens, e-mails ou documento do proprietário. Comprovante do serviço: preserve nota, recibo e descrição do que foi alterado.

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Mensagens com o proprietário podem mostrar se a troca por uma fechadura digital havia sido comunicada anteriormente

Quais documentos ajudam a discutir uma cobrança?

Se a cobrança aparecer, o primeiro passo é comparar a vistoria inicial com a vistoria de saída. O ponto central não é apenas existir uma fechadura diferente, mas saber qual era a condição registrada no começo e o que o contrato previa para alterações.

Depois, peça a discriminação do valor descontado e o documento que sustenta o custo. Orçamento, nota do reparo e termo de devolução ajudam a separar uma restauração comprovada de uma estimativa sem ligação clara com o imóvel.

A seguir listamos 3 documentos centrais que ajudam a reconstruir o que ocorreu:

DADOS EM FOCO Provas na devolução Documentos que ajudam a comparar o estado do imóvel e o desconto da caução Documento O que mostra Por que importa Vistoria inicial Estado da porta na entrada Cria referência de comparação Autorização da troca Consentimento para a mudança Mostra o que foi combinado Orçamento ou nota Custo atribuído à restauração Permite conferir o desconto

Como evitar esse problema em uma próxima locação?

Antes de instalar qualquer item fixo, combine por escrito se a alteração deve permanecer ou ser desfeita no encerramento. Essa frase simples pode evitar que uma melhoria aceita durante anos vire uma surpresa justamente quando a caução precisa ser devolvida.

A sequência mais segura é simples: autorizar, registrar, guardar e conferir. Assim, a vistoria final deixa de depender de lembranças e passa a comparar documentos, peças e condições concretas, reduzindo espaço para uma cobrança inesperada quando o contrato termina.