EM FOCO Resumo da matéria 01 Promessa pesou na compra A expressão manutenção vitalícia foi apresentada como vantagem para reduzir a preocupação com suporte futuro do purificador. 02 Refil era exclusivo O aparelho dependia de um elemento filtrante específico e não havia substituto compatível disponível nos canais indicados. 03 Reposição tem regra própria O CDC protege oferta e disponibilidade de componentes; o alcance concreto depende do que foi prometido e da natureza do refil.

Esta é uma situação fictícia baseada em regras brasileiras de oferta e reposição. Uma família compra um purificador com manutenção vitalícia, mas após 2 anos o refil exclusivo sai do mercado. Sem peça compatível, o aparelho liga, porém perde o elemento necessário para manter a filtragem prometida corretamente.

Por que o fim do refil pode comprometer um purificador que ainda liga?

Um purificador de água depende do elemento filtrante para manter a função prevista. No caso, o equipamento liga normalmente, mas o refil exclusivo chega ao fim da vida útil e não existe substituto compatível nos canais indicados.

O problema não é apenas conveniência. Se a manutenção dependia daquela peça, sua ausência impede a continuidade da função anunciada. A promessa de manutenção vitalícia torna a situação mais relevante porque influenciou a compra e criou expectativa de suporte prolongado.

A dependência de um refil exclusivo pode ser importante para entender o impacto do fim das vendas

O que o CDC prevê sobre oferta e peças de reposição?

O Código de Defesa do Consumidor exige oferta de componentes e peças enquanto houver fabricação ou importação e, depois disso, por período razoável. A mesma lei também determina que publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor.

Um refil consumível não é igual a toda peça mecânica, mas sua indispensabilidade ao funcionamento pode aproximar a discussão da reposição. Se “vitalícia” foi usada objetivamente na venda, o material publicitário ganha peso para definir o alcance prometido.

Existe precedente recente sobre falta de peça de reposição?

Em 2025, o Superior Tribunal de Justiça analisou o artigo 32 do CDC e reafirmou a importância do fornecimento de peças. O tribunal destacou que a falta de componentes pode comprometer a qualidade do produto.

O precedente não envolvia purificador nem promessa vitalícia, mas ajuda a mostrar que disponibilidade de componente necessário não é detalhe menor. Contrato, publicidade, data da descontinuação e alternativas oferecidas continuam decisivos para avaliar o caso concreto.

A seguir listamos quatro provas importantes que ajudam a mostrar o que foi prometido e quando o refil deixou de estar disponível:

Publicidade: registra como a manutenção vitalícia foi apresentada.

registra como a manutenção vitalícia foi apresentada. Manual: identifica o refil e a frequência de troca.

identifica o refil e a frequência de troca. Nota fiscal: fixa a data da compra e o modelo.

fixa a data da compra e o modelo. Atendimento: mostra quando a família pediu a peça e qual resposta recebeu.

Quem já comprou um aparelho e depois descobriu que uma peça essencial deixou de ser vendida vai curtir este vídeo especialmente selecionado da TV UFMG, canal universitário oficial da Universidade Federal de Minas Gerais, no qual professores explicam a obsolescência dos produtos e o que o Código de Defesa do Consumidor prevê sobre a oferta de peças de reposição:

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A fabricante poderia oferecer outro refil ou trocar o aparelho?

Uma solução equivalente pode ser relevante se preservar a função e não transferir custo indevido ao consumidor. Dependendo das circunstâncias, isso pode envolver componente substituto, adaptador, troca por modelo compatível ou outra forma de cumprir a oferta.

Se não existe refil compatível e o aparelho perde utilidade cedo, a discussão fica mais forte. O CDC prevê alternativas quando a oferta não é cumprida, inclusive prestação equivalente ou rescisão, conforme a situação e a documentação disponível.

A seguir listamos quatro caminhos possíveis que ajudam a visualizar como o fornecedor poderia responder à falta do refil exclusivo:

DADOS EM FOCO O que pode acontecer sem o refil Alternativas que podem ser avaliadas quando um componente exclusivo deixa de ser fornecido. Situação Alternativa Ponto a conferir Refil equivalente existe Substituição compatível Mesma função Adaptador disponível Conversão do aparelho Custo e segurança Sem reposição Troca de produto Equivalência Oferta descumprida Rescisão Documentação

O que conferir antes de confiar numa promessa de manutenção vitalícia?

A palavra parece ampla, então vale exigir precisão. “Vitalícia” precisa indicar qual duração está sendo considerada, quais serviços entram e quais consumíveis continuam pagos à parte.

Em produtos dependentes de refis, a pergunta principal é quanto tempo haverá reposição. Guardar propaganda, manual e comprovantes ajuda a comparar a promessa de suporte com o tempo real de disponibilidade do componente indispensável.