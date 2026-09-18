Esta é uma situação fictícia inspirada em conflitos de programas de fidelidade. Uma consumidora acumula 48 mil pontos, troca o número do celular e encontra saldo zero porque o sistema abre outro cadastro. CPF, extratos e histórico de compras ajudam a mostrar que as duas contas pertencem à mesma pessoa.
Como a troca de telefone pode criar uma conta sem os pontos antigos?
Um programa de fidelidade associa pontuação a um cadastro e às regras do serviço. No caso, a cliente troca o telefone e o sistema abre um perfil vazio, embora CPF e histórico de compras continuem sendo da mesma pessoa.
Isso pode decorrer de duplicidade cadastral, falha de vínculo ou rotina de segurança. O saldo zerado na tela não prova expiração. Extratos anteriores e identificação da conta antiga ajudam a separar perda real do benefício de um problema de associação entre perfis.
Que informação o programa deve fornecer sobre os pontos acumulados?
O Procon-SP destaca que participantes devem receber informação clara sobre pontos acumulados, validade e formas de perda. Isso ajuda a verificar se os 48 mil pontos expiraram, foram usados ou apenas ficaram ligados ao cadastro anterior.
O regulamento também importa porque define validade, acúmulo e hipóteses de bloqueio. Ainda assim, um problema cadastral não deve ser confundido automaticamente com expiração. O histórico do sistema precisa indicar qual evento reduziu ou transferiu o saldo.
Existem decisões reais determinando devolução ou transferência de pontos?
O TJDFT registrou caso em que um programa cancelou transferência sob alegação de problema cadastral. Comprovado o cadastro, a Justiça concluiu que a pontuação deveria ser transferida conforme a oferta.
O precedente não tratava de troca de telefone nem conta duplicada, mas mostra que documentos cadastrais podem superar uma negativa genérica do sistema. Regulamento, CPF, extratos e rastros eletrônicos das duas contas ajudam a reconstruir o que ocorreu.
A seguir listamos quatro provas úteis que ajudam a mostrar que o cadastro antigo e o novo pertencem à mesma consumidora:
- CPF: identifica a titular além do número de telefone.
- Extratos: comprovam o saldo antes da alteração.
- E-mail: liga comunicações antigas e novas ao mesmo perfil.
- Protocolos: registram a troca de número e a reclamação.
Leia também: Profissional paga R$ 4,8 mil por endereço comercial durante um ano e descobre que o prédio fechou quando as cartas começam a voltar
A empresa pode dizer que o saldo sumiu apenas porque o cadastro mudou?
A resposta precisa combinar com o regulamento e os registros. Se os pontos estavam válidos e o sistema apenas criou uma conta duplicada, a situação é diferente de expiração prevista ou resgate realizado pelo titular.
Por isso, a empresa deveria conseguir explicar onde os pontos estavam e qual evento alterou o saldo. Histórico, data da troca e criação do novo perfil permitem verificar se houve perda legítima, bloqueio ou falha de vinculação.
A seguir listamos quatro hipóteses de saldo zerado que ajudam a separar expiração legítima de problema cadastral ou movimentação não reconhecida:
|Hipótese
|Registro útil
|O que verificar
|Conta duplicada
|CPF e cadastros
|Mesma titular
|Expiração
|Extrato
|Prazo vencido
|Resgate
|Histórico
|Uso dos pontos
|Bloqueio
|Protocolo
|Medida de segurança
O que guardar ao trocar telefone ou e-mail em programas de pontos?
Antes de alterar dados importantes, vale salvar extrato, número da conta e saldo disponível. Isso cria prova simples caso a atualização gere perfil novo ou dificuldade para recuperar o acesso anterior.
Se o saldo desaparecer, a prioridade é pedir o histórico. Quarenta e oito mil pontos deixam rastros de acúmulo, validade e movimentação, e esses registros podem mostrar se houve falha técnica ou perda prevista no regulamento.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário