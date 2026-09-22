EM FOCO Resumo da matéria 01 Temporada também é locação No Brasil, a locação por temporada pode durar até 90 dias e continua sujeita a regras próprias sobre uso do imóvel e deveres das partes. 02 Visita pede combinação A legislação prevê vistoria mediante combinação prévia de dia e hora e também trata de visitas de terceiros quando o imóvel está à venda. 03 Registro reduz conflito Contrato, mensagens, anúncio de venda e horários das entradas ajudam a reconstruir se houve aviso e o que foi efetivamente combinado.

Um casal, em uma situação fictícia, fechou um aluguel por temporada de 10 dias esperando privacidade durante a estadia. No meio do período, o proprietário entrou com desconhecidos para mostrar a casa à venda. A venda do imóvel não elimina a necessidade de verificar contrato, aviso prévio e forma combinada de visita.

Por que dez dias ainda formam uma locação por temporada?

O aluguel por temporada é voltado a estadias curtas. No Brasil, a Lei do Inquilinato considera temporada a residência temporária contratada por prazo de até 90 dias, inclusive para lazer e outras necessidades limitadas no tempo.

Isso significa que a estadia curta não transforma automaticamente a casa em espaço de livre acesso do proprietário. O contrato continua importante para definir entrega, uso, comunicação, regras de visita e outras condições aceitas pelo casal durante aqueles dez dias.

Registros da plataforma podem esclarecer quais condições foram aceitas no momento da contratação

A venda do imóvel permite entrar para mostrar a casa sem combinar?

A Lei do Inquilinato prevê que o locatário permita vistoria pelo locador ou mandatário mediante combinação prévia de dia e hora. A mesma norma também admite visitas de terceiros em situações ligadas à venda do imóvel.

O texto legal não deve ser lido como entrada automática a qualquer momento. A forma de acesso precisa ser analisada junto do contrato e das comunicações. A versão publicada pelo Senado Federal confirma essas regras da locação urbana.

O que o casal deveria registrar depois de uma entrada inesperada?

A prioridade é preservar datas, horários e mensagens. Vale anotar quando o proprietário entrou, quantas pessoas estavam com ele, quanto tempo permaneceram e se houve comunicação antes. Câmeras externas, porteiro ou registros da plataforma podem complementar a sequência, quando existirem.

Também é útil conferir o contrato da temporada e qualquer regra sobre visitas. Se o imóvel já estava anunciado para venda, mensagens anteriores podem mostrar se esse fato foi informado e se algum horário de visita tinha sido combinado com antecedência.

A seguir listamos quatro registros úteis que ajudam a esclarecer como a visita aconteceu:

Contrato: mostra regras de acesso, uso e comunicação durante a estadia.

mostra regras de acesso, uso e comunicação durante a estadia. Mensagens: indicam se houve aviso ou pedido de horário antes da entrada.

indicam se houve aviso ou pedido de horário antes da entrada. Horários: registram quando o proprietário chegou e quanto tempo permaneceu.

registram quando o proprietário chegou e quanto tempo permaneceu. Anúncio: ajuda a confirmar se o imóvel estava efetivamente colocado à venda.

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Como a venda e a estadia podem coexistir sem confusão?

O imóvel pode estar à venda e, ao mesmo tempo, continuar ocupado por locatários temporários. O ponto prático é organizar as duas situações sem tratar a estadia como inexistente. Visitas programadas, comunicação clara e horários definidos reduzem surpresas para todos.

Para quem aluga, o mais importante é saber quem pode entrar e quando. Para quem vende, combinar visitas evita chegar com compradores quando os ocupantes estão dormindo, trabalhando ou fora. O conflito nasce justamente quando uma dessas rotinas ignora a outra.

A seguir listamos três pontos de organização que resumem a convivência entre estadia e venda:

DADOS EM FOCO Estadia e visitas ao imóvel Aspectos para organizar visitas a um imóvel ocupado por locação de temporada. Ponto Durante a estadia Registro útil Acesso Definir quem entra Contrato Horário Combinar previamente Mensagens Visita Identificar terceiros Agenda ou anúncio

O que essa situação muda para quem reserva uma casa por poucos dias?

Antes da reserva, perguntar se a casa está à venda e se existem visitas previstas pode evitar surpresa. Se a resposta for positiva, horários e forma de aviso devem ficar registrados, principalmente quando a estadia envolve crianças, trabalho remoto ou períodos longos dentro do imóvel.

Se uma entrada inesperada ocorrer, a melhor resposta é documentar a sequência e conferir o contrato antes de tirar conclusões. Em locações curtas, poucos dias concentram toda a experiência, por isso comunicação prévia sobre acesso ao imóvel pesa muito para evitar conflito.