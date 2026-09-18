EM FOCO Resumo da matéria 01 Saldo existia antes da troca A cliente possuía extratos anteriores mostrando 48 mil pontos acumulados e ainda válidos antes da alteração cadastral. 02 Novo telefone criou outro perfil Depois da mudança, o aplicativo abriu cadastro vazio e manteve a conta anterior separada no sistema. 03 Identidade precisa ser conciliada CPF, e-mail, número antigo, extratos e compras ajudam a demonstrar que o benefício pertence à mesma consumidora.

Esta é uma situação fictícia inspirada em conflitos de programas de fidelidade. Uma consumidora acumula 48 mil pontos, troca o número do celular e encontra saldo zero porque o sistema abre outro cadastro. CPF, extratos e histórico de compras ajudam a mostrar que as duas contas pertencem à mesma pessoa.

Como a troca de telefone pode criar uma conta sem os pontos antigos?

Um programa de fidelidade associa pontuação a um cadastro e às regras do serviço. No caso, a cliente troca o telefone e o sistema abre um perfil vazio, embora CPF e histórico de compras continuem sendo da mesma pessoa.

Isso pode decorrer de duplicidade cadastral, falha de vínculo ou rotina de segurança. O saldo zerado na tela não prova expiração. Extratos anteriores e identificação da conta antiga ajudam a separar perda real do benefício de um problema de associação entre perfis.

E-mails e mensagens ajudam a identificar qual cadastro recebia os pontos acumulados pela consumidora

Que informação o programa deve fornecer sobre os pontos acumulados?

O Procon-SP destaca que participantes devem receber informação clara sobre pontos acumulados, validade e formas de perda. Isso ajuda a verificar se os 48 mil pontos expiraram, foram usados ou apenas ficaram ligados ao cadastro anterior.

O regulamento também importa porque define validade, acúmulo e hipóteses de bloqueio. Ainda assim, um problema cadastral não deve ser confundido automaticamente com expiração. O histórico do sistema precisa indicar qual evento reduziu ou transferiu o saldo.

Existem decisões reais determinando devolução ou transferência de pontos?

O TJDFT registrou caso em que um programa cancelou transferência sob alegação de problema cadastral. Comprovado o cadastro, a Justiça concluiu que a pontuação deveria ser transferida conforme a oferta.

O precedente não tratava de troca de telefone nem conta duplicada, mas mostra que documentos cadastrais podem superar uma negativa genérica do sistema. Regulamento, CPF, extratos e rastros eletrônicos das duas contas ajudam a reconstruir o que ocorreu.

A seguir listamos quatro provas úteis que ajudam a mostrar que o cadastro antigo e o novo pertencem à mesma consumidora:

CPF: identifica a titular além do número de telefone.

identifica a titular além do número de telefone. Extratos: comprovam o saldo antes da alteração.

comprovam o saldo antes da alteração. E-mail: liga comunicações antigas e novas ao mesmo perfil.

liga comunicações antigas e novas ao mesmo perfil. Protocolos: registram a troca de número e a reclamação.

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O histórico da conta pode mostrar quando um segundo perfil foi criado após a alteração do número

A empresa pode dizer que o saldo sumiu apenas porque o cadastro mudou?

A resposta precisa combinar com o regulamento e os registros. Se os pontos estavam válidos e o sistema apenas criou uma conta duplicada, a situação é diferente de expiração prevista ou resgate realizado pelo titular.

Por isso, a empresa deveria conseguir explicar onde os pontos estavam e qual evento alterou o saldo. Histórico, data da troca e criação do novo perfil permitem verificar se houve perda legítima, bloqueio ou falha de vinculação.

A seguir listamos quatro hipóteses de saldo zerado que ajudam a separar expiração legítima de problema cadastral ou movimentação não reconhecida:

DADOS EM FOCO O que pode zerar um saldo de pontos Possíveis causas de saldo zerado e registros úteis para investigar cada situação. Hipótese Registro útil O que verificar Conta duplicada CPF e cadastros Mesma titular Expiração Extrato Prazo vencido Resgate Histórico Uso dos pontos Bloqueio Protocolo Medida de segurança

O que guardar ao trocar telefone ou e-mail em programas de pontos?

Antes de alterar dados importantes, vale salvar extrato, número da conta e saldo disponível. Isso cria prova simples caso a atualização gere perfil novo ou dificuldade para recuperar o acesso anterior.

Se o saldo desaparecer, a prioridade é pedir o histórico. Quarenta e oito mil pontos deixam rastros de acúmulo, validade e movimentação, e esses registros podem mostrar se houve falha técnica ou perda prevista no regulamento.