Em uma situação fictícia, um casal compra uma casa com placas solares funcionando e entende que o sistema faz parte do imóvel. Depois da mudança, descobre que o equipamento ainda está ligado a um financiamento do antigo dono. A surpresa mistura contrato da casa, propriedade dos painéis e dívida pendente.

Comprar a casa significa assumir automaticamente o financiamento solar?

Não necessariamente. O imóvel, os painéis e a dívida podem aparecer em documentos diferentes. O primeiro passo é descobrir quem comprou o sistema, se houve garantia sobre o equipamento e o que o contrato da casa dizia sobre as placas instaladas no telhado.

A energia solar fotovoltaica residencial envolve equipamentos físicos instalados no imóvel, mas a presença deles no telhado não revela, sozinha, a situação financeira. Nota fiscal e contrato de financiamento ajudam a separar posse, propriedade e obrigação de pagamento.

Documentos do financiamento ajudam a identificar quem aparece como responsável pelas parcelas restantes

Por que a titularidade do sistema também precisa ser conferida?

A Lei nº 14.300/2022 organiza a micro e minigeração distribuída e trata da participação no sistema de compensação. Na compra de uma casa com geração própria, é importante verificar quem aparece como titular perante a distribuidora e como a alteração será feita.

Essa titularidade elétrica não resolve, por si, a dívida com a financeira. São relações diferentes. Distribuidora, vendedor e credor podem ter documentos próprios, e uma mudança em um cadastro não significa automaticamente que os outros contratos foram transferidos.

Quais documentos o casal deveria reunir antes de discutir a dívida?

O contrato de compra e venda da casa precisa ser comparado com a nota dos painéis e o financiamento. Se o anúncio dizia que o imóvel seria entregue com sistema solar incluído, essa oferta também deve ser preservada junto com mensagens e comprovantes.

Na conta de energia, dados da unidade consumidora ajudam a conferir o cadastro da geração. Já no financiamento, interessam saldo, titular, garantia e cláusulas de transferência. Misturar todos esses papéis em uma única ideia de “placas da casa” pode esconder obrigações diferentes.

A seguir listamos 5 provas úteis que ajudam a organizar o que aconteceu:

Compra e venda mostra se os painéis foram anunciados e incluídos no negócio.

mostra se os painéis foram anunciados e incluídos no negócio. Nota dos equipamentos identifica comprador original, itens e empresa fornecedora.

identifica comprador original, itens e empresa fornecedora. Contrato de financiamento revela saldo, titular e eventual garantia ligada ao sistema.

revela saldo, titular e eventual garantia ligada ao sistema. Conta de energia ajuda a conferir titularidade da unidade e dados da geração distribuída.

ajuda a conferir titularidade da unidade e dados da geração distribuída. Comprovantes de quitação mostram se alguma obrigação ligada aos painéis já foi encerrada.

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A proposta de venda pode esclarecer como o sistema instalado no telhado foi apresentado aos compradores

A dívida pode ser passada ao novo proprietário sem mais nada?

O Código Civil prevê que a assunção de dívida por terceiro depende do consentimento expresso do credor. Por isso, descobrir um financiamento no nome do antigo dono não significa, sozinho, que o casal se tornou devedor apenas porque comprou o imóvel.

O contrato pode prever garantias ou consequências específicas sobre o equipamento se houver inadimplência. Antes de pagar, assumir parcelas ou aceitar nova obrigação, é prudente entender qual bem garante a dívida e se houve alguma transferência formal aceita pela instituição credora.

A seguir listamos 3 pontos de comparação que deixam as possíveis saídas mais claras:

DADOS EM FOCO Quatro relações que não devem ser misturadas Tabela que separa venda do imóvel, financiamento dos painéis e cadastro elétrico Documento O que esclarece Quem aparece Compra da casa O que entrou na venda Comprador e vendedor Financiamento solar Dívida e garantias Devedor e credor Cadastro elétrico Titularidade da unidade Consumidor e distribuidora

O que deveria ser verificado antes de comprar uma casa com energia solar?

Além da escritura e das certidões usuais do imóvel, vale pedir nota fiscal, contrato de instalação e prova de quitação do sistema solar. Se houver financiamento, o saldo e as condições para transferência ou encerramento precisam aparecer antes da assinatura da compra.

Painéis funcionando podem aumentar o interesse pela casa, mas também acrescentam documentos à negociação. Quando imóvel, equipamento, financiamento e cadastro elétrico são conferidos separadamente, fica mais difícil descobrir depois da mudança que uma parte importante do telhado ainda estava presa a outro contrato.