EM FOCO Resumo da matéria 01 Taxa anunciada era menor O comerciante aderiu esperando desconto de 1,2% sobre as vendas, conforme a condição destacada na contratação. 02 Antecipação adicionava custo O contrato também previa recebimento antecipado, operação que pode ter juros e taxas sobre valores ainda a vencer. 03 Extrato precisa ser decomposto Taxa da venda, antecipação e prazo de liquidação devem ser separados para descobrir como o desconto chegou a 3,8%.

Esta é uma situação fictícia baseada no mercado de maquininhas no Brasil. Um comerciante contrata plano com taxa de 1,2%, mas após 4 meses percebe descontos de 3,8%. O contrato revela antecipação automática de recebíveis, serviço que eleva o custo quando o dinheiro chega antecipadamente à conta empresarial.

Como uma taxa de 1,2% pode terminar em desconto de 3,8%?

Uma operação com cartão de crédito pode gerar mais de um custo para o estabelecimento. No caso, 1,2% aparece como taxa da transação, enquanto a antecipação automática acrescenta custo porque o dinheiro chega antes do prazo normal.

O extrato mostra o resultado líquido, mas não explica sozinho a diferença. É necessário separar taxa da venda, antecipação e prazo de recebimento. Se os 3,8% resultaram da soma de custos, importa saber como a opção adicional foi apresentada e aceita.

Extratos das vendas ajudam a identificar quando os descontos maiores começaram a ser aplicados

Como o Banco Central descreve a antecipação de recebíveis?

O Banco Central explica que a antecipação permite ao lojista receber antes. Ela pode ser pré-contratada, quando o contrato prevê antecipação das transações, ou feita depois, a pedido do estabelecimento.

Essa operação tem custo próprio. Assim, a maquininha pode ter taxa de transação e custo de antecipação ao mesmo tempo. A dúvida central é se o comerciante sabia que o plano escolhido antecipava automaticamente os recebíveis.

O CDC se aplica automaticamente ao contrato da maquininha?

O Superior Tribunal de Justiça decidiu em 2025 que relações dentro do arranjo de pagamentos podem ter natureza empresarial quando o serviço fomenta a atividade comercial. Isso impede aplicar o CDC automaticamente a todo contrato de lojista.

Mesmo fora do CDC, oferta, tela de adesão, contrato e extratos continuam importantes. Esses documentos mostram se houve concordância clara com a antecipação e seu custo ou se a contratação destacou apenas a taxa de 1,2%.

A seguir listamos quatro documentos decisivos que ajudam a separar a taxa da venda do custo cobrado pela antecipação dos recebíveis:

Oferta: mostra qual percentual foi destacado antes da adesão.

mostra qual percentual foi destacado antes da adesão. Contrato: revela se a antecipação estava ativada desde o início.

revela se a antecipação estava ativada desde o início. Extratos: detalham taxas descontadas em cada liquidação.

detalham taxas descontadas em cada liquidação. Prazos: mostram se o dinheiro chegou antes do calendário normal.

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O contrato pode esclarecer como a opção adicional foi incluída e quais condições estavam previstas

Uma cláusula no contrato encerra a discussão sobre os 3,8%?

Não por si só. A cláusula é relevante, mas também interessa como a opção foi apresentada e acionada. Em contratos digitais, caixa marcada, fluxo de adesão e tabela de custos podem demonstrar se a antecipação foi realmente escolhida.

Também é preciso comparar publicidade e contrato. Se 1,2% dependia de determinado prazo de recebimento, a diferença pode ser explicada. Se o anúncio sugeria custo total de 1,2%, a análise da contratação fica mais delicada.

A seguir listamos quatro números do extrato que ajudam a reconstruir como uma taxa anunciada de 1,2% terminou em desconto efetivo de 3,8%:

DADOS EM FOCO Como decompor os 3,8% Itens que ajudam a separar taxa de transação e custo de antecipação de recebíveis. Item Onde aparece O que esclarece Taxa da venda Plano contratado Percentual base Antecipação Contrato ou extrato Custo adicional Prazo normal Tabela comercial Quando receberia Prazo efetivo Extrato bancário Quando recebeu

O que conferir antes de aceitar uma taxa promocional de maquininha?

A taxa mais visível pode não representar o custo total. Vale conferir prazo de recebimento, parcelamento e antecipação antes de ativar o serviço.

Quando surgir divergência, comparar oferta, contrato e extrato ajuda a mostrar se os 3,8% vieram de opção contratada ou de cobrança não compreendida. Para o comerciante, quando o dinheiro chega importa tanto quanto a taxa anunciada.