Em uma situação fictícia, uma aluna paga um ano adiantado em uma academia perto de casa. Dois meses depois, a unidade fecha e oferece apenas uma filial a 18 km. A mudança transforma a localização, decisiva na compra, em uma questão sobre serviço contratado, saldo restante e alternativa realmente equivalente.

O fechamento da unidade muda o que foi contratado?

Uma academia não vende apenas acesso a aparelhos. Para muita gente, localização e horário fazem parte da utilidade do serviço. Se a unidade próxima deixa de existir, a alternativa oferecida precisa ser comparada com aquilo que constava na oferta e no contrato.

A própria ideia de academia de ginástica envolve prestação contínua de serviço. Quando a pessoa paga antecipadamente, o fechamento depois de dois meses cria uma diferença objetiva entre o período usado e o período que ainda estava contratado.

Comprovantes ajudam a registrar quanto foi pago e quanto tempo de serviço chegou a ser utilizado

Uma filial a 18 km precisa ser aceita?

Não existe regra geral dizendo que qualquer filial substitui automaticamente a unidade fechada. É preciso conferir se o contrato previa uso em múltiplas unidades, mudança de endereço ou transferência e se a distância altera de forma relevante a prestação que motivou a compra.

O Código de Defesa do Consumidor protege o cumprimento da oferta e prevê alternativas quando o fornecedor não cumpre o que foi prometido. Isso não significa que todo fechamento gera o mesmo resultado, porque o texto do contrato e a solução oferecida precisam ser avaliados.

Quais documentos mostram por que a unidade próxima era importante?

O contrato é o começo, mas anúncios e mensagens também podem mostrar como o plano foi vendido. Se a publicidade destacava aquela unidade específica, horários ou conveniência do endereço, esses registros ajudam a explicar por que a filial distante não é uma troca indiferente.

Comprovantes de pagamento separam quanto foi adiantado e quanto do serviço já foi usado. A reclamação fica mais clara quando apresenta datas e valores, em vez de discutir apenas se 18 quilômetros parecem muito ou pouco para cada pessoa.

A seguir listamos 4 provas úteis que ajudam a organizar o que aconteceu:

Contrato do plano mostra duração, unidade, cancelamento e possíveis regras de transferência.

mostra duração, unidade, cancelamento e possíveis regras de transferência. Publicidade salva registra promessas sobre endereço, horário ou benefícios daquela unidade.

registra promessas sobre endereço, horário ou benefícios daquela unidade. Comprovantes separam o valor pago do período efetivamente utilizado.

separam o valor pago do período efetivamente utilizado. Oferta da nova filial mostra distância, condições e se haverá algum custo adicional.

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A distância da filial oferecida muda uma característica importante que pesou na contratação inicial

Como calcular o que ainda está em discussão?

A cartilha do Procon de Balneário Camboriú lembra que contratos de consumo devem ser claros e que serviços não cumpridos podem gerar pedido de solução. No plano anual, a conta deve separar o período efetivamente aproveitado do saldo ainda não utilizado.

A empresa pode oferecer transferência, crédito ou outra saída, mas a aluna não precisa analisar a proposta no escuro. Contrato, oferta original e distância real ajudam a comparar se a alternativa mantém aquilo que foi comprado ou cria uma prestação muito diferente.

A seguir listamos 3 pontos de comparação que deixam as possíveis saídas mais claras:

DADOS EM FOCO O que comparar após o fechamento Tabela que compara localização, prazo e acesso antes e depois do fechamento da academia Ponto Situação original Nova situação Local Unidade perto de casa Filial a 18 km Prazo 12 meses pagos 2 meses usados Acesso Endereço escolhido Outra unidade da rede

O que vale conferir antes de pagar um plano longo?

Planos anuais podem ter desconto, porém prendem mais dinheiro ao serviço. Antes do pagamento, convém conferir cancelamento, unidade contratada e transferência, além de guardar publicidade e recibos que mostrem o que foi prometido naquele momento.

O fechamento repentino mostra por que conveniência também merece ser documentada. Quando o contrato deixa claro onde, por quanto tempo e em quais condições o serviço será prestado, fica mais simples separar uma alternativa aceitável de uma mudança que esvazia a contratação.